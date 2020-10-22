Наполи
0:1
Конец матча
Стадион: Сан-Паоло
АЗ Алкмаар
0:1
57' ГолДе Вит Дани
81' Желтая карточкаДе Вит Дани
90' Желтая карточкаКулибали Калиду
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Инди МартинсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Де Вит ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Эвора ЭлберВратарь
-
27 Леувин РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
Ход матча
57'
0:1
81'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
76 Владение мячом, % 24
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Вит Дани
|1
|1
|2.
|Свенссон Юнас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вит Дани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи
Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: + = -АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 0:2 АЗ Алкмаар ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Твенте 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:3 НАК Бреда
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Риека
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|4.75
|1.18
|3.50
|1.30
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.11
|6.50
|2.15
|1.70
|1.09
|7.20
|1.85
|2.02
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.11
|6.50
|1.09
|7.20
|1.14
|5.50
|1.11
|7.00
|1.04
|9.90
|12.75
|1.00
|13.75
|1.00
|—
|—
|5.15
|1.16
|—
|—
|5.20
|1.13
|—
|—
|2.91
|1.54
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.82
|2.06
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.20
|3.84
|1.07
|6.65
|1.08
|6.30
|1.00
|11.75
|4.92
|1.18
|3.49
|1.30
|2.38
|1.59
|1.43
|2.86
|1.23
|4.14
|1.77
|2.08
|1.46
|2.73
|1.32
|3.36
|1.56
|2.45
|1.76
|2.10
|1.58
|2.40
|1.25
|3.94
|1.50
|2.64
|1.49
|2.63
|1.17
|5.08
|—
|—
|1.12
|6.45
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 0:1 АЗ Алкмаар
Исход игры
Наполи
96.9% (157)
Ничья
1.9% (3)
АЗ Алкмаар
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (85)
Меньше
46.88% (75)
Обе команды забьют
Да
40.63% (65)
Нет
59.38% (95)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.4% (67)
2:1 Наполи
17.3% (28)
3:1 Наполи
17.3% (28)
3:0 Наполи
12.3% (20)
4:1 Наполи
2.5% (4)
1:0 Наполи
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Наполи
1.2% (2)
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