Фейеноорд
1:4
Конец матча
Стадион: Де Кёйп
Вольфсбергер
4' Желтая карточкаБоттегин Эрик
0:1
4' ПенальтиЛиндль Михаэль
12' Желтая карточкаНиукоп Барт
0:2
13' ПенальтиЛиндль Михаэль
41' Желтая карточкаТафернер Маттойс
48' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
1:2
54' ГолБергёйс Стивен
1:3
60' ГолЛиндль Михаэль
65' Желтая карточкаБейло Юстин
1:4
66' ПенальтиЙовелич Деян
80' Желтая карточкаНовак Михаэль
84' Желтая карточкаВизингер Дарио
25
Спайич
Урош
23
Кекджу
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Спайич УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
32 Сольдо МаркоВратарь
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шефль ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
4'
0:1
12'
13'
0:2
41'
48'
54'
1:2
60'
1:3
65'
66'
1:4
80'
84'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|1
|0.5
|2.
|Нарсинг Лучано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линдль Михаэль
|4 (3)
|2
|2.
|Йовелич Деян
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сенеси Маркос
|1
|1
|2.
|Ниукоп Барт
|2
|0
|3.
|Боттегин Эрик
|1
|0
|4.
|Хапс Ридгесиано
|1
|0
|5.
|Тейшейра Жоау
|1
|0
|6.
|Бейло Юстин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|2.
|Новак Михаэль
|1
|0
|3.
|Визингер Дарио
|1
|0
|4.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Вольфсбергер
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -Ваалвейк 2:2 Фейеноорд Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Спарта Роттердам Виллем II 1:4 Фейеноорд
Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 1:1 Твенте ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва Вольфсбергер 2:2 Рид Вольфсбергер 2:4 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 3:1 Вольфсбергер Хартберг 0:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Жуниорс Вольфсбергер 5:2 Нойзидль Хорн 1:2 Вольфсбергер Аякс 2:0 Вольфсбергер Спарта Прага 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Сент Андра Лав Блайбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:4 Эренхаузен Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Хартберг 3:3 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбергер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Динамо Загреб
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фейеноорд» – «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фейеноорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вольфсбергер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фейеноорд» – «Вольфсбергер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|12.00
|1.03
|10.50
|1.02
|4.44
|1.21
|3.50
|1.30
|—
|—
|4.75
|1.18
|2.02
|1.85
|1.77
|2.12
|1.79
|2.10
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.25
|4.00
|—
|—
|1.24
|4.00
|—
|—
|1.06
|7.80
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.02
|11.50
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.02
|13.00
|
|—
|—
|13.75
|1.03
|4.70
|1.20
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.80
|2.03
|—
|—
|1.53
|2.67
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.20
|4.70
|—
|—
|1.08
|8.20
|1.07
|9.00
|—
|—
|1.01
|16.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.89
|1.20
|—
|—
|2.79
|1.47
|4.60
|1.20
|2.07
|1.80
|3.19
|1.36
|2.23
|1.68
|1.85
|2.01
|1.61
|2.38
|1.37
|3.17
|1.93
|1.93
|1.24
|4.20
|1.52
|2.60
|—
|—
|1.25
|4.01
|1.13
|6.19
|1.64
|2.31
|1.42
|2.94
|1.30
|3.56
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.02
|13.00
|
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.03
|1.41
|2.40
|1.61
|1.83
|2.05
|3.16
|1.37
|2.60
|1.52
|2.04
|1.83
|1.63
|2.33
|1.84
|2.02
|1.52
|2.59
|1.21
|4.54
|1.15
|5.64
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Фейеноорд 1:4 Вольфсбергер
Исход игры
Фейеноорд
90.5% (143)
Ничья
7% (11)
Вольфсбергер
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (96)
Меньше
37.25% (57)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
44.9% (71)
2:0 Фейеноорд
20.3% (32)
3:1 Фейеноорд
9.5% (15)
1:0 Фейеноорд
8.9% (14)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:0 Фейеноорд
1.9% (3)
3:2 Фейеноорд
1.3% (2)
1:2 Вольфсбергер
1.3% (2)
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