Хапоэль Беэр-Шева
3:1
Конец матча
Стадион: HaMoshava Stadium, Petah Tikva
Славия Прага
25' Желтая карточкаБарейро Лукас
1:0
45' ГолАгудело Джонатан
45' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
48' Желтая карточкаВитор Мигел
1:1
75' ГолПровод Лукас
85' Желтая карточкаСтанчу Николае
2:1
86' ГолАколатсе Элтон
3:1
88' ГолАколатсе Элтон
90' Желтая карточкаВаранн Гаэтен
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
20
Таа
Лоай
10
Жозуэ
Филипе
18
Боржил
Ян
19
Дорли
Оскар
23
Шевчик
Петр
17
Провод
Лукас
33
Муса
Петар
- Основной состав
-
21 Левита ОадВратарь
-
30 Дадья ОрЗащитник
- Защитник
-
20 Таа ЛоайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
69 Рахамим РазВратарь
-
22 Гамун НоамЗащитник
- Защитник
-
14 Твито ДудуЗащитник
-
18 Ратсон ЭйтанЗащитник
-
28 Мели СесарПолузащитник
-
17 Мадмон ИлайПолузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Абукасис Йосси
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Стейскал ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сима АбдаллаНападающий
-
16 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Ход матча
25'
45'
1:0
45'
48'
75'
1:1
85'
86'
2:1
88'
3:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 9
-
4 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аколатсе Элтон
|2
|2
|2.
|Агудело Джонатан
|1
|1
|3.
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|4.
|Дадья Ор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Провод Лукас
|1
|1
|2.
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Витор Мигел
|1
|0
|2.
|Варанн Гаэтен
|1
|0
|3.
|Жозуэ Филипе
|1
|0
|4.
|Барейро Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Станчу Николае
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хапоэль Беэр-Шева
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|Славия Прага
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: + = -Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бней-Иегуда Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Рамат-Ган
Славия Прага Последние 20 матчей: + = -Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко Славия Прага 0:0 Митьюлланд
Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец Виктория Пльзень-2 2:1 Славия Прага Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.20
|1.22
|—
|—
|7.50
|1.07
|—
|—
|4.44
|1.40
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.07
|1.81
|1.38
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.90
|1.07
|8.40
|1.12
|6.30
|1.05
|9.50
|1.01
|12.50
|1.01
|15.00
|9.80
|1.06
|—
|—
|8.20
|1.08
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.82
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.72
|1.12
|6.60
|1.09
|7.50
|1.02
|14.50
|—
|—
|4.04
|1.25
|3.39
|1.33
|2.73
|1.47
|2.01
|1.85
|2.59
|1.52
|2.13
|1.75
|1.67
|2.26
|1.43
|2.88
|1.35
|3.28
|1.19
|4.82
|1.40
|3.11
|1.20
|4.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
18.2% (29)
Ничья
34.6% (55)
Славия Прага
47.2% (75)
Тотал 2.5
Больше
36.31% (57)
Меньше
63.69% (100)
Обе команды забьют
Да
66.88% (105)
Нет
33.12% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (49)
1:2 Славия Прага
21.4% (34)
0:1 Славия Прага
20.1% (32)
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
10.1% (16)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
5% (8)
0:2 Славия Прага
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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