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Дандолк
1:2
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
20' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
1:0
35' Гол
Мюррей Шон
1:1
62' Гол
Хуссейн Эцаз
1:2
72' Пенальти
Омойджуфано Охи
90'+8
1
Роджерс
Гэри
2
Гэннон
Шон
3
Гартлэнд
Брайан
21
Клири
Дэниел
15
Лихи
Даррах
16
Мюррей
Шон
5
Шилдс
Крис
10
Слоггетт
Грегори
8
Маунтни
Джон
9
Хобан
Патрик
7
Даффи
Майкл
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
30
Болли
Матис
99
Омойджуфано
Охи
Дандолк
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Грегерсен Стиан
35'
Мюррей Шон
(Маунтни Джон)
1:0
62'
1:1
Хуссейн Эцаз
(Педерсен Маркус Гольмгрен)
64'
Макэлени Патрик
Слоггетт Грегори
 
69'
 
Кнутсон Эрлинг
Болли Матис
72'
1:2
Омойджуфано Охи
77'
Макмиллан Дэвид
Гэннон Шон
 
77'
Бойл Энди
Мюррей Шон
 
77'
Даммигэн Кэмерон
Лихи Даррах
 
79'
Чолович Стефан
Даффи Майкл
 
82'
 
Эллингсен Мартин
Эйкрем Магнус
90'
 
Брюнхильдсен Ола
Омойджуфано Охи

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 10
  • 2 Офсайды 6
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюррей Шон 1 1
2. Маунтни Джон 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуссейн Эцаз 1 1
2. Омойджуфано Охи 1 (1) 1
3. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0

Карточки

Дандолк
# Игрок      
Мольде
# Игрок      
1. Грегерсен Стиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дандолк 0 0 100% (1) 0 0 0
 Мольде 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Дандолк Последние 20 матчей: + = -
Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс
Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд
Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Дандолк Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мюррей Шон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tallaght Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Дандолк 12.7% (20)
X 27.2% (43)
Мольде 60.1% (95)
Все прогнозы
4.2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 8.50 1.07
83.00 10.00 1.06
5.90 4.50 1.57
8.92 1.78 2.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 8.70 1.05 3.90 1.18 2.85 1.42 2.22 2.20 1.76 2.14 1.55 2.55 1.40 4.20 1.16 5.20 1.06 8.80 1.03 10.00 1.03 12.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.01 1.89 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.13 6.05 1.04 11.50
6.20 1.13 2.88 1.43 3.49 1.31 2.91 1.43 2.31 1.64 1.79 2.07 2.00 1.86 1.67 2.26 1.33 3.37 1.51 2.64 1.20 4.62 1.13 6.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 2.06 1.76 1.20 4.44 1.19 5.30 1.09 7.20
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.22 4.25 1.15 5.45
1.62 2.36 1.36 3.19 1.12 6.52 1.50 2.64 1.36 3.21 1.23 4.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45 1.29 3.45
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.02 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.27
Где смотреть матч Дандолк 1:2 Мольде онлайн

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Прогнозы на матч Дандолк 1:2 Мольде

Исход игры
Дандолк
12.7% (20)
Ничья
27.2% (43)
Мольде
60.1% (95)
Тотал 2.5
Больше
37.42% (58)
Меньше
62.58% (97)
Обе команды забьют
Да
60.65% (94)
Нет
39.35% (61)
Популярный счёт
1:2 Мольде
28.5% (45)
1:1 Ничья
22.8% (36)
0:1 Мольде
19% (30)
0:2 Мольде
8.9% (14)
1:0 Дандолк
5.7% (9)
2:1 Дандолк
5.1% (8)
0:0 Ничья
4.4% (7)
1:3 Мольде
2.5% (4)
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