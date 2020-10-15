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Лестер
 
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Заря

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал
Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла
Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 1:1 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:1 Заря Львов 0:5 Заря Заря 2:2 Шахтёр Донецк
Заря 0:1 Мариуполь Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Брага Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЕК Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2020, осталось 2 дня 1 час 38 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Лестер 95.7% (66)
    X 1.4% (1)
    Заря 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Заря
    1.31
    5.70
    14.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 5.70 11.00
    1.31 5.10 11.50
    1.28 5.55 14.00

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.03 4.20 1.21 3.30 1.31 2.17 1.77 1.94 1.97 1.70 2.26 1.44 2.70 1.22 4.20 1.16 4.80 1.05 8.40 1.03 9.10
    14.00 1.02 12.25 1.03 4.30 1.23 3.36 1.33 2.20 1.75 1.67 2.23 1.46 2.76 1.22 4.40 1.16 5.15 1.06 9.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.49 2.60 1.17 4.90
    3.45 1.31 2.28 1.63 1.53 2.50 1.18 4.75 1.12 5.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.32 1.83 1.91 1.40 2.85
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
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    Прогнозы на матч Лестер - Заря

    Исход игры
    Лестер
    95.7% (66)
    Ничья
    1.4% (1)
    Заря
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.76% (32)
    Меньше
    52.24% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    40.3% (27)
    Нет
    59.7% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Лестер
    40.6% (28)
    2:1 Лестер
    20.3% (14)
    3:1 Лестер
    11.6% (8)
    1:0 Лестер
    8.7% (6)
    3:0 Лестер
    7.2% (5)
    4:1 Лестер
    2.9% (2)
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