  1. Футбол
  2. Матчи
Наполи
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0' 11'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
9
Осимхен
Виктор
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
7
Стенгс
Келвин
8
Коопмейнерс
Теун
26
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
11
Jesper
Karlsson1
Наполи
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи
Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: + = -
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 0:2 АЗ Алкмаар ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Твенте 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:3 НАК Бреда
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Наполи 96.9% (157)
X 1.9% (3)
АЗ Алкмаар 1.2% (2)
Все прогнозы
1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
АЗ Алкмаар
1.30
6.10
9.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.27 5.70 11.50
1.29 6.10 9.50
1.34 6.30 10.75
1.30 5.20 9.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.60 1.12 4.90 1.18 2.80 1.44 2.15 1.70 2.08 1.79 1.85 2.02 1.69 2.28 1.37 3.10 1.31 3.55 1.14 5.50 1.11 7.00 1.04 9.90
12.75 1.00 13.75 1.00 5.15 1.16 5.20 1.13 2.91 1.54 2.06 1.76 1.82 2.06 1.46 2.72 1.20 3.84 1.07 6.65 1.08 6.30 1.00 11.75
4.72 1.19 2.74 1.46 2.27 1.65 2.02 1.83 1.76 2.10 1.58 2.40 1.47 2.70 1.50 2.64 1.49 2.63 1.17 5.08 1.12 6.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.25
4.70 1.20 2.83 1.43 1.72 2.12 1.33 3.20 1.17 5.00
3.53 1.30 2.92 1.41 2.30 1.63 1.76 2.09 1.53 2.53 1.35 3.22 1.17 4.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.40 1.29 2.00 1.76 1.49 2.40 1.37 2.95
5.05 1.17 4.30 1.23 2.03 1.79 1.55 2.43 1.39 3.04 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 2.15
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
Букмекер Да Нет
3.55 1.40
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Наполи 0:0 АЗ Алкмаар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Наполи 0:0 АЗ Алкмаар

Исход игры
Наполи
96.9% (157)
Ничья
1.9% (3)
АЗ Алкмаар
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (85)
Меньше
46.88% (75)
Обе команды забьют
Да
40.63% (65)
Нет
59.38% (95)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.4% (67)
2:1 Наполи
17.3% (28)
3:1 Наполи
17.3% (28)
3:0 Наполи
12.3% (20)
1:0 Наполи
2.5% (4)
4:1 Наполи
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Наполи
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный