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Лех
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Бенфика
0'
0:1
9' Пенальти
Пицци Луиш
15'
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
13
Деевски
Томаш
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
21
Скурась
Михал
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
38
Каминьски
Якуб
10
Рамирес
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
99
Влаходимос
Одиссей
2
Жилберто
Жуниор
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
3
Гримальдо
Алехандро
49
Адель
Таарабт
8
Габриэл
III
21
Пицци
Луиш
7
Эвертон
Соарес
9
Нуньес
Дарвин
10
Вальдшмидт
Лука
Лех
4-4-1-1
Бенфика
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Пицци Луиш

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: + = -
Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех
Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех
Бенфика Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика
ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика Бенфика 3:4 Санта-Клара Риу Аве 1:2 Бенфика Портимоненсе 2:2 Бенфика Бенфика 0:0 Тондела
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Пицци Луиш из команды Бенфика забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Лех 2.5% (4)
X 12.5% (20)
Бенфика 85% (136)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Бенфика
7.00
5.15
1.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.00 4.70 1.45
6.20 5.10 1.41
7.30 4.75 1.47
7.13 5.11 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 12.00 1.01 6.50 1.11 4.90 1.15 2.14 1.71 3.00 1.38 2.15 1.75 2.37 1.63 2.03 1.84 1.85 1.95 1.47 2.70 1.35 3.15 1.16 5.20 1.14 5.55 1.04 9.30 1.04 10.00
17.00 1.01 13.75 1.03 5.80 1.14 4.80 1.22 2.25 1.72 1.75 2.14 1.58 2.39 1.19 5.00 1.14 6.25 1.07 8.80
6.18 1.13 2.72 1.47 2.78 1.46 2.49 1.56 2.20 1.70 1.92 1.95 1.72 2.17 1.56 2.48 1.48 2.75 1.29 3.70 1.11 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.75 1.45 1.77 2.04 1.29 3.60 1.22 4.20
3.76 1.28 2.17 1.74 1.57 2.43 1.17 5.05 1.12 6.30
3.69 1.29 3.06 1.39 2.43 1.58 1.85 2.02 1.58 2.43 1.39 3.05 1.21 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.30 1.31 2.31 1.57 1.73 2.04 1.42 2.70
4.95 1.18 3.32 1.33 1.81 2.00 1.41 2.95 1.26 3.85 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
2.60 1.50
Где смотреть матч Лех 0:1 Бенфика онлайн

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Прогнозы на матч Лех 0:1 Бенфика

Исход игры
Лех
2.5% (4)
Ничья
12.5% (20)
Бенфика
85% (136)
Тотал 2.5
Больше
53.8% (85)
Меньше
46.2% (73)
Обе команды забьют
Да
62.66% (99)
Нет
37.34% (59)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
39.4% (63)
0:2 Бенфика
23.8% (38)
1:1 Ничья
10% (16)
1:3 Бенфика
9.4% (15)
0:1 Бенфика
9.4% (15)
0:3 Бенфика
1.3% (2)
2:1 Лех
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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