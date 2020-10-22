1:0
12' ГолАмири Надим
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: + = -Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л
Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л
Ницца Последние 20 матчей: + = -Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ
Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|4.10
|1.23
|—
|—
|2.44
|1.58
|2.17
|1.74
|1.97
|1.89
|1.75
|2.15
|1.61
|2.44
|1.31
|3.45
|1.22
|4.10
|1.09
|6.50
|1.08
|7.20
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|5.15
|1.18
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.54
|1.58
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|1.32
|3.45
|1.25
|4.05
|1.09
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.22
|—
|—
|2.62
|1.51
|2.20
|1.70
|1.97
|1.90
|1.71
|2.19
|1.55
|2.51
|1.45
|2.81
|—
|—
|1.15
|5.63
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 2:0 Ницца
Исход игры
Байер Л
92.5% (147)
Ничья
5.7% (9)
Ницца
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (92)
Меньше
41.03% (64)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
49.7% (79)
2:0 Байер Л
18.2% (29)
1:0 Байер Л
16.4% (26)
3:1 Байер Л
5.7% (9)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Ницца
1.3% (2)
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