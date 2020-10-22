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ПАОК
1:1
Конец матча

Стадион:
Омония
0'
0:1
16' Гол
Ботеак Эрик
17' Желтая карточка
Ботеак Эрик
24' Желтая карточка
Ланг Адам
33' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
36' Желтая карточка
Папулис Фотис
1:1
56' Гол
Мург Томас
59' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
61' Желтая карточка
Ционис Маринос
90'+5
88
Живкович
Живко
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
3
Матос
Леонардо
22
Шваб
Штефан
24
Эсити
Андерсон
23
Яннулис
Димитрис
10
Мург
Томас
25
Колак
Антонио-Мирко
14
Живкович
Андрия
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
8
Гомеш
Витор
13
Папулис
Фотис
21
Ционис
Маринос
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
ПАОК
3-4-3
Омония
4-1-4-1

Ход матча

16'
0:1
Ботеак Эрик
(Лекьякс Ян)
17'
 
Ботеак Эрик
24'
 
Ланг Адам
33'
Ингасон Сверрир
 
36'
 
Папулис Фотис
46'
Дуглас Гомес
Эсити Андерсон
 
56'
Мург Томас
(Шваб Штефан)
1:1
59'
Яннулис Димитрис
 
61'
 
Ционис Маринос
61'
Свидерски Кароль
Колак Антонио-Мирко
 
61'
Алвес Родриго
Матос Леонардо
 
73'
Цолис Христос
Живкович Андрия
 
73'
Бисесвар Диего
Мург Томас
 
75'
 
Кусулос Янис
Гомес Хорди
75'
 
Асанте Эрнест
Папулис Фотис
76'
 
Какулис Андроникос
Дюриш Михал
90'
 
Лойзу Лойзос
Ботеак Эрик

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мург Томас 1 1
2. Шваб Штефан 0 0
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 1 1
2. Лекьякс Ян 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 1 0
2. Яннулис Димитрис 1 0
Омония
# Игрок      
1. Папулис Фотис 1 0
2. Ботеак Эрик 1 0
3. Ланг Адам 1 0
4. Ционис Маринос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 0 0 0 100% (1) 0 0
 Омония 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК
Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК
Омония Последние 20 матчей: + = -
Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония
Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Омония 0:1 ПАОК Товарищеские матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Омония Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПАОК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ПСВ Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Папулис Фотис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ингасон Сверрир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Ланг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ботеак Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
ПАОК 96.3% (155)
X 1.2% (2)
Омония 2.5% (4)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.50 1.52 10.50
4.20 1.37 12.00
1.88 3.75 4.60
6.59 1.18 14.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.04 7.30 1.08 4.20 1.22 2.46 1.58 2.02 1.85 1.40 2.90 1.69 2.17 1.39 3.00 1.02 13.00 1.11 6.60 1.03 12.00 1.01 12.50 1.03 12.00
9.80 1.05 9.00 1.07 3.18 1.36 2.34 1.61 1.75 2.20 1.35 3.26 1.26 3.94 1.11 6.50 1.09 7.60 1.01 17.00
3.83 1.27 3.15 1.37 2.45 1.57 1.83 2.04 1.20 4.70 1.75 2.13 1.34 3.32 1.58 2.43 1.17 5.21 1.13 6.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.75 2.06 1.20 4.44 1.10 7.00 1.12 6.10
2.83 1.43 1.94 1.85 1.37 3.10 1.12 6.35 1.08 8.00
2.48 1.56 2.03 1.83 1.57 2.47 1.37 3.17 1.65 2.30 1.38 3.09 1.13 6.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.52 1.30 2.31 1.61 1.55 2.45 1.19 4.65 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 3.05
Букмекер Да Нет
2.40 1.57
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
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Прогнозы на матч ПАОК 1:1 Омония

Исход игры
ПАОК
96.3% (155)
Ничья
1.2% (2)
Омония
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.95% (41)
Меньше
74.05% (117)
Обе команды забьют
Да
21.52% (34)
Нет
78.48% (124)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
41.6% (67)
1:0 ПАОК
28.6% (46)
2:1 ПАОК
17.4% (28)
3:0 ПАОК
4.3% (7)
3:1 ПАОК
2.5% (4)
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