38
Мвого
Ивон
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
17
Жуниор
Мауро
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Жуниор МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ
Гранада Последние 20 матчей: + = -Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада
Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.20
|1.04
|6.80
|1.09
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.27
|1.62
|1.94
|1.92
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.24
|4.00
|1.12
|7.10
|1.07
|8.40
|1.01
|13.50
|8.70
|1.07
|7.20
|1.10
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.00
|7.40
|1.10
|—
|—
|2.66
|1.50
|2.32
|1.64
|1.98
|1.88
|1.70
|2.21
|1.54
|2.53
|1.53
|2.60
|1.41
|3.03
|1.18
|5.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСВ 0:0 Гранада
Исход игры
ПСВ
79.4% (127)
Ничья
16.3% (26)
Гранада
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.6% (92)
Меньше
41.4% (65)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
40% (64)
2:0 ПСВ
15% (24)
1:0 ПСВ
13.1% (21)
1:1 Ничья
11.3% (18)
3:1 ПСВ
8.8% (14)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:2 Гранада
1.9% (3)
1:3 Гранада
1.3% (2)
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