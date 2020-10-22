Сака попытался прорваться к воротам соперника с левого фланга, но в борьбе с двумя защитниками далековато отпустил мяч от себя, и Штребингер сыграл на перехвате.

Засвистели болельщики на трибунах, которым не нравится пассивность обеих команд. Пока что острыми моментами у каких-либо ворот даже не пахнет.

"Канониры" пытаются прощупывать массированные оборонительные порядки соперника на предмет слабых мест. Пока что безрезультатно.

Ульманн имел возможность разогнать быструю контратаку "Рапида", но предпочёл притормозить, и покатать мяч с партнёрами по команде поперёк поля.

9' "Рапид" постепенно начинает действовать смелее, видя абсолютную пассивность английской команды.

8' Сака на левом фланге не сумел нормально обработать мяч, задев мяч рукой, что не осталось без внимания арбитра.

7' Лондонцы не торопятся проявлять агрессию в атаке, продолжая просто присматриваться к сопернику и привыкать к газону.

6' Потребовалась медицинская помощь Фунтасу после предыдущего эпизода. Будем надеяться, что парень сможет продолжить встречу.

5' Седрик в центре поля грубовато въехал в ноги Фунтасу. Арбитр на первых раз решил ограничиться устным внушением нарушителю.

4' Впервые в атаку выбрались хозяева правым флангом, но первая попытка закончилась фолом со стороны Граховаца.

3' Немного болельщиков пустили сегодня на трибуны, но ведут они себя весьма шумно.

2' "Канониры" на правых фаворита матча взяли мяч под свой контроль, принявшись неспешно катать снаряд поперёк поля.