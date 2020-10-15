Селтик
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Стадион: Селтик Парк
Милан
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: + = -Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан
Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик Селтик 6:0 КР Рейкьявик Килмарнок 1:1 Селтик Селтик 5:1 Гамильтон Академикал Селтик 3:1 Хиберниан Селтик 2:0 Росс Каунти ПСЖ 4:0 Селтик Лион 2:1 Селтик Ницца 1:1 Селтик Селтик 5:0 Сент-Миррен
Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан
Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус
Последние игры между собой
Селтик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.50
|1.02
|8.40
|1.05
|3.60
|1.29
|2.75
|1.47
|2.21
|1.70
|1.93
|1.93
|1.72
|2.20
|1.52
|2.70
|1.35
|3.25
|1.15
|5.40
|1.11
|6.00
|1.03
|10.50
|10.00
|1.01
|8.40
|1.04
|3.50
|1.28
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.00
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.31
|3.20
|1.13
|5.25
|1.09
|5.85
|1.00
|10.50
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.28
|2.79
|1.45
|2.20
|1.68
|1.90
|1.93
|1.68
|2.20
|1.47
|2.71
|1.31
|3.44
|—
|—
|1.11
|6.92
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Селтик - Милан
Исход игры
Селтик
8.5% (6)
Ничья
19.7% (14)
Милан
71.8% (51)
Тотал 2.5
Больше
59.42% (41)
Меньше
40.58% (28)
Обе команды забьют
Да
76.81% (53)
Нет
23.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Милан
45.1% (32)
1:1 Ничья
16.9% (12)
0:1 Милан
11.3% (8)
0:2 Милан
7% (5)
2:1 Селтик
4.2% (3)
1:0 Селтик
2.8% (2)
1:3 Милан
2.8% (2)
2:3 Милан
2.8% (2)
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