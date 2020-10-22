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Слован Либерец
1:0
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
1:0
29' Гол
Юсуф Абдулла
34' Желтая карточка
Марре Сулейман
45' Желтая карточка
Беран Михал
68' Желтая карточка
Яремчук Роман
90' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
90'+4
1
Нгуиэн
Филип
18
Косцельник
Мартин
29
Тижани
Мохамед
2
Югас
Якуб
3
Микула
Ян
22
Беран
Михал
23
Мара
Камсо
25
Громада
Якуб
10
Пешек
Якуб
21
Юсуф
Абдулла
8
Москейра
Джон
33
Руф
Дави
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Нгадеу
Майкл
21
Ханше-Ольсен
Андреас
25
Фортуна
Нуриу
22
Марре
Сулейман
17
Ботака
Жордан
20
Букари
Осман
24
Кумс
Свен
34
Кляйндинст
Тим
7
Яремчук
Роман
Слован Либерец
4-4-2
Гент
4-1-2-1-2

Ход матча

29'
Юсуф Абдулла
(Косцельник Мартин)
1:0
34'
 
Марре Сулейман
45'
Беран Михал
 
57'
Рабушич Михал
Юсуф Абдулла
 
57'
Садилек Михал
Беран Михал
 
68'
Матоушек Ян
Пешек Якуб
 
68'
 
Яремчук Роман
76'
 
Депуатр Лоран
Кляйндинст Тим
76'
 
Ньянгбо Андерсон
Ботака Жордан
79'
Халуш Матей
Громада Якуб
 
87'
 
Пластун Игорь
Фортуна Нуриу
90'
 
Ханше-Ольсен Андреас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Бомбардиры внутри турнира

Слован Либерец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юсуф Абдулла 1 1
2. Косцельник Мартин 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Слован Либерец
# Игрок      
1. Беран Михал 1 0
Гент
# Игрок      
1. Марре Сулейман 1 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
3. Яремчук Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Слован Либерец 0 100% (1) 0 0 0 0
 Гент 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Слован Либерец Последние 20 матчей: + = -
Слован Либерец 3:0 Пршибрам Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ Пардубице 3:0 Слован Либерец ФКСБ 0:2 Слован Либерец
Слован Либерец 1:1 Карвина Ритеряй 1:5 Слован Либерец Ческе-Будеевице 0:2 Слован Либерец Слован Либерец 3:2 Градец Кралове Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 1:0 Слован Либерец Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Бланско 1:1 Слован Либерец Млада Болеслав 2:2 Слован Либерец Слован Либерец 4:1 Виктория Жижков Пржперже 2:1 Слован Либерец Слован Либерец 2:1 Хрудим Слован Либерец 2:0 Млада Болеслав Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец Слован Либерец 1:3 Славия Прага Слован Либерец 1:2 Спарта Прага
Гент Последние 20 матчей: + = -
Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен
Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Michal Beran получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Марре Сулейман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Юсуф Абдулла бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion U Nisy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Слован Либерец 26.4% (42)
X 43.4% (69)
Гент 30.2% (48)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.50 4.00 7.50
1.28 4.30 23.00
3.05 3.38 2.49
1.22 4.99 30.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.90 1.05 6.70 1.10 1.65 2.22 2.21 1.71 1.86 1.97 1.07 8.40 1.40 3.30 1.04 10.00 1.08 7.30 1.02 13.00 1.02 14.00
8.60 1.07 6.95 1.11 2.91 1.42 2.20 1.69 1.69 2.30 1.34 3.32 1.28 3.72 1.08 8.00 1.07 8.90 1.02 15.00
5.69 1.15 2.78 1.46 1.43 2.89 1.24 4.16 1.47 2.76 1.31 3.54 1.23 4.29 1.43 2.91 1.34 3.31 1.16 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.72 2.18 1.33 3.35 1.11 7.60 1.02 13.00
2.68 1.47 1.84 1.96 1.36 3.15 1.11 7.10 1.07 7.90
1.70 2.20 1.42 2.92 1.15 5.58 1.11 6.82 1.18 5.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.59 2.33 1.20 3.60
3.64 1.28 2.45 1.55 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.75 1.31
Где смотреть матч Слован Либерец 1:0 Гент онлайн

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Прогнозы на матч Слован Либерец 1:0 Гент

Исход игры
Слован Либерец
26.4% (42)
Ничья
43.4% (69)
Гент
30.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
37.58% (59)
Меньше
62.42% (98)
Обе команды забьют
Да
75.8% (119)
Нет
24.2% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (60)
1:2 Гент
17% (27)
2:1 Слован Либерец
13.8% (22)
0:1 Гент
10.1% (16)
1:0 Слован Либерец
6.3% (10)
2:0 Слован Либерец
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:2 Гент
1.9% (3)
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