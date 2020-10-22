Лудогорец
1:2
Конец матча
Стадион: Лудогорец Арена
Антверпен
1:0
46' ГолМарин Игинио
1:1
63' ГолГеркенс Питер
1:2
70' ГолРафаэлов Лиор
73' Желтая карточкаЮклеред Симен
80' Желтая карточкаАрун Фарис
88' Желтая карточкаСисиньо Неусиано
90' Желтая карточкаВердон Оливье
23
Илиев
Пламен
25
Баджи
Стефан
95
Каули
46
Бутез
Жан
26
Желен
Жереми
19
Миёши
Коджи
38
Арун
Фарис
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 КаулиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Моци КозминЗащитник
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ману ЭлвисПолузащитник
-
12 Абель АнисеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Врба Павел
- Основной состав
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Чеваун ТиамВратарь
-
30 БутаЗащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
Главный тренер: Леко Иван
Ход матча
46'
1:0
63'
1:1
70'
1:2
72'
73'
78'
80'
88'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марин Игинио
|1
|1
|2.
|Ману Элвис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|1
|1
|2.
|Геркенс Питер
|1
|1
|3.
|Юклеред Симен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|2.
|Вердон Оливье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|1
|0
|2.
|Юклеред Симен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лудогорец
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Антверпен
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец
Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое
Антверпен Последние 20 матчей: + = -Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен
Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Антверпен Антверпен 1:1 Шарлеруа Антверпен 1:1 Генк
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.60
|1.28
|—
|—
|10.00
|1.03
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|3.30
|1.33
|2.17
|1.73
|1.30
|3.50
|1.94
|1.92
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.07
|8.40
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|13.25
|1.04
|—
|—
|11.75
|1.04
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.18
|1.83
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.17
|5.20
|1.06
|9.50
|—
|—
|3.67
|1.29
|3.09
|1.38
|2.51
|1.55
|1.93
|1.94
|1.65
|2.30
|1.46
|2.78
|1.39
|3.08
|1.61
|2.38
|2.39
|1.60
|1.99
|1.87
|1.57
|2.47
|1.38
|3.10
|1.51
|2.62
|1.29
|3.66
|—
|—
|1.14
|6.04
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лудогорец 1:2 Антверпен
Исход игры
Лудогорец
73.1% (117)
Ничья
19.4% (31)
Антверпен
7.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (78)
Меньше
50.32% (79)
Обе команды забьют
Да
58.6% (92)
Нет
41.4% (65)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
30% (48)
1:0 Лудогорец
18.1% (29)
2:0 Лудогорец
15% (24)
1:1 Ничья
12.5% (20)
1:2 Антверпен
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
3:1 Лудогорец
3.1% (5)
3:0 Лудогорец
2.5% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!