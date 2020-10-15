  1. Футбол
  2. Матчи
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Динамо Загреб

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гайч Адольфо 1 1
2. Влашич Никола 0 0
Динамо Загреб
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Васин Виктор 1 0
2. Магнуссон Хёрдур 1 0
3. Влашич Никола 1 0
4. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
5. Тикнизян Наяир 1 0
6. Эджуке Чидера 1 0
Динамо Загреб
# Игрок      
1. Петкович Бруно 1 0
2. Кастрати Лирим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 100% (1) 0 0 0 0 0
 Динамо Загреб 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула
Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Динамо Загреб Последние 20 матчей: + = -
Шибеник 0:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Фейеноорд Динамо Загреб 3:2 ХНК Горица Вараждин 1:2 Динамо Загреб
Динамо Загреб 3:1 Флора Динамо Загреб 3:3 Славен Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Хайдук 1:2 Динамо Загреб Динамо Загреб 4:1 Осиек ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Истра 1961 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6:0 Локомотив Загреб Динамо Загреб 3:0 Целе Динамо Загреб 2:0 Вараждин Истра 1961 0:0 Динамо Загреб Динамо Загреб 2:3 Хайдук Риека 2:0 Динамо Загреб Интер Запрешич 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 0:0 Осиек ХНК Горица 0:0 Динамо Загреб

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Загреб 0:0 ЦСКА Москва Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Динамо Загреб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    ЦСКА Москва 88.3% (53)
    X 5% (3)
    Динамо Загреб 6.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Динамо Загреб
    2.08
    3.48
    4.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.05 3.40 3.90
    2.08 3.40 3.85
    2.03 3.48 4.00
    2.02 3.34 3.99

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.00 1.04 7.00 1.10 3.00 1.39 2.30 1.66 1.91 1.95 1.70 2.23 1.33 3.25 1.25 4.00 1.08 6.90 1.07 7.70 1.01 14.00
    8.90 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.27 1.65 1.72 2.25 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 16.75
    3.08 1.37 2.71 1.47 2.31 1.62 1.92 1.92 1.69 2.20 1.51 2.59 1.23 4.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.71 2.14 1.33 3.30 1.09 7.40
    2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
    2.72 1.47 2.23 1.67 1.73 2.15 1.46 2.76 1.33 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
    3.52 1.30 2.31 1.61 1.56 2.43 1.22 4.25 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.27
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Динамо Загреб онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Динамо Загреб

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    88.3% (53)
    Ничья
    5% (3)
    Динамо Загреб
    6.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    45% (27)
    1:0 ЦСКА Москва
    18.3% (11)
    2:0 ЦСКА Москва
    15% (9)
    3:1 ЦСКА Москва
    5% (3)
    1:2 Динамо Загреб
    3.3% (2)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный