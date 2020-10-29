ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Динамо Загреб
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
55
Перич
Дино
10
Майер
Ловро
99
Оршич
Мислав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
21 Гайч АдольфоНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
10 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оршич МиславНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Леовац МаринЗащитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бертон РоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мамич Зоран
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайч Адольфо
|1
|1
|2.
|Влашич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васин Виктор
|1
|0
|2.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|3.
|Влашич Никола
|1
|0
|4.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
|6.
|Эджуке Чидера
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|1
|0
|2.
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Динамо Загреб Последние 20 матчей: + = -Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб
Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:3 Хайдук Риека 2:0 Динамо Загреб Интер Запрешич 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Осиек ХНК Горица 0:0 Динамо Загреб
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.00
|1.02
|8.00
|1.06
|3.50
|1.31
|—
|—
|2.75
|1.47
|2.18
|1.73
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.49
|2.70
|1.33
|3.35
|1.14
|5.70
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|
|10.75
|1.05
|9.00
|1.07
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.91
|1.99
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.33
|3.38
|1.14
|5.90
|1.11
|6.75
|1.03
|13.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.31
|2.92
|1.44
|2.73
|1.49
|2.18
|1.72
|1.90
|1.97
|1.68
|2.25
|1.47
|2.78
|1.31
|3.54
|—
|—
|1.10
|7.50
|—
|—
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Загреб
Исход игры
ЦСКА Москва
81% (128)
Ничья
12.7% (20)
Динамо Загреб
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (90)
Меньше
41.94% (65)
Обе команды забьют
Да
67.1% (104)
Нет
32.9% (51)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
43.7% (69)
1:0 ЦСКА Москва
16.5% (26)
2:0 ЦСКА Москва
12% (19)
1:1 Ничья
10.8% (17)
3:1 ЦСКА Москва
4.4% (7)
1:2 Динамо Загреб
4.4% (7)
3:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
0:1 Динамо Загреб
1.3% (2)
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