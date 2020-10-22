1:0
11' ГолАмири Надим
2:0
16' ГолАларио Лукас
2:1
31' ГолГуйри Амин
32' Желтая карточкаГуйри Амин
40' Желтая карточкаБаумгартлингер Юлиан
45' Желтая карточкаБендер Ларс
50' Желтая карточкаНсоки Стенли
57' Желтая карточкаВенделл Боргес
3:1
61' ГолДиаби Мусса
4:1
79' ГолБеллараби Карим
5:1
83' ГолБеллараби Карим
6:1
87' ГолВирц Флориан
6:2
90' ГолКлод-Морис Алексис
19
Диаби
Мусса
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
Ход матча
11'
1:0
16'
31'
2:1
32'
45'
50'
57'
61'
79'
4:1
83'
5:1
87'
6:1
90'
6:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беллараби Карим
|2
|2
|2.
|Диаби Мусса
|1
|1
|3.
|Аларио Лукас
|1
|1
|4.
|Амири Надим
|1
|1
|5.
|Вирц Флориан
|1
|1
|6.
|Бэйли Леон
|0
|0
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|0
|0
|8.
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|1
|1
|2.
|Клод-Морис Алексис
|1
|1
|3.
|Нсоки Стенли
|0
|0
|4.
|Аталь Юсеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бендер Ларс
|1
|0
|2.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|3.
|Венделл Боргес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нсоки Стенли
|1
|0
|2.
|Гуйри Амин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|Ницца
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: + = -Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л
Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л Вердер 1:4 Байер Л Глазго Рейнджерс 1:3 Байер Л
Ницца Последние 20 матчей: + = -Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ
Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|4.10
|1.23
|—
|—
|2.44
|1.58
|2.17
|1.74
|1.97
|1.89
|1.75
|2.15
|4.90
|1.17
|—
|—
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.20
|—
|—
|1.47
|2.65
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|—
|—
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|5.15
|1.18
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.54
|1.58
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.09
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.22
|—
|—
|2.62
|1.51
|2.20
|1.70
|1.97
|1.90
|1.71
|2.19
|1.55
|2.51
|4.59
|1.21
|2.86
|1.44
|3.19
|1.37
|2.23
|1.69
|2.33
|1.63
|1.93
|1.93
|1.50
|2.64
|1.34
|3.35
|1.25
|4.04
|—
|—
|1.22
|4.33
|1.11
|6.81
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.39
|1.57
|—
|—
|1.59
|2.37
|—
|—
|1.22
|4.30
|2.18
|1.68
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.25
|3.90
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.16
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.38
|2.56
|1.53
|2.00
|1.85
|1.61
|2.37
|1.43
|2.89
|1.28
|3.78
|—
|—
|1.83
|2.03
|1.52
|2.60
|1.21
|4.52
|1.15
|5.60
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л 6:2 Ницца
Исход игры
Байер Л
92.5% (147)
Ничья
5.7% (9)
Ницца
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (92)
Меньше
41.03% (64)
Обе команды забьют
Да
62.18% (97)
Нет
37.82% (59)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
49.7% (79)
2:0 Байер Л
18.2% (29)
1:0 Байер Л
16.4% (26)
3:1 Байер Л
5.7% (9)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Ницца
1.3% (2)
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