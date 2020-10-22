Слован Либерец
1:0
Конец матча
Стадион: У Нисы
Гент
1:0
29' ГолЮсуф Абдулла
34' Желтая карточкаМарре Сулейман
45' Желтая карточкаБеран Михал
68' Желтая карточкаЯремчук Роман
90' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
22
Беран
Михал
23
Мара
Камсо
25
Громада
Якуб
10
Пешек
Якуб
21
Юсуф
Абдулла
33
Руф
Дави
20
Букари
Осман
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Беран МихалПолузащитник
-
23 Мара КамсоПолузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
10 Пешек ЯкубПолузащитник
-
21 Юсуф АбдуллаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Фукала МихалЗащитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
-
27 Барац ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Шулц ЯнПолузащитник
-
11 Матоушек ЯнНападающий
- Нападающий
-
16 Чано ЛукашНападающий
-
Главный тренер: Pavel Hoftych
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Йохманс ОуэнВратарь
-
40 Борре РенеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
Ход матча
29'
34'
45'
68'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юсуф Абдулла
|1
|1
|2.
|Косцельник Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беран Михал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марре Сулейман
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Яремчук Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Слован Либерец
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Слован Либерец Последние 20 матчей: + = -Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец
Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец Слован Либерец 2:1 Хрудим Слован Либерец 2:0 Млада Болеслав Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец Слован Либерец 1:3 Славия Прага Слован Либерец 1:2 Спарта Прага
Гент Последние 20 матчей: + = -Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен
Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Слован Либерец
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Гент
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.90
|1.05
|6.70
|1.10
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|2.21
|1.71
|1.86
|1.97
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.40
|3.30
|1.04
|10.00
|1.08
|7.30
|1.02
|13.00
|1.02
|14.00
|8.60
|1.07
|6.95
|1.11
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.69
|2.30
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.28
|3.72
|1.08
|8.00
|1.07
|8.90
|1.02
|15.00
|5.69
|1.15
|—
|—
|2.78
|1.46
|1.43
|2.89
|1.24
|4.16
|1.47
|2.76
|1.31
|3.54
|1.23
|4.29
|1.43
|2.91
|1.34
|3.31
|1.16
|5.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Слован Либерец 1:0 Гент
Исход игры
Слован Либерец
26.4% (42)
Ничья
43.4% (69)
Гент
30.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (59)
Меньше
62.42% (98)
Обе команды забьют
Да
75.8% (119)
Нет
24.2% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (60)
1:2 Гент
17% (27)
2:1 Слован Либерец
13.8% (22)
0:1 Гент
10.1% (16)
1:0 Слован Либерец
6.3% (10)
2:0 Слован Либерец
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:2 Гент
1.9% (3)
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