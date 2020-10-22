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Дандолк
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Мольде
0' 16'
1
Роджерс
Гэри
2
Гэннон
Шон
3
Гартлэнд
Брайан
21
Клири
Дэниел
15
Лихи
Даррах
16
Мюррей
Шон
5
Шилдс
Крис
10
Слоггетт
Грегори
8
Маунтни
Джон
9
Хобан
Патрик
7
Даффи
Майкл
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
30
Болли
Матис
99
Омойджуфано
Охи
Дандолк
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Дандолк Последние 20 матчей: + = -
Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс
Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд
Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Дандолк 12.7% (20)
X 27.2% (43)
Мольде 60.1% (95)
Все прогнозы
4.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дандолк
Ничья
Мольде
6.20
4.50
1.63
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.75 4.30 1.55
6.20 4.50 1.53
5.90 4.50 1.57
5.49 3.97 1.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.70 1.05 3.60 1.28 2.85 1.42 1.95 1.85 1.76 2.14 1.55 2.55 1.35 3.15 1.16 5.20 1.12 6.10 1.03 10.00 1.03 12.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.01 1.89 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.13 6.05 1.04 11.50
3.34 1.34 2.62 1.51 2.16 1.73 1.91 1.95 1.70 2.20 1.50 2.64 1.51 2.64 1.34 3.30 1.13 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.05 1.37 2.06 1.76 1.42 2.85 1.19 5.30 1.09 7.20
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.22 4.25 1.15 5.45
2.83 1.45 2.32 1.64 1.81 2.06 1.50 2.64 1.36 3.21 1.23 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45 1.29 3.45
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.02 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Где смотреть матч Дандолк 0:0 Мольде онлайн

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Прогнозы на матч Дандолк 0:0 Мольде

Исход игры
Дандолк
12.7% (20)
Ничья
27.2% (43)
Мольде
60.1% (95)
Тотал 2.5
Больше
37.42% (58)
Меньше
62.58% (97)
Обе команды забьют
Да
60.65% (94)
Нет
39.35% (61)
Популярный счёт
1:2 Мольде
28.5% (45)
1:1 Ничья
22.8% (36)
0:1 Мольде
19% (30)
0:2 Мольде
8.9% (14)
1:0 Дандолк
5.7% (9)
2:1 Дандолк
5.1% (8)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:3 Мольде
2.5% (4)
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