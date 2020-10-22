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Лудогорец
1:2
Конец матча

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
46' Гол
Марин Игинио
1:1
63' Гол
Геркенс Питер
1:2
70' Гол
Рафаэлов Лиор
73' Желтая карточка
Юклеред Симен
80' Желтая карточка
Арун Фарис
88' Желтая карточка
Сисиньо Неусиано
90' Желтая карточка
Вердон Оливье
90'+4
23
Илиев
Пламен
4
Сисиньо
Неусиано
5
Терзиев
Георги
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
7
Сантана
Алекс
11
Десподов
Кирилл
64
Янков
Доминик
95
Каули
9
Марин
Игинио
46
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
26
Желен
Жереми
21
Батубинсика
Дилан
19
Миёши
Коджи
16
Геркенс
Питер
38
Арун
Фарис
18
Хонгла
Мартин
6
Юклеред
Симен
24
Бенавенте
Кристиан
11
Рафаэлов
Лиор
Лудогорец
4-2-3-1
Антверпен
3-5-2

Ход матча

45'
Ману Элвис
Десподов Кирилл
 
46'
Марин Игинио
(Ману Элвис)
1:0
59'
 
Нана Ампома
Бенавенте Кристиан
63'
1:1
Геркенс Питер
(Юклеред Симен)
70'
1:2
Рафаэлов Лиор
72'
 
Бута
Рафаэлов Лиор
73'
 
Юклеред Симен
77'
Текпетей Бернард
Янков Доминик
 
78'
Кешерю Клаудиу
Каули
 
80'
 
Арун Фарис
80'
 
Верстрате Биргер
Хонгла Мартин
83'
Абель Анисе
Баджи Стефан
 
88'
Сисиньо Неусиано
 
90'
Вердон Оливье
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марин Игинио 1 1
2. Ману Элвис 0 0
Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 1 1
2. Геркенс Питер 1 1
3. Юклеред Симен 0 0

Карточки

Лудогорец
# Игрок      
1. Сисиньо Неусиано 1 0
2. Вердон Оливье 1 0
Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 1 0
2. Юклеред Симен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лудогорец 0 0 0 100% (1) 0 0
 Антверпен 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Лудогорец Последние 20 матчей: + = -
Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец
Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец Лудогорец 6:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 2:1 Берое
Антверпен Последние 20 матчей: + = -
Зульте-Варегем 1:3 Антверпен Антверпен 4:1 Мехелен Кортрейк 1:3 Антверпен Антверпен 2:2 Эйпен
Сент-Трюйден 2:3 Антверпен Шарлеруа 2:0 Антверпен Антверпен 1:0 Гент Серкль Брюгге 2:1 Антверпен Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Брюгге 0:1 Антверпен Зварте Леув 1:2 Антверпен Антверпен 2:3 Лион Антверпен 1:3 Рода Антверпен 0:0 Утрехт Антверпен 0:1 Эйпен Кортрейк 0:1 Антверпен Антверпен 3:1 Остенде Стандард 1:0 Антверпен Антверпен 1:1 Шарлеруа Антверпен 1:1 Генк

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Антверпен Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лудогорец Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ЛАСК Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 45'
    Десподов Кирилл уходит с поля. Ману Элвис выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Лудогорец 73.1% (117)
X 19.4% (31)
Антверпен 7.5% (12)
Все прогнозы
2.26 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.43 3.85 10.50
38.00 5.70 1.17
2.23 3.78 3.05
4.15 1.95 3.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.60 1.28 10.00 1.03 2.52 1.52 3.30 1.33 2.17 1.73 1.30 3.50 1.94 1.92 1.70 2.23 1.62 2.27 1.22 4.30 1.07 8.40 1.05 8.40 1.04 9.00
13.25 1.04 11.75 1.04 4.30 1.23 3.05 1.39 2.18 1.83 1.60 2.38 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.20 1.06 9.50
3.67 1.29 3.09 1.38 2.51 1.55 1.93 1.94 1.65 2.30 1.46 2.78 1.39 3.08 1.61 2.38 2.39 1.60 1.99 1.87 1.57 2.47 1.38 3.10 1.51 2.62 1.29 3.66 1.14 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 2.10 1.74 1.02 13.00 1.16 5.20 1.02 13.00
3.32 1.33 2.11 1.73 1.53 2.50 1.17 5.20 1.12 6.15
1.18 4.92 1.49 2.68 1.19 4.82 1.14 5.95 1.40 3.02 1.25 4.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.79 1.96 1.40 2.80
4.45 1.21 3.15 1.36 1.77 2.05 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
Где смотреть матч Лудогорец 1:2 Антверпен онлайн

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Прогнозы на матч Лудогорец 1:2 Антверпен

Исход игры
Лудогорец
73.1% (117)
Ничья
19.4% (31)
Антверпен
7.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (78)
Меньше
50.32% (79)
Обе команды забьют
Да
58.6% (92)
Нет
41.4% (65)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
30% (48)
1:0 Лудогорец
18.1% (29)
2:0 Лудогорец
15% (24)
1:1 Ничья
12.5% (20)
1:2 Антверпен
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
3:1 Лудогорец
3.1% (5)
3:0 Лудогорец
2.5% (4)
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