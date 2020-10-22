Риека
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Ружевица
Реал Сосьедад
1' Желтая карточкаАндрияшевич Франко
27
Томечак
Иван
26
Эшковал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томечак ИванЗащитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Менало ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Рожман Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Предыдущие игры
Риека Последние 20 матчей: + = -Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.03
|9.00
|1.05
|4.00
|1.30
|3.15
|1.45
|—
|—
|1.87
|1.92
|1.81
|2.20
|1.59
|2.65
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.20
|5.50
|1.12
|6.50
|1.03
|9.70
|1.02
|13.00
|14.00
|1.02
|11.25
|1.04
|3.68
|1.29
|2.82
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.15
|5.70
|1.12
|6.55
|1.03
|13.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.49
|1.31
|2.61
|1.51
|2.08
|1.79
|1.81
|2.06
|1.61
|2.37
|1.42
|2.95
|1.49
|2.66
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.11
|7.33
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Риека 0:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Риека
5% (8)
Ничья
9.4% (15)
Реал Сосьедад
85.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
65.61% (103)
Нет
34.39% (54)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
45.9% (73)
0:1 Реал Сосьедад
17.6% (28)
0:2 Реал Сосьедад
12.6% (20)
1:1 Ничья
8.2% (13)
1:3 Реал Сосьедад
6.3% (10)
2:1 Риека
3.8% (6)
0:3 Реал Сосьедад
2.5% (4)
1:0 Риека
1.3% (2)
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