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Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Арсенал
0' 15'
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
36
Аразе
Кельвин
39
Любичич
Деян
14
Граховац
Срджан
31
Ульманн
Максимилиан
29
Кара
Эркан
8
Рицмайер
Марсель
9
Фунтас
Таксиархис
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
23
Луис
Давид
6
Габриэль
дос
Сантос
31
Колашинац
Сеад
19
Пепе
Николя
18
Томас
Тейе
25
Эльнени
Мохамед
7
Сака
Букайо
30
Нкетиа
Эдди
9
Ляказетт
Александр
Рапид Вена
3-4-3
Арсенал
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена
Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
  • Первый тайм
  • 15'
    Ульманн имел возможность разогнать быструю контратаку "Рапида", но предпочёл притормозить, и покатать мяч с партнёрами по команде поперёк поля.
  • 14'
    "Канониры" пытаются прощупывать массированные оборонительные порядки соперника на предмет слабых мест. Пока что безрезультатно.
  • 13'
    Засвистели болельщики на трибунах, которым не нравится пассивность обеих команд. Пока что острыми моментами у каких-либо ворот даже не пахнет.
  • Фол, нарушение
    11'
    Кара нарушил правила в полукружии чужой штрафной площади, пытаясь обокрасть защитника.
  • 10'
    Сака попытался прорваться к воротам соперника с левого фланга, но в борьбе с двумя защитниками далековато отпустил мяч от себя, и Штребингер сыграл на перехвате.
  • 9'
    "Рапид" постепенно начинает действовать смелее, видя абсолютную пассивность английской команды.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сака на левом фланге не сумел нормально обработать мяч, задев мяч рукой, что не осталось без внимания арбитра.
  • 7'
    Лондонцы не торопятся проявлять агрессию в атаке, продолжая просто присматриваться к сопернику и привыкать к газону.
  • Травма, повреждение
    6'
    Потребовалась медицинская помощь Фунтасу после предыдущего эпизода. Будем надеяться, что парень сможет продолжить встречу.
  • Фол, нарушение
    5'
    Седрик в центре поля грубовато въехал в ноги Фунтасу. Арбитр на первых раз решил ограничиться устным внушением нарушителю.
  • Фол, нарушение
    4'
    Впервые в атаку выбрались хозяева правым флангом, но первая попытка закончилась фолом со стороны Граховаца.
  • 3'
    Немного болельщиков пустили сегодня на трибуны, но ведут они себя весьма шумно.
  • 2'
    "Канониры" на правых фаворита матча взяли мяч под свой контроль, принявшись неспешно катать снаряд поперёк поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.70 4.50 1.55
5.20 4.50 1.65
5.45 4.35 1.65
5.34 4.10 1.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.04 3.95 1.25 3.10 1.37 2.08 1.80 1.86 2.01 1.63 2.35 1.41 2.95 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.10 1.03 9.70
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.15 1.86 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.30
3.94 1.26 2.98 1.41 2.29 1.65 1.96 1.90 1.74 2.15 1.51 2.60 1.50 2.67 1.34 3.32 1.12 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.12 1.72 1.49 2.60 1.17 5.10
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
2.89 1.43 2.37 1.61 1.85 2.01 1.53 2.57 1.38 3.12 1.24 4.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.99 1.33 3.15 1.23 4.05
4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.99
Букмекер Да Нет
4.60 1.23
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Арсенал

Исход игры
Рапид Вена
3.8% (6)
Ничья
6.9% (11)
Арсенал
89.4% (143)
Тотал 2.5
Больше
70.89% (112)
Меньше
29.11% (46)
Обе команды забьют
Да
74.68% (118)
Нет
25.32% (40)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
52.5% (84)
0:2 Арсенал
12.5% (20)
1:3 Арсенал
11.9% (19)
0:1 Арсенал
8.8% (14)
1:1 Ничья
5% (8)
2:1 Рапид Вена
1.9% (3)
1:0 Рапид Вена
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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