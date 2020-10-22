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Риека
0:1
Конец матча

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
36' Желтая карточка
Павичич Домагой
90' Желтая карточка
Цапан Лука
90' Желтая карточка
Мерино Микель
0:1
90' Гол
Баутиста Хон
90' Желтая карточка
Лепиница Иван
90'+6
33
Невистич
Иван
27
Томечак
Иван
26
Эшковал
Жоау
14
Велкоски
Дарко
36
Смолчич
Хрвое
24
Стефульж
Даниэль
10
Павичич
Домагой
16
Гнезда-Черин
Адам
19
Андрияшевич
Франко
44
Лончар
Стьепан
99
Куленович
Сандро
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
36
Субименди
Мартин
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
Риека
5-4-1
Реал Сосьедад
4-3-3

Ход матча

1'
Андрияшевич Франко
 
36'
Павичич Домагой
 
63'
Ятеке Стерлинг
Андрияшевич Франко
 
72'
 
Виллиан Жозе
Исак Александр
77'
Лепиница Иван
Куленович Сандро
 
85'
 
Баутиста Хон
Оярсабаль Микель
87'
Цапан Лука
Лончар Стьепан
 
89'
 
Янузай Аднан
Порту Кристиан
90'
Цапан Лука
 
90'
 
Мерино Микель
90'
0:1
Баутиста Хон
(Мерино Микель)
90'
Лепиница Иван
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 13
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 32 Владение мячом, % 68

Бомбардиры внутри турнира

Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 1 1
2. Мерино Микель 0 0

Карточки

Риека
# Игрок      
1. Андрияшевич Франко 1 0
2. Павичич Домагой 1 0
3. Цапан Лука 1 0
4. Лепиница Иван 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риека 0 0 0 0 0 0
 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Риека Последние 20 матчей: + = -
Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. АЗ Алкмаар Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Риека Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Наполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Павичич Домагой получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Андрияшевич Франко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rujevica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Риека 5% (8)
X 9.4% (15)
Реал Сосьедад 85.5% (136)
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.50 1.67 2.70
7.20 4.60 1.50
4.25 3.90 1.86
17.12 1.29 4.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.53 2.50 9.00 1.05 1.05 9.50 3.15 1.45 1.07 8.40 1.81 2.20 1.59 2.65 1.06 8.80 1.20 5.50 1.02 13.00 1.03 9.70 1.02 13.00
14.00 1.02 11.25 1.04 3.68 1.29 2.82 1.44 1.96 1.94 1.50 2.62 1.33 3.38 1.15 5.70 1.12 6.55 1.03 13.25
1.32 3.45 1.17 5.12 1.48 2.71 1.33 3.40 1.25 4.08 1.56 2.49 1.32 3.47 1.66 2.27 1.20 4.64 1.61 2.37 1.42 2.95 1.49 2.66 1.16 5.38 1.11 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.24 4.00 1.93 1.87 1.12 6.10 1.16 5.90 1.08 7.77
3.45 1.31 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
1.70 2.20 1.42 2.92 1.15 5.58 1.11 6.81 1.33 3.38 1.21 4.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.74 2.00 1.36 3.00
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.26 3.85 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
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Прогнозы на матч Риека 0:1 Реал Сосьедад

Исход игры
Риека
5% (8)
Ничья
9.4% (15)
Реал Сосьедад
85.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
65.61% (103)
Нет
34.39% (54)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
45.9% (73)
0:1 Реал Сосьедад
17.6% (28)
0:2 Реал Сосьедад
12.6% (20)
1:1 Ничья
8.2% (13)
1:3 Реал Сосьедад
6.3% (10)
2:1 Риека
3.8% (6)
0:3 Реал Сосьедад
2.5% (4)
1:0 Риека
1.3% (2)
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