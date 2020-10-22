20' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
1:0
35' ГолМюррей Шон
1:1
62' ГолХуссейн Эцаз
1:2
72' ПенальтиОмойджуфано Охи
21
Клири
Дэниел
15
Лихи
Даррах
16
Мюррей
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Клири ДэниелЗащитник
-
15 Лихи ДаррахЗащитник
-
16 Мюррей ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бойл ЭндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уинн ДжеймиНападающий
-
27 Келли ДэниэлНападающий
-
Главный тренер: Джованьоли Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
20'
35'
1:0
62'
72'
1:2
77'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 10
-
2 Офсайды 6
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюррей Шон
|1
|1
|2.
|Маунтни Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуссейн Эцаз
|1
|1
|2.
|Омойджуфано Охи
|1 (1)
|1
|3.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дандолк
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Дандолк Последние 20 матчей: + = -Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс
Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд
Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|8.70
|1.05
|—
|—
|3.90
|1.18
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|2.22
|2.20
|1.76
|2.14
|1.55
|2.55
|—
|—
|1.40
|4.20
|1.16
|5.20
|1.06
|8.80
|1.03
|10.00
|1.03
|12.00
|11.75
|1.04
|10.00
|1.05
|—
|—
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.17
|5.20
|1.13
|6.05
|1.04
|11.50
|—
|—
|6.20
|1.13
|—
|—
|2.88
|1.43
|3.49
|1.31
|2.91
|1.43
|2.31
|1.64
|1.79
|2.07
|2.00
|1.86
|1.67
|2.26
|1.33
|3.37
|1.51
|2.64
|1.20
|4.62
|—
|—
|1.13
|6.32
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дандолк 1:2 Мольде
Исход игры
Дандолк
12.7% (20)
Ничья
27.2% (43)
Мольде
60.1% (95)
Тотал 2.5
Больше
37.42% (58)
Меньше
62.58% (97)
Обе команды забьют
Да
60.65% (94)
Нет
39.35% (61)
Популярный счёт
1:2 Мольде
28.5% (45)
1:1 Ничья
22.8% (36)
0:1 Мольде
19% (30)
0:2 Мольде
8.9% (14)
1:0 Дандолк
5.7% (9)
2:1 Дандолк
5.1% (8)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:3 Мольде
2.5% (4)
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