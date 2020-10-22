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Байер Л
2:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Ницца
0'
1:0
12' Гол
Амири Надим
16'
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
5
Бендер
Свен
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
25
Паласиос
Эксекиэль
15
Баумгартлингер
Юлиан
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
9
Бэйли
Леон
13
Аларио
Лукас
40
Бенитес
Вальтер
23
Лотомба
Жордан
3
Бамбу
Робсон
4
Данте
Бонфим
2
Нсоки
Стенли
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
Байер Л
4-2-3-1
Ницца
5-3-2

Ход матча

12'
Амири Надим
(Бэйли Леон)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: + = -
Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л
Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л
Ницца Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ
Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Амири Надим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Байер Л 92.5% (147)
X 5.7% (9)
Ницца 1.9% (3)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Ницца
1.52
5.00
6.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 5.00 6.50
1.52 4.80 6.30
1.51 4.80 6.40
1.52 4.35 6.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 4.70 1.17 4.10 1.23 2.44 1.58 2.17 1.74 1.97 1.89 1.75 2.15 1.61 2.44 1.31 3.45 1.22 4.10 1.09 6.50 1.08 7.20
16.00 1.01 14.75 1.02 5.15 1.18 4.15 1.24 2.54 1.58 1.94 1.88 1.60 2.38 1.32 3.45 1.25 4.05 1.09 7.10
4.38 1.22 2.62 1.51 2.20 1.70 1.97 1.90 1.71 2.19 1.55 2.51 1.45 2.81 1.15 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.39 1.57 1.59 2.37 1.22 4.30
3.76 1.27 2.53 1.53 1.64 2.26 1.24 4.05 1.16 5.35
3.11 1.38 2.56 1.53 2.00 1.85 1.61 2.37 1.43 2.89 1.28 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.99 1.77 1.48 2.55 1.32 3.35
5.00 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.20
Букмекер Да Нет
4.50 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.41
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Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Ницца

Исход игры
Байер Л
92.5% (147)
Ничья
5.7% (9)
Ницца
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (92)
Меньше
41.03% (64)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
49.7% (79)
2:0 Байер Л
18.2% (29)
1:0 Байер Л
16.4% (26)
3:1 Байер Л
5.7% (9)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Ницца
1.3% (2)
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