0:1
16' ГолБотеак Эрик
17' Желтая карточкаБотеак Эрик
24' Желтая карточкаЛанг Адам
33' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
36' Желтая карточкаПапулис Фотис
1:1
56' ГолМург Томас
59' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
61' Желтая карточкаЦионис Маринос
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
16'
0:1
17'
24'
33'
36'
56'
1:1
59'
61'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мург Томас
|1
|1
|2.
|Шваб Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|1
|1
|2.
|Лекьякс Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|2.
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папулис Фотис
|1
|0
|2.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|3.
|Ланг Адам
|1
|0
|4.
|Ционис Маринос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Омония
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: + = -АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК
Омония Последние 20 матчей: + = -Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония
Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония АПОЭЛ 0:0 Омония Омония 3:0 Эносис
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Омония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.04
|7.30
|1.08
|4.20
|1.22
|—
|—
|2.46
|1.58
|2.02
|1.85
|1.40
|2.90
|1.69
|2.17
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.11
|6.60
|1.03
|12.00
|1.01
|12.50
|1.03
|12.00
|9.80
|1.05
|9.00
|1.07
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.20
|—
|—
|1.35
|3.26
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.50
|1.09
|7.60
|1.01
|17.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.83
|1.27
|3.15
|1.37
|2.45
|1.57
|1.83
|2.04
|1.20
|4.70
|1.75
|2.13
|1.34
|3.32
|1.58
|2.43
|1.17
|5.21
|—
|—
|1.13
|6.22
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ПАОК 1:1 Омония
Исход игры
ПАОК
96.3% (155)
Ничья
1.2% (2)
Омония
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
25.95% (41)
Меньше
74.05% (117)
Обе команды забьют
Да
21.52% (34)
Нет
78.48% (124)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
41.6% (67)
1:0 ПАОК
28.6% (46)
2:1 ПАОК
17.4% (28)
3:0 ПАОК
4.3% (7)
3:1 ПАОК
2.5% (4)
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