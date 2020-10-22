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ПАОК
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Омония
0' 12'
88
Живкович
Живко
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
3
Матос
Леонардо
22
Шваб
Штефан
24
Эсити
Андерсон
23
Яннулис
Димитрис
10
Мург
Томас
25
Колак
Антонио-Мирко
14
Живкович
Андрия
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
8
Гомеш
Витор
13
Папулис
Фотис
21
Ционис
Маринос
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
ПАОК
3-4-3
Омония
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК
Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК
Омония Последние 20 матчей: + = -
Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония
Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония 0:1 ПАОК Товарищеские матчи

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Омония 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Гранада 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
ПАОК 96.3% (155)
X 1.2% (2)
Омония 2.5% (4)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Омония
1.55
4.40
7.02
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.40 5.80
1.53 4.00 6.80
1.88 3.75 4.60
1.53 3.94 7.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.90 1.04 7.30 1.08 3.20 1.37 2.46 1.58 2.02 1.85 1.78 2.11 1.69 2.17 1.39 3.00 1.25 3.70 1.11 6.60 1.07 6.90 1.01 12.50
9.80 1.05 9.00 1.07 3.18 1.36 2.34 1.61 1.75 2.20 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.50 1.09 7.60 1.01 17.00
3.10 1.38 2.68 1.49 2.26 1.67 1.86 2.00 1.64 2.31 1.48 2.72 1.41 2.97 1.23 4.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.06 1.37 3.00 1.10 7.00
2.83 1.43 1.94 1.85 1.37 3.10 1.12 6.35 1.08 8.00
2.48 1.56 2.03 1.83 1.57 2.47 1.37 3.17 1.27 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.52 1.30 2.31 1.61 1.55 2.45 1.19 4.65 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.90 1.13
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Омония онлайн

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Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Омония

Исход игры
ПАОК
96.3% (155)
Ничья
1.2% (2)
Омония
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.95% (41)
Меньше
74.05% (117)
Обе команды забьют
Да
21.52% (34)
Нет
78.48% (124)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
41.6% (67)
1:0 ПАОК
28.6% (46)
2:1 ПАОК
17.4% (28)
3:0 ПАОК
4.3% (7)
3:1 ПАОК
2.5% (4)
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