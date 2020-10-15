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Селтик
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: + = -
Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан
Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик Селтик 6:0 КР Рейкьявик Килмарнок 1:1 Селтик Селтик 5:1 Гамильтон Академикал Селтик 3:1 Хиберниан Селтик 2:0 Росс Каунти ПСЖ 4:0 Селтик Лион 2:1 Селтик Ницца 1:1 Селтик Селтик 5:0 Сент-Миррен
Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан
Милан 3:2 Будё-Глимт Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус

Последние игры между собой

Селтик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Селтик 0:3 Милан Лига чемпионов Милан 2:0 Селтик Лига чемпионов Милан 1:0 Селтик Лига чемпионов

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Спарта Прага Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Селтик Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2020, осталось 2 дня 1 час 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Селтик 8.5% (6)
    X 19.7% (14)
    Милан 71.8% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Милан
    4.50
    3.94
    1.91
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.00 3.60 1.90
    4.40 3.90 1.81
    4.40 3.92 1.87
    4.16 3.90 1.81

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.40 1.05 3.60 1.29 2.75 1.47 2.21 1.70 1.93 1.93 1.72 2.20 1.52 2.70 1.35 3.25 1.15 5.40 1.11 6.00 1.03 10.50
    10.00 1.01 8.40 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 2.00 2.02 1.50 2.59 1.31 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.00 10.50
    3.65 1.28 2.79 1.45 2.20 1.68 1.90 1.93 1.68 2.20 1.47 2.71 1.31 3.44 1.11 6.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.93 1.87 1.42 2.80 1.13 5.80
    3.12 1.36 2.00 1.81 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
    3.02 1.40 2.48 1.55 1.93 1.90 1.57 2.43 1.41 2.96
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.29
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    Прогнозы на матч Селтик - Милан

    Исход игры
    Селтик
    8.5% (6)
    Ничья
    19.7% (14)
    Милан
    71.8% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.42% (41)
    Меньше
    40.58% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    76.81% (53)
    Нет
    23.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    45.1% (32)
    1:1 Ничья
    16.9% (12)
    0:1 Милан
    11.3% (8)
    0:2 Милан
    7% (5)
    2:1 Селтик
    4.2% (3)
    1:0 Селтик
    2.8% (2)
    1:3 Милан
    2.8% (2)
    2:3 Милан
    2.8% (2)
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