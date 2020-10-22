45' Желтая карточкаВидаль Молина
1:0
45' ГолГётце Марио
45' Желтая карточкаМилья Луис
45' Желтая карточкаЖуниор Мауро
49' Желтая карточкаМонторо Анхель
1:1
57' ГолВидаль Молина
1:2
66' ГолМачис Дарвин
90' Желтая карточкаСилва Руи
90' Желтая карточкаСуарес Луис III
38
Мвого
Ивон
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
17
Жуниор
Мауро
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Жуниор МауроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
45'
45'
1:0
45'
45'
49'
57'
1:1
66'
1:2
81'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гётце Марио
|1
|1
|2.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|1
|1
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|1
|3.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|1
|0
|2.
|Видаль Молина
|1
|0
|3.
|Силва Руи
|1
|0
|4.
|Милья Луис
|1
|0
|5.
|Суарес Луис III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Гранада
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ
Гранада Последние 20 матчей: + = -Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада
Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|3.35
|2.50
|—
|—
|2.22
|1.65
|1.94
|1.92
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.04
|10.00
|1.01
|13.50
|8.70
|1.07
|—
|—
|7.20
|1.10
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.74
|2.21
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.10
|7.30
|1.08
|8.20
|1.01
|16.00
|3.16
|1.37
|2.64
|1.50
|2.11
|1.77
|1.69
|2.22
|3.39
|1.33
|2.78
|1.46
|2.17
|1.72
|1.69
|2.22
|1.48
|2.71
|1.53
|2.60
|1.41
|3.03
|1.30
|3.57
|1.16
|5.42
|1.33
|3.40
|1.17
|5.25
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСВ 1:2 Гранада
Исход игры
ПСВ
79.4% (127)
Ничья
16.3% (26)
Гранада
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.6% (92)
Меньше
41.4% (65)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
40% (64)
2:0 ПСВ
15% (24)
1:0 ПСВ
13.1% (21)
1:1 Ничья
11.3% (18)
3:1 ПСВ
8.8% (14)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:2 Гранада
1.9% (3)
1:3 Гранада
1.3% (2)
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