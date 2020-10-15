Рапид Вена
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Стадион: Альянц
Арсенал
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена
Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал
Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.19
|3.60
|1.27
|2.30
|1.63
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|—
|—
|1.50
|2.50
|1.25
|3.75
|1.19
|4.40
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|12.75
|1.00
|11.50
|1.01
|4.50
|1.19
|3.64
|1.28
|2.39
|1.75
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.52
|1.22
|3.72
|1.17
|4.35
|1.05
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.79
|1.19
|—
|—
|2.30
|1.63
|2.05
|1.79
|1.80
|2.05
|1.62
|2.33
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.19
|4.82
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Рапид Вена - Арсенал
Исход игры
Рапид Вена
2.7% (2)
Ничья
8% (6)
Арсенал
89.3% (67)
Тотал 2.5
Больше
69.86% (51)
Меньше
30.14% (22)
Обе команды забьют
Да
75.34% (55)
Нет
24.66% (18)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
53.3% (40)
0:2 Арсенал
13.3% (10)
1:3 Арсенал
10.7% (8)
1:1 Ничья
6.7% (5)
0:1 Арсенал
6.7% (5)
1:0 Рапид Вена
2.7% (2)
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