  1. Футбол
  2. Матчи
Вольфсбергер
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбергер - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2020, осталось 2 дня 1 час 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Вольфсбергер 17.6% (13)
    X 18.9% (14)
    ЦСКА Москва 63.5% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбергер
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.64
    3.94
    2.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.35 3.75 2.14
    3.64 3.94 2.20
    3.31 3.69 2.12

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.03 4.20 1.22 3.30 1.32 2.17 1.73 1.94 1.92 1.70 2.25 1.44 2.70 1.22 4.20 1.16 4.90 1.05 8.40 1.04 9.00
    10.75 1.01 9.90 1.03 3.98 1.22 3.32 1.33 2.23 1.77 1.68 2.20 1.44 2.70 1.20 4.15 1.13 4.80 1.04 8.20
    4.28 1.22 2.57 1.51 2.17 1.70 1.92 1.92 1.65 2.25 1.51 2.60 1.41 2.92 1.14 5.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.50 2.55 1.17 4.80
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
    3.30 1.34 2.73 1.47 2.15 1.73 1.68 2.21 1.48 2.68
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.83 1.91 1.39 2.85
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.40
    Где смотреть матч Вольфсбергер - ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Вольфсбергер - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Вольфсбергер
    17.6% (13)
    Ничья
    18.9% (14)
    ЦСКА Москва
    63.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (48)
    Меньше
    33.33% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    81.94% (59)
    Нет
    18.06% (13)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    44.6% (33)
    1:1 Ничья
    16.2% (12)
    2:1 Вольфсбергер
    12.2% (9)
    0:1 ЦСКА Москва
    10.8% (8)
    3:1 Вольфсбергер
    2.7% (2)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный