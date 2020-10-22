22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: + = -АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК
Омония Последние 20 матчей: + = -Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония
Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.90
|1.04
|7.30
|1.08
|3.20
|1.37
|—
|—
|2.46
|1.58
|2.02
|1.85
|1.78
|2.11
|1.69
|2.17
|1.39
|3.00
|1.25
|3.70
|1.11
|6.60
|1.07
|6.90
|1.01
|12.50
|9.80
|1.05
|9.00
|1.07
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.20
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.11
|6.50
|1.09
|7.60
|1.01
|17.00
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.38
|2.68
|1.49
|2.26
|1.67
|1.86
|2.00
|1.64
|2.31
|1.48
|2.72
|1.41
|2.97
|1.23
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Омония
Исход игры
ПАОК
96.3% (155)
Ничья
1.2% (2)
Омония
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.95% (41)
Меньше
74.05% (117)
Обе команды забьют
Да
21.52% (34)
Нет
78.48% (124)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
41.6% (67)
1:0 ПАОК
28.6% (46)
2:1 ПАОК
17.4% (28)
3:0 ПАОК
4.3% (7)
3:1 ПАОК
2.5% (4)
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