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Сивасспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0'
19' Желтая карточка
Йейни Ширан
24' Желтая карточка
Ялчин Робин
1:0
55' Гол
Кайоде Оларенваджу
65' Желтая карточка
Камара Самба
67' Красная карточка
Камара Самба
1:1
69' Пенальти
Битон Дан
70' Желтая карточка
Перец Дор
74' Желтая карточка
Клаудемир де Соуза
1:2
74' Гол
Перец Дор
75' Желтая карточка
Самасса Мамаду II
76' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
86' Желтая карточка
Нинга Родрике
90'+4
30
Самасса
Мамаду
II
8
Ялчин
Робин
88
Османпаша
Джанер
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
6
Клаудемир
де
Соуза
9
Ятабаре
Мустафа
76
Фахир
Файсал
7
Градель
Макс-Ален
80
Кайоде
Оларенваджу
19
Тененбаум
Даниэль
30
Кандил
Маор
18
Тиби
Эйтан
21
Йейни
Ширан
44
Эрнандес
Луис
27
Давидзаде
Офир
42
Перец
Дор
6
Глазер
Дан
22
Рикан
Авраам
10
Шехтер
Итей
17
Битон
Дан
Сивасспор
4-2-3-1
Маккаби Тель-Авив
5-3-2

Ход матча

19'
 
Йейни Ширан
24'
Ялчин Робин
 
55'
Кайоде Оларенваджу
(Градель Макс-Ален)
1:0
65'
Камара Самба
 
65'
 
Пешич Александар
Шехтер Итей
65'
 
Голаса Эйял
Кандил Маор
67'
Камара Самба
 
69'
1:1
Битон Дан
70'
 
Перец Дор
74'
Клаудемир де Соуза
 
74'
1:2
Перец Дор
75'
Кофи Исаак
Кайоде Оларенваджу
 
75'
Самасса Мамаду II
 
76'
Чифтчи Угюр
 
78'
Нинга Родрике
Градель Макс-Ален
 
81'
Коне Аруна
Клаудемир де Соуза
 
86'
Нинга Родрике
 
88'
 
Коэн Йонатан
Битон Дан
88'
 
Карзев Эден
Рикан Авраам
90'
 
Саборит Энрик
Перец Дор

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 2 1
2. Ятабаре Мустафа 1 0.5
3. Градель Макс-Ален 1 0.5
4. Ялчин Робин 0 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перец Дор 1 0.5
2. Коэн Йонатан 1 0.5
3. Битон Дан 1 (1) 0.5

Карточки

Сивасспор
# Игрок      
1. Камара Самба 1 1
2. Ялчин Робин 2 0
3. Клаудемир де Соуза 1 0
4. Градель Макс-Ален 1 0
5. Кофи Исаак 1 0
6. Самасса Мамаду II 1 0
7. Чифтчи Угюр 1 0
8. Нинга Родрике 1 0
Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Йейни Ширан 1 0
2. Саборит Энрик 1 0
3. Рикан Авраам 1 0
4. Перец Дор 1 0
5. Коэн Йонатан 1 0
6. Герреро Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сивасспор 0 0 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0
 Маккаби Тель-Авив 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Сивасспор Последние 20 матчей: + = -
Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор
Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -
Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Ялчин Робин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Йейни Ширан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yeni 4 Eylul Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Сивасспор 52.9% (82)
X 34.2% (53)
Маккаби Тель-Авив 12.9% (20)
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 4.50 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 7.50 1.11
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.26 2.93
  1.25 4.79 23.74

Самый высокий коэффициент на матч «Сивасспор» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сивасспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сивасспор» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.85 1.42 6.80 1.10 2.20 1.66 2.20 1.72 1.85 2.01 1.22 4.20 1.31 3.45 1.57 2.40 1.08 7.40 1.01 8.80 1.01 14.00 1.01 15.00
8.10 1.08 6.55 1.12 2.88 1.43 2.15 1.72 1.66 2.36 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
3.03 1.40 2.49 1.56 1.95 1.92 1.57 2.45 1.99 1.87 1.64 2.32 1.28 3.74 1.65 2.30 1.15 5.64 1.49 2.72 1.42 2.90 1.39 3.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.23 4.05 1.68 2.18 1.09 7.20 1.09 7.70 1.07 8.40
2.59 1.50 1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
1.55 2.52 1.32 3.47 1.49 2.68 1.32 3.43 1.24 4.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
Букмекер Да Нет
3.85 1.27
Где смотреть матч Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив онлайн

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Прогнозы на матч Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив

Исход игры
Сивасспор
52.9% (82)
Ничья
34.2% (53)
Маккаби Тель-Авив
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
71.24% (109)
Нет
28.76% (44)
Популярный счёт
2:1 Сивасспор
29.7% (46)
1:1 Ничья
29% (45)
1:0 Сивасспор
19.4% (30)
1:2 Маккаби Тель-Авив
7.1% (11)
0:1 Маккаби Тель-Авив
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Сивасспор
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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