Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Заря
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал
Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.90
|1.03
|4.20
|1.21
|3.30
|1.31
|2.17
|1.77
|1.94
|1.97
|1.70
|2.26
|1.44
|2.70
|1.22
|4.20
|1.16
|4.80
|1.05
|8.40
|1.03
|9.10
|14.00
|1.02
|12.25
|1.03
|4.30
|1.23
|3.36
|1.33
|2.20
|1.75
|—
|—
|1.67
|2.23
|1.46
|2.76
|1.22
|4.40
|1.16
|5.15
|1.06
|9.70
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лестер - Заря
Исход игры
Лестер
95.7% (66)
Ничья
1.4% (1)
Заря
2.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.76% (32)
Меньше
52.24% (35)
Обе команды забьют
Да
40.3% (27)
Нет
59.7% (40)
Популярный счёт
2:0 Лестер
40.6% (28)
2:1 Лестер
20.3% (14)
3:1 Лестер
11.6% (8)
1:0 Лестер
8.7% (6)
3:0 Лестер
7.2% (5)
4:1 Лестер
2.9% (2)
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