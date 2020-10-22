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ПСВ
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Гранада
0' 16'
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
8
Хендрикс
Йоррит
10
Ихаттарен
Мохаммед
9
Мален
Дониэлл
17
Жуниор
Мауро
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
ПСВ
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ
Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада
Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал

Группа E

Команда И В Н П Г О
1. ПСВ 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Омония 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Гранада 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
ПСВ 79.4% (127)
X 16.3% (26)
Гранада 4.4% (7)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Гранада
2.44
3.55
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.15 3.50 3.40
2.31 3.55 3.20
2.07 3.60 3.82
2.44 3.05 3.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.20 1.04 6.80 1.09 3.00 1.38 2.27 1.62 1.94 1.92 1.68 2.18 1.33 3.25 1.24 4.00 1.12 7.10 1.07 8.40 1.01 13.50
8.70 1.07 7.20 1.10 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
7.40 1.10 2.66 1.50 2.32 1.64 1.98 1.88 1.70 2.21 1.54 2.53 1.53 2.60 1.41 3.03 1.18 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.72 2.05 1.38 3.05 1.11 6.60
2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
2.36 1.61 1.95 1.92 1.50 2.64 1.33 3.37 1.25 4.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.35 1.58 1.57 2.40 1.21 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
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Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Гранада

Исход игры
ПСВ
79.4% (127)
Ничья
16.3% (26)
Гранада
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.6% (92)
Меньше
41.4% (65)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
40% (64)
2:0 ПСВ
15% (24)
1:0 ПСВ
13.1% (21)
1:1 Ничья
11.3% (18)
3:1 ПСВ
8.8% (14)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:2 Гранада
1.9% (3)
1:3 Гранада
1.3% (2)
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