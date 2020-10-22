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  2. Матчи
ПСВ
1:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
45' Желтая карточка
Видаль Молина
1:0
45' Гол
Гётце Марио
45' Желтая карточка
Милья Луис
45' Желтая карточка
Жуниор Мауро
49' Желтая карточка
Монторо Анхель
1:1
57' Гол
Видаль Молина
1:2
66' Гол
Мачис Дарвин
90' Желтая карточка
Силва Руи
90' Желтая карточка
Суарес Луис III
90'+6
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
5
Баумгартль
Тимо
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
8
Хендрикс
Йоррит
10
Ихаттарен
Мохаммед
9
Мален
Дониэлл
17
Жуниор
Мауро
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
15
Нева
Карлос
5
Милья
Луис
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
4
Гоналон
Максим
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
ПСВ
4-3-3
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

35'
 
Монторо Анхель
Гоналон Максим
45'
 
Видаль Молина
45'
Гётце Марио
(Дюмфрис Дензел)
1:0
45'
 
Милья Луис
45'
Жуниор Мауро
 
46'
Фиргевер Ник
Гётце Марио
 
49'
 
Монторо Анхель
57'
1:1
Видаль Молина
(Пуэртас Антонио)
66'
1:2
Мачис Дарвин
69'
 
Суарес Луис III
Видаль Молина
73'
Мадуэке Нони
Жуниор Мауро
 
81'
 
Соро Альберто
Мачис Дарвин
81'
 
Этеки Ян
Милья Луис
90'
 
Силва Руи
90'
 
Суарес Луис III

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гётце Марио 1 1
2. Дюмфрис Дензел 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 1 1
2. Мачис Дарвин 1 1
3. Пуэртас Антонио 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Жуниор Мауро 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 1 0
2. Видаль Молина 1 0
3. Силва Руи 1 0
4. Милья Луис 1 0
5. Суарес Луис III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 0 100% (1) 0 0 0
 Гранада 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ
Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II
Гранада Последние 20 матчей: + = -
Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада
Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Омония Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. ПАОК Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ПСВ Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
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Прогнозы 160
ПСВ 79.4% (127)
X 16.3% (26)
Гранада 4.4% (7)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
32.00 4.70 1.25
27.00 5.10 1.22
2.07 3.60 3.82
19.65 3.96 1.34

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
3.25 1.33 2.20 1.66 3.35 2.50 2.22 1.65 1.94 1.92 2.20 1.66 1.19 4.60 1.48 2.63 1.08 7.77 1.04 10.00 1.01 13.50
8.70 1.07 7.20 1.10 3.05 1.39 2.31 1.63 1.74 2.21 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.30 1.08 8.20 1.01 16.00
3.16 1.37 2.64 1.50 2.11 1.77 1.69 2.22 3.39 1.33 2.78 1.46 2.17 1.72 1.69 2.22 1.48 2.71 1.53 2.60 1.41 3.03 1.30 3.57 1.16 5.42 1.33 3.40 1.17 5.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.14 5.55 1.15 5.30 1.09 7.20 1.11 6.60
2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
1.46 2.78 1.26 3.95 1.50 2.64 1.33 3.37 1.25 4.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.85 1.95 1.40 2.90 1.21 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
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Прогнозы на матч ПСВ 1:2 Гранада

Исход игры
ПСВ
79.4% (127)
Ничья
16.3% (26)
Гранада
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
58.6% (92)
Меньше
41.4% (65)
Обе команды забьют
Да
70.06% (110)
Нет
29.94% (47)
Популярный счёт
2:1 ПСВ
40% (64)
2:0 ПСВ
15% (24)
1:0 ПСВ
13.1% (21)
1:1 Ничья
11.3% (18)
3:1 ПСВ
8.8% (14)
2:2 Ничья
4.4% (7)
1:2 Гранада
1.9% (3)
1:3 Гранада
1.3% (2)
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