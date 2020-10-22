Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Альянц
Арсенал
39
Любичич
Деян
29
Кара
Эркан
23
Луис
Давид
19
Пепе
Николя
18
Томас
Тейе
30
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
30 Граймль Лео
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
18 Томас ТейеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Мейси МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоНападающий
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена
Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.50
|1.04
|3.95
|1.25
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.08
|1.80
|1.86
|2.01
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.70
|1.14
|5.20
|1.04
|9.10
|1.03
|9.70
|10.75
|1.01
|9.90
|1.03
|3.88
|1.24
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.86
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.17
|4.50
|1.12
|5.10
|1.02
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.94
|1.26
|2.98
|1.41
|2.29
|1.65
|1.96
|1.90
|1.74
|2.15
|1.51
|2.60
|1.50
|2.67
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.12
|6.41
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Арсенал
Исход игры
Рапид Вена
3.8% (6)
Ничья
6.9% (11)
Арсенал
89.4% (143)
Тотал 2.5
Больше
70.89% (112)
Меньше
29.11% (46)
Обе команды забьют
Да
74.68% (118)
Нет
25.32% (40)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
52.5% (84)
0:2 Арсенал
12.5% (20)
1:3 Арсенал
11.9% (19)
0:1 Арсенал
8.8% (14)
1:1 Ничья
5% (8)
2:1 Рапид Вена
1.9% (3)
1:0 Рапид Вена
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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