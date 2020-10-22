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Риека
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
16'
33
Невистич
Иван
27
Томечак
Иван
26
Эшковал
Жоау
14
Велкоски
Дарко
36
Смолчич
Хрвое
24
Стефульж
Даниэль
10
Павичич
Домагой
16
Гнезда-Черин
Адам
19
Андрияшевич
Франко
44
Лончар
Стьепан
99
Куленович
Сандро
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
36
Субименди
Мартин
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Риека
5-4-1
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

1'
Андрияшевич Франко
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Предыдущие игры

Риека Последние 20 матчей: + = -
Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Риека 5% (8)
X 9.4% (15)
Реал Сосьедад 85.5% (136)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Реал Сосьедад
8.30
5.00
1.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.50 5.00 1.45
7.20 4.60 1.50
4.25 3.90 1.86
7.68 4.52 1.43

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 9.00 1.05 4.00 1.30 3.15 1.45 1.87 1.92 1.81 2.20 1.59 2.65 1.31 3.35 1.20 5.50 1.12 6.50 1.03 9.70 1.02 13.00
14.00 1.02 11.25 1.04 3.68 1.29 2.82 1.44 1.96 1.94 1.50 2.62 1.33 3.38 1.15 5.70 1.12 6.55 1.03 13.25
3.49 1.31 2.61 1.51 2.08 1.79 1.81 2.06 1.61 2.37 1.42 2.95 1.49 2.66 1.28 3.72 1.11 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.93 1.87 1.38 3.00 1.16 5.90 1.08 7.77
3.45 1.31 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
2.71 1.48 2.22 1.69 1.72 2.17 1.46 2.78 1.33 3.38 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.74 2.00 1.36 3.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.71
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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Прогнозы на матч Риека 0:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Риека
5% (8)
Ничья
9.4% (15)
Реал Сосьедад
85.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
65.61% (103)
Нет
34.39% (54)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
45.9% (73)
0:1 Реал Сосьедад
17.6% (28)
0:2 Реал Сосьедад
12.6% (20)
1:1 Ничья
8.2% (13)
1:3 Реал Сосьедад
6.3% (10)
2:1 Риека
3.8% (6)
0:3 Реал Сосьедад
2.5% (4)
1:0 Риека
1.3% (2)
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