Вольфсбергер
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Стадион: Вёртерзе-Штадион
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Группа K
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Динамо Загреб
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.90
|1.03
|4.20
|1.22
|3.30
|1.32
|—
|—
|2.17
|1.73
|1.94
|1.92
|1.70
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.22
|4.20
|1.16
|4.90
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|10.75
|1.01
|9.90
|1.03
|3.98
|1.22
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.23
|1.77
|—
|—
|1.68
|2.20
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.20
|4.15
|1.13
|4.80
|1.04
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.28
|1.22
|—
|—
|2.57
|1.51
|2.17
|1.70
|1.92
|1.92
|1.65
|2.25
|1.51
|2.60
|1.41
|2.92
|—
|—
|1.14
|5.79
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вольфсбергер - ЦСКА Москва
Исход игры
Вольфсбергер
17.6% (13)
Ничья
18.9% (14)
ЦСКА Москва
63.5% (47)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (48)
Меньше
33.33% (24)
Обе команды забьют
Да
81.94% (59)
Нет
18.06% (13)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
44.6% (33)
1:1 Ничья
16.2% (12)
2:1 Вольфсбергер
12.2% (9)
0:1 ЦСКА Москва
10.8% (8)
3:1 Вольфсбергер
2.7% (2)
2:2 Ничья
2.7% (2)
0:2 ЦСКА Москва
2.7% (2)
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