0:1
9' ПенальтиПицци Луиш
1:1
15' ГолИсхак Микаэль
17' Желтая карточкаЦрномаркович Джордже
1:2
42' ГолНуньес Дарвин
2:2
48' ГолИсхак Микаэль
2:3
60' ГолНуньес Дарвин
90' Желтая карточкаМухар Карло
2:4
90' ГолНуньес Дарвин
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Шимчак ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
71 Тавареш НунуЗащитник
-
97 ФерруЗащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
-
38 Педриньо IIПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
Ход матча
9'
0:1
15'
1:1
42'
1:2
46'
48'
2:2
60'
2:3
90'
90'
2:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 10
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|2
|2
|2.
|Червински Алан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуньес Дарвин
|3
|3
|2.
|Пицци Луиш
|1 (1)
|1
|3.
|Жилберто Жуниор
|0
|0
|4.
|Силва Рафа
|0
|0
|5.
|Эвертон Соарес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|2.
|Мухар Карло
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Бенфика
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: + = -Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех
Бенфика Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 0:3 Бенфика Бенфика 3:2 Фаренсе Бенфика 2:0 Морейренсе Фамаликан 1:5 Бенфика
ПАОК 2:1 Бенфика Бенфика 2:0 Ренн Бенфика 2:1 Брага Бенфика 2:1 Борнмут Бенфика 5:1 Фаренсе Бенфика 1:2 Порту Бенфика 2:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Бенфика Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Бенфика Бенфика 3:1 Боавишта Маритиму 2:0 Бенфика Бенфика 3:4 Санта-Клара Риу Аве 1:2 Бенфика Портимоненсе 2:2 Бенфика Бенфика 0:0 Тондела
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|12.50
|1.01
|12.00
|1.01
|6.50
|1.11
|4.90
|1.15
|2.14
|1.71
|9.00
|1.05
|2.15
|1.75
|2.37
|1.63
|2.03
|1.84
|7.50
|1.08
|—
|—
|1.47
|2.70
|—
|—
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.16
|5.20
|—
|—
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.04
|9.30
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.14
|5.55
|1.02
|13.00
|17.00
|1.01
|13.75
|1.03
|5.80
|1.14
|4.80
|1.22
|—
|—
|2.25
|1.72
|—
|—
|1.75
|2.14
|—
|—
|1.58
|2.39
|—
|—
|1.19
|5.00
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—
|1.07
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.18
|1.13
|—
|—
|2.72
|1.47
|2.78
|1.46
|2.49
|1.56
|2.20
|1.70
|1.92
|1.95
|4.09
|1.25
|1.56
|2.48
|1.48
|2.75
|2.43
|1.58
|6.16
|1.13
|2.60
|1.52
|2.20
|1.70
|3.01
|1.40
|1.33
|3.39
|1.18
|5.00
|1.97
|1.89
|1.62
|2.36
|1.45
|2.82
|1.13
|6.18
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.35
|3.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.04
|10.00
|3.76
|1.28
|—
|—
|2.17
|1.74
|—
|—
|1.57
|2.43
|—
|—
|1.17
|5.05
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.69
|1.29
|3.06
|1.39
|2.43
|1.58
|1.85
|2.02
|1.58
|2.43
|1.39
|3.05
|1.21
|4.58
|2.03
|1.83
|1.67
|2.26
|1.30
|3.58
|1.21
|4.52
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лех 2:4 Бенфика
Исход игры
Лех
2.5% (4)
Ничья
12.5% (20)
Бенфика
85% (136)
Тотал 2.5
Больше
53.8% (85)
Меньше
46.2% (73)
Обе команды забьют
Да
62.66% (99)
Нет
37.34% (59)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
39.4% (63)
0:2 Бенфика
23.8% (38)
1:1 Ничья
10% (16)
1:3 Бенфика
9.4% (15)
0:1 Бенфика
9.4% (15)
2:1 Лех
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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