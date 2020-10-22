Риека
0:1
Конец матча
Стадион: Ружевица
Реал Сосьедад
1' Желтая карточкаАндрияшевич Франко
36' Желтая карточкаПавичич Домагой
90' Желтая карточкаЦапан Лука
90' Желтая карточкаМерино Микель
0:1
90' ГолБаутиста Хон
90' Желтая карточкаЛепиница Иван
27
Томечак
Иван
26
Эшковал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Томечак ИванЗащитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Менало ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Рожман Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
Ход матча
36'
90'
90'
90'
0:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 13
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|1
|1
|2.
|Мерино Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андрияшевич Франко
|1
|0
|2.
|Павичич Домагой
|1
|0
|3.
|Цапан Лука
|1
|0
|4.
|Лепиница Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риека
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Риека Последние 20 матчей: + = -Риека 2:1 Вараждин Риека 2:0 Славен Копенгаген 0:1 Риека Риека 2:0 Колос Ковалёвка
Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Риека
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.53
|2.50
|—
|—
|9.00
|1.05
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|3.15
|1.45
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.81
|2.20
|1.59
|2.65
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.20
|5.50
|1.02
|13.00
|1.03
|9.70
|1.02
|13.00
|14.00
|1.02
|—
|—
|11.25
|1.04
|—
|—
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.82
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.15
|5.70
|1.12
|6.55
|1.03
|13.25
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.17
|5.12
|1.48
|2.71
|1.33
|3.40
|1.25
|4.08
|1.56
|2.49
|1.32
|3.47
|1.66
|2.27
|1.20
|4.64
|1.61
|2.37
|1.42
|2.95
|1.49
|2.66
|1.16
|5.38
|—
|—
|1.11
|7.33
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Риека 0:1 Реал Сосьедад
Исход игры
Риека
5% (8)
Ничья
9.4% (15)
Реал Сосьедад
85.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
59.87% (94)
Меньше
40.13% (63)
Обе команды забьют
Да
65.61% (103)
Нет
34.39% (54)
Популярный счёт
1:2 Реал Сосьедад
45.9% (73)
0:1 Реал Сосьедад
17.6% (28)
0:2 Реал Сосьедад
12.6% (20)
1:1 Ничья
8.2% (13)
1:3 Реал Сосьедад
6.3% (10)
2:1 Риека
3.8% (6)
0:3 Реал Сосьедад
2.5% (4)
1:0 Риека
1.3% (2)
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