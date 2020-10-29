Сивасспор
1:2
Конец матча
Стадион: Yeni 4 Eylul Stadi
Маккаби Тель-Авив
19' Желтая карточкаЙейни Ширан
24' Желтая карточкаЯлчин Робин
1:0
55' ГолКайоде Оларенваджу
65' Желтая карточкаКамара Самба
67' Красная карточкаКамара Самба
1:1
69' ПенальтиБитон Дан
70' Желтая карточкаПерец Дор
74' Желтая карточкаКлаудемир де Соуза
1:2
74' ГолПерец Дор
75' Желтая карточкаСамасса Мамаду II
76' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
86' Желтая карточкаНинга Родрике
14
Камара
Самба
37
Арслан
Хакан
76
Фахир
Файсал
30
Кандил
Маор
18
Тиби
Эйтан
21
Йейни
Ширан
42
Перец
Дор
22
Рикан
Авраам
10
Шехтер
Итей
17
Битон
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Фахир ФайсалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Феликс ХорхеПолузащитник
-
19 Шахин ЭренПолузащитник
-
10 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Кандил МаорЗащитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рикан АвраамПолузащитник
-
10 Шехтер ИтейНападающий
-
17 Битон ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Глезер АмитЗащитник
-
47 Карзев ЭденПолузащитник
-
24 Коэн ЙонатанПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
Ход матча
19'
24'
55'
65'
67'
69'
1:1
70'
74'
1:2
76'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
6 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|1
|2.
|Ятабаре Мустафа
|1
|0.5
|3.
|Градель Макс-Ален
|1
|0.5
|4.
|Ялчин Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перец Дор
|1
|0.5
|2.
|Коэн Йонатан
|1
|0.5
|3.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камара Самба
|1
|1
|2.
|Ялчин Робин
|2
|0
|3.
|Клаудемир де Соуза
|1
|0
|4.
|Градель Макс-Ален
|1
|0
|5.
|Кофи Исаак
|1
|0
|6.
|Самасса Мамаду II
|1
|0
|7.
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|8.
|Нинга Родрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йейни Ширан
|1
|0
|2.
|Саборит Энрик
|1
|0
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0
|4.
|Перец Дор
|1
|0
|5.
|Коэн Йонатан
|1
|0
|6.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сивасспор
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Маккаби Тель-Авив
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Сивасспор Последние 20 матчей: + = -Сивасспор 0:2 Ризеспор Вильярреал 5:3 Сивасспор Кайсериспор 1:3 Сивасспор Анкарагюджю 0:2 Сивасспор
Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:2 Аланьяспор Фенербахче 1:0 Сивасспор Бешикташ 0:1 Сивасспор Гёзтепе 3:1 Сивасспор Сивасспор 2:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:2 Сивасспор Сивасспор 0:1 Малатьяспор Касымпаша 0:0 Сивасспор Сивасспор 0:2 Кайсериспор Коньяспор 2:2 Сивасспор Сивасспор 1:0 Денизлиспор Антальяспор 1:0 Сивасспор Сивасспор 2:2 Галатасарай Анкарагюджю 0:3 Сивасспор
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург
Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|4.
|Карабах
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сивасспор» – «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сивасспор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Маккаби Тель-Авив» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сивасспор» – «Маккаби Тель-Авив», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|2.85
|1.42
|—
|—
|6.80
|1.10
|—
|—
|2.20
|1.66
|—
|—
|2.20
|1.72
|1.85
|2.01
|1.22
|4.20
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.57
|2.40
|1.08
|7.40
|1.01
|8.80
|1.01
|14.00
|1.01
|15.00
|
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.55
|1.12
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.36
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.23
|4.30
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|—
|—
|
|3.03
|1.40
|2.49
|1.56
|1.95
|1.92
|1.57
|2.45
|1.99
|1.87
|1.64
|2.32
|1.28
|3.74
|1.65
|2.30
|1.15
|5.64
|1.49
|2.72
|1.42
|2.90
|1.39
|3.01
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сивасспор 1:2 Маккаби Тель-Авив
Исход игры
Сивасспор
52.9% (82)
Ничья
34.2% (53)
Маккаби Тель-Авив
12.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
71.24% (109)
Нет
28.76% (44)
Популярный счёт
2:1 Сивасспор
29.7% (46)
1:1 Ничья
29% (45)
1:0 Сивасспор
19.4% (30)
1:2 Маккаби Тель-Авив
7.1% (11)
0:1 Маккаби Тель-Авив
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Сивасспор
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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