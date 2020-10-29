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Фейеноорд
1:4
Второй тайм: 86'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
4' Желтая карточка
Боттегин Эрик
0:1
5' Пенальти
Линдль Михаэль
12' Желтая карточка
Ниукоп Барт
0:2
13' Пенальти
Линдль Михаэль
41' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
48' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
1:2
54' Гол
Бергёйс Стивен
1:3
60' Гол
Линдль Михаэль
65' Желтая карточка
Бейло Юстин
1:4
66' Пенальти
Йовелич Деян
80' Желтая карточка
Новак Михаэль
84' Желтая карточка
Визингер Дарио
86'
1
Бейло
Юстин
2
Ниукоп
Барт
33
Боттегин
Эрик
25
Спайич
Урош
5
Хапс
Ридгесиано
28
Тоорнстра
Йенс
22
Гертрейда
Лютсхарел
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
11
Линссен
Брайан
6
Димерс
Марк
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
44
Лочошвили
Лука
22
Баумгартнер
Доминик
4
Шерцер
Йонатан
30
Тафернер
Маттойс
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
8
Дьенг
Шейку
9
Йовелич
Деян
Фейеноорд
4-3-3
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

4'
Боттегин Эрик
 
5'
0:1
Линдль Михаэль
12'
Ниукоп Барт
 
13'
0:2
Линдль Михаэль
41'
 
Тафернер Маттойс
46'
Нарсинг Лучано
Ниукоп Барт
 
48'
Хапс Ридгесиано
 
54'
Бергёйс Стивен
(Нарсинг Лучано)
1:2
60'
 
Штрацниг Кай
Тафернер Маттойс
60'
1:3
Линдль Михаэль
65'
Бейло Юстин
 
66'
1:4
Йовелич Деян
67'
 
Рнич Неманья
Йовелич Деян
76'
Баннис Науфаль
Линссен Брайан
 
80'
 
Новак Михаэль
81'
 
Перец Элиэль
Верницниг Кристофер
81'
 
Визингер Дарио
Дьенг Шейку
84'
 
Визингер Дарио

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 1 0.5
2. Нарсинг Лучано 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линдль Михаэль 4 (3) 2
2. Йовелич Деян 1 (1) 0.5

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Сенеси Маркос 1 1
2. Ниукоп Барт 2 0
3. Боттегин Эрик 1 0
4. Хапс Ридгесиано 1 0
5. Тейшейра Жоау 1 0
6. Бейло Юстин 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Верницниг Кристофер 1 0
2. Новак Михаэль 1 0
3. Тафернер Маттойс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 0 0 0 0 0 0
 Вольфсбергер 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд
Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер
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Прогнозы 158
Фейеноорд 90.5% (143)
X 7% (11)
Вольфсбергер 2.5% (4)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Вольфсбергер
13.00
6.38
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 5.70 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 4.30 4.85
  12.14 6.38 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.03 10.50 1.02 4.44 1.21 3.50 1.30 4.75 1.18 2.02 1.85 1.77 2.12 1.79 2.10 1.87 1.92 1.25 4.00 1.24 4.00 1.06 7.80 1.62 2.27 1.02 11.50 1.07 8.40 1.02 13.00
13.75 1.03 4.70 1.20 3.68 1.29 2.27 1.65 1.80 2.03 1.53 2.67 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.20 1.07 9.00 1.01 16.50
4.89 1.20 2.79 1.47 4.60 1.20 2.07 1.80 3.19 1.36 2.23 1.68 1.85 2.01 1.61 2.38 1.37 3.17 1.93 1.93 1.24 4.20 1.52 2.60 2.55 1.54 2.10 1.77 1.64 2.31 1.42 2.94 1.30 3.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
3.25 1.33 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.60 1.27 3.70 1.20 4.44 1.02 13.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.03 1.41 2.40 1.61 1.83 2.05 3.16 1.37 2.60 1.52 2.04 1.83 1.63 2.33 1.84 2.02 1.52 2.59 1.21 4.54 1.15 5.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.28 3.45
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.10 1.37
Где смотреть матч Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер онлайн

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Прогнозы на матч Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер

Исход игры
Фейеноорд
90.5% (143)
Ничья
7% (11)
Вольфсбергер
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (96)
Меньше
37.25% (57)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
44.9% (71)
2:0 Фейеноорд
20.3% (32)
3:1 Фейеноорд
9.5% (15)
1:0 Фейеноорд
8.9% (14)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:0 Фейеноорд
1.9% (3)
1:2 Вольфсбергер
1.3% (2)
3:2 Фейеноорд
1.3% (2)
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