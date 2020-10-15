ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Динамо Загреб
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гайч Адольфо
|1
|1
|2.
|Влашич Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васин Виктор
|1
|0
|2.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|3.
|Влашич Никола
|1
|0
|4.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|5.
|Тикнизян Наяир
|1
|0
|6.
|Эджуке Чидера
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петкович Бруно
|1
|0
|2.
|Кастрати Лирим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Загреб
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Динамо Загреб Последние 20 матчей: + = -Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб
Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:3 Хайдук Риека 2:0 Динамо Загреб Интер Запрешич 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Осиек ХНК Горица 0:0 Динамо Загреб
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа K
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Вольфсбергер
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.00
|1.04
|7.00
|1.10
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.30
|1.66
|1.91
|1.95
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.25
|4.00
|1.08
|6.90
|1.07
|7.70
|1.01
|14.00
|8.90
|1.07
|7.30
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.72
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.25
|4.05
|1.09
|7.60
|1.07
|8.50
|1.01
|16.75
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.37
|2.71
|1.47
|2.31
|1.62
|1.92
|1.92
|1.69
|2.20
|1.51
|2.59
|—
|—
|1.23
|4.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Загреб
Исход игры
ЦСКА Москва
88.3% (53)
Ничья
5% (3)
Динамо Загреб
6.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (34)
Меньше
40.35% (23)
Обе команды забьют
Да
63.16% (36)
Нет
36.84% (21)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
45% (27)
1:0 ЦСКА Москва
18.3% (11)
2:0 ЦСКА Москва
15% (9)
3:1 ЦСКА Москва
5% (3)
1:2 Динамо Загреб
3.3% (2)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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