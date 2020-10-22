Наполи
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Сан-Паоло
АЗ Алкмаар
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Де Вит ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Эвора ЭлберВратарь
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
40 Maxim Gullit
-
Главный тренер: Слот Арне
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи
Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: + = -АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 0:2 АЗ Алкмаар ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Твенте 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:3 НАК Бреда
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.60
|1.12
|4.90
|1.18
|—
|—
|2.80
|1.44
|2.15
|1.70
|2.08
|1.79
|1.85
|2.02
|1.69
|2.28
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.31
|3.55
|1.14
|5.50
|1.11
|7.00
|1.04
|9.90
|12.75
|1.00
|13.75
|1.00
|5.15
|1.16
|5.20
|1.13
|—
|—
|2.91
|1.54
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.82
|2.06
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.20
|3.84
|1.07
|6.65
|1.08
|6.30
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|4.72
|1.19
|—
|—
|2.74
|1.46
|2.27
|1.65
|2.02
|1.83
|1.76
|2.10
|1.58
|2.40
|1.47
|2.70
|1.50
|2.64
|1.49
|2.63
|1.17
|5.08
|—
|—
|1.12
|6.45
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 0:0 АЗ Алкмаар
Исход игры
Наполи
96.9% (157)
Ничья
1.9% (3)
АЗ Алкмаар
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (85)
Меньше
46.88% (75)
Обе команды забьют
Да
40.63% (65)
Нет
59.38% (95)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.4% (67)
2:1 Наполи
17.3% (28)
3:1 Наполи
17.3% (28)
3:0 Наполи
12.3% (20)
1:0 Наполи
2.5% (4)
4:1 Наполи
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Наполи
1.2% (2)
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