21
Клири
Дэниел
15
Лихи
Даррах
16
Мюррей
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Клири ДэниелЗащитник
-
15 Лихи ДаррахЗащитник
-
16 Мюррей ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бойл ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Келли ДэниэлНападающий
-
24 Jamie Wynne
-
Главный тренер: Filippo Giovagnoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Дандолк Последние 20 матчей: + = -Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс
Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд
Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|3.60
|1.28
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.85
|1.76
|2.14
|1.55
|2.55
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.16
|5.20
|1.12
|6.10
|1.03
|10.00
|1.03
|12.00
|11.75
|1.04
|10.00
|1.05
|3.75
|1.28
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.17
|5.20
|1.13
|6.05
|1.04
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.34
|2.62
|1.51
|2.16
|1.73
|1.91
|1.95
|1.70
|2.20
|1.50
|2.64
|1.51
|2.64
|1.34
|3.30
|—
|—
|1.13
|6.32
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дандолк 0:0 Мольде
Исход игры
Дандолк
12.7% (20)
Ничья
27.2% (43)
Мольде
60.1% (95)
Тотал 2.5
Больше
37.42% (58)
Меньше
62.58% (97)
Обе команды забьют
Да
60.65% (94)
Нет
39.35% (61)
Популярный счёт
1:2 Мольде
28.5% (45)
1:1 Ничья
22.8% (36)
0:1 Мольде
19% (30)
0:2 Мольде
8.9% (14)
1:0 Дандолк
5.7% (9)
2:1 Дандолк
5.1% (8)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:3 Мольде
2.5% (4)
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