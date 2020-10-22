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Хапоэль Беэр-Шева
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Славия Прага
0' 15'
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
4
Витор
Мигел
20
Таа
Лоай
8
Кабха
Маруан
13
Гольдберг
Шон
16
Саллаллих
Синтаеху
35
Lucas
Bareiro
7
Аколатсе
Элтон
10
Жозуэ
Филипе
32
Агудело
Джонатан
1
Коларж
Ондржей
18
Боржил
Ян
15
Кудела
Ондрей
2
Говорка
Давид
19
Дорли
Оскар
26
Малинский
Томас
27
Траоре
Ибрагим
23
Шевчик
Петр
17
Провод
Лукас
33
Муса
Петар
11
Тецл
Станислав
Хапоэль Беэр-Шева
5-3-1-1
Славия Прага
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: + = -
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бней-Иегуда Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Рамат-Ган
Славия Прага Последние 20 матчей: + = -
Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд
Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец Виктория Пльзень-2 2:1 Славия Прага Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HaMoshava Stadium, Petah Tikva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Хапоэль Беэр-Шева 18.2% (29)
X 34.6% (55)
Славия Прага 47.2% (75)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Славия Прага
5.70
4.10
1.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 4.10 1.65
5.70 3.95 1.66
4.25 3.54 1.96
5.62 3.83 1.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.05 7.50 1.07 3.30 1.33 2.45 1.55 2.07 1.81 1.82 2.07 1.42 2.90 1.30 3.60 1.12 6.30 1.06 7.77 1.01 12.50 1.01 15.00
9.80 1.06 8.20 1.08 2.91 1.42 2.46 1.56 1.82 2.10 1.41 2.95 1.28 3.72 1.12 6.60 1.09 7.50 1.02 14.50
3.07 1.39 2.66 1.50 2.25 1.67 1.87 1.99 1.65 2.29 1.48 2.71 1.40 3.11 1.22 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.78 2.04 1.36 3.30 1.07 6.90 1.07 8.40
2.65 1.48 1.86 1.94 1.34 3.26 1.09 7.40 1.08 7.80
2.46 1.57 2.03 1.84 1.56 2.48 1.37 3.17 1.27 3.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.55
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.80 1.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
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Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Славия Прага

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
18.2% (29)
Ничья
34.6% (55)
Славия Прага
47.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
36.31% (57)
Меньше
63.69% (100)
Обе команды забьют
Да
66.88% (105)
Нет
33.12% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (49)
1:2 Славия Прага
21.4% (34)
0:1 Славия Прага
20.1% (32)
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
10.1% (16)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
5% (8)
0:2 Славия Прага
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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