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Рапид Вена
 
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Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена
Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена
Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рапид Вена - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2020, осталось 1 день 23 часа 35 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Рапид Вена 2.7% (2)
    X 8% (6)
    Арсенал 89.3% (67)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рапид Вена
    Ничья
    Арсенал
    6.05
    4.75
    1.62
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.50 4.40 1.55
    5.60 4.50 1.58
    6.05 4.75 1.62
    5.56 4.28 1.57

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.50 1.19 3.60 1.27 2.30 1.63 2.05 1.83 1.80 2.08 1.50 2.50 1.25 3.75 1.19 4.40 1.07 7.50 1.06 8.10
    12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.39 1.75 1.79 2.02 1.50 2.52 1.22 3.72 1.17 4.35 1.05 7.40
    4.79 1.19 2.30 1.63 2.05 1.79 1.80 2.05 1.62 2.33 1.50 2.62 1.19 4.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.63 1.55 2.40 1.20 4.40
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
    2.95 1.41 2.33 1.62 1.79 2.07 1.55 2.49 1.37 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.92 1.83 1.44 2.70
    4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч Рапид Вена - Арсенал

    Исход игры
    Рапид Вена
    2.7% (2)
    Ничья
    8% (6)
    Арсенал
    89.3% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.86% (51)
    Меньше
    30.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    75.34% (55)
    Нет
    24.66% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    53.3% (40)
    0:2 Арсенал
    13.3% (10)
    1:3 Арсенал
    10.7% (8)
    1:1 Ничья
    6.7% (5)
    0:1 Арсенал
    6.7% (5)
    1:0 Рапид Вена
    2.7% (2)
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