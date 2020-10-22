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Наполи
0:1
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
0:1
57' Гол
Де Вит Дани
81' Желтая карточка
Де Вит Дани
90' Желтая карточка
Кулибали Калиду
90'+5
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
11
Лосано
Ирвин
9
Осимхен
Виктор
1
Бизот
Марко
2
Свенссон
Юнас
3
Хацидиакос
Пантелис
15
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
7
Стенгс
Келвин
8
Коопмейнерс
Теун
26
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
Наполи
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

Ход матча

57'
0:1
Де Вит Дани
(Свенссон Юнас)
59'
Инсинье Лоренцо
Лосано Ирвин
 
59'
Руй Мариу
Хюсай Эльсейд
 
66'
Демме Диего
Лоботка Станислав
 
66'
Петанья Андреа
Осимхен Виктор
 
81'
 
Де Вит Дани
83'
Бакайоко Тьемуа
Политано Маттео
 
88'
 
Леувин Рамон
Мидтше Фредрик
88'
 
Гудмундссон Альберт
Карлссон Йеспер III
90'
Кулибали Калиду
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 76 Владение мячом, % 24

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Вит Дани 1 1
2. Свенссон Юнас 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Кулибали Калиду 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Де Вит Дани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 0 0 0 0
 АЗ Алкмаар 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи
Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: + = -
АЗ Алкмаар 2:2 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 4:4 АЗ Алкмаар Фортуна Ситтард 3:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 ПЕК Зволле
Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Гент АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 0:2 Монако АЗ Алкмаар 2:1 Лилль АЗ Алкмаар 0:1 ПЕК Зволле Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:1 Генк АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг Аякс 0:2 АЗ Алкмаар ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Твенте 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:3 НАК Бреда

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Риека Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Наполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Наполи 96.9% (157)
X 1.9% (3)
АЗ Алкмаар 1.2% (2)
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1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.90 3.15 1.70
4.00 3.35 2.20
1.34 6.30 10.75
20.81 4.03 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.75 1.18 3.50 1.30 1.77 2.04 1.19 4.60 1.11 6.50 2.15 1.70 1.09 7.20 1.85 2.02 1.11 6.50 1.11 6.50 1.09 7.20 1.14 5.50 1.11 7.00 1.04 9.90
12.75 1.00 13.75 1.00 5.15 1.16 5.20 1.13 2.91 1.54 2.06 1.76 1.82 2.06 1.46 2.72 1.20 3.84 1.07 6.65 1.08 6.30 1.00 11.75
4.92 1.18 3.49 1.30 2.38 1.59 1.43 2.86 1.23 4.14 1.77 2.08 1.46 2.73 1.32 3.36 1.56 2.45 1.76 2.10 1.58 2.40 1.25 3.94 1.50 2.64 1.49 2.63 1.17 5.08 1.12 6.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.03 12.00 1.20 4.44 1.33 3.25
4.70 1.20 2.83 1.43 1.72 2.12 1.33 3.20 1.17 5.00
2.01 1.83 1.65 2.27 1.28 3.65 1.20 4.60 1.53 2.53 1.35 3.22 1.17 4.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.40 1.29 1.90 1.90 1.49 2.85 1.27 3.70
5.05 1.17 4.30 1.23 2.03 1.79 1.55 2.43 1.39 3.04 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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Прогнозы на матч Наполи 0:1 АЗ Алкмаар

Исход игры
Наполи
96.9% (157)
Ничья
1.9% (3)
АЗ Алкмаар
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (85)
Меньше
46.88% (75)
Обе команды забьют
Да
40.63% (65)
Нет
59.38% (95)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.4% (67)
2:1 Наполи
17.3% (28)
3:1 Наполи
17.3% (28)
3:0 Наполи
12.3% (20)
4:1 Наполи
2.5% (4)
1:0 Наполи
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:0 Наполи
1.2% (2)
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