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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Динамо Загреб
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
19
Зайнутдинов
Бактиёр
22
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
11
Эджуке
Чидера
8
Влашич
Никола
20
Кучаев
Константин
9
Чалов
Фёдор
40
Ливакович
Доминик
30
Стоянович
Петар
6
Лауритсен
Расмус
55
Перич
Дино
32
Гвардиол
Йошко
10
Майер
Ловро
5
Адеми
Ариян
38
Франьич
Бартол
17
Иванушец
Лука
21
Петкович
Бруно
99
Оршич
Мислав
ЦСКА Москва
4-2-3-1
Динамо Загреб
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 1
2. Влашич Никола 0 0
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Васин Виктор 1 0
2. Магнуссон Хёрдур 1 0
3. Влашич Никола 1 0
4. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
5. Тикнизян Наяир 1 0
6. Эджуке Чидера 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 1 0
2. Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0
 Динамо Загреб 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Динамо Загреб Последние 20 матчей: + = -
Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб
Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:3 Хайдук Риека 2:0 Динамо Загреб Интер Запрешич 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Осиек ХНК Горица 0:0 Динамо Загреб

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб 0:0 ЦСКА Москва Товарищеские матчи
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором российский ЦСКА сыграет дома с хорватским "Динамо".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 157
ЦСКА Москва 80.9% (127)
X 12.7% (20)
Динамо Загреб 6.4% (10)
Все прогнозы
1.95 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Динамо Загреб
1.98
3.76
4.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.98 3.60 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.60 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.76 4.30
  1.91 3.61 4.26

Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Загреб» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Динамо Загреб», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.00 1.02 8.00 1.06 3.50 1.31 2.75 1.47 2.18 1.73 1.88 1.98 1.49 2.70 1.33 3.35 1.14 5.70 1.10 6.20 1.02 11.00
10.75 1.05 9.00 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.91 1.99 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.90 1.11 6.75 1.03 13.00
3.55 1.31 2.92 1.44 2.73 1.49 2.18 1.72 1.90 1.97 1.68 2.25 1.47 2.78 1.31 3.54 1.10 7.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.20
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
2.88 1.44 2.37 1.62 1.86 2.01 1.54 2.56 1.40 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.29 3.45
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.99
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Загреб

Исход игры
ЦСКА Москва
81% (128)
Ничья
12.7% (20)
Динамо Загреб
6.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
58.06% (90)
Меньше
41.94% (65)
Обе команды забьют
Да
67.1% (104)
Нет
32.9% (51)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
43.7% (69)
1:0 ЦСКА Москва
16.5% (26)
2:0 ЦСКА Москва
12% (19)
1:1 Ничья
10.8% (17)
3:1 ЦСКА Москва
4.4% (7)
1:2 Динамо Загреб
4.4% (7)
3:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
0:1 Динамо Загреб
1.3% (2)
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