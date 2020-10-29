Карабах
Позже
Стадион: Имени Тофика Бахрамова
Вильярреал
81
Медина
Кевин
19
Озобич
Филип
20
Пенья
Рубен
21
Коста
Хауме
11
Чуквезе
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Аразлы АйханВратарь
-
12 Балаев ЭмилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эмери Унаи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|2
|2
|2.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|3.
|Фойт Хуан
|1
|1
|4.
|Бакка Карлос
|1
|1
|5.
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Озобич Филип
|1
|0
|2.
|Гуррье Вильд-Дональд
|1
|0
|3.
|Андраде Патрик
|1
|0
|4.
|Медина Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|2.
|Коклен Франсис
|1
|0
|3.
|Фойт Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Вильярреал
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Карабах Последние 20 матчей: + = -Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах
Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла
Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|2.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Карабах
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Карабах» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карабах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карабах» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.02
|8.00
|1.06
|3.40
|1.31
|2.70
|1.51
|2.15
|1.75
|1.88
|1.98
|1.74
|2.17
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.31
|3.40
|1.13
|5.90
|1.10
|6.30
|1.02
|11.50
|1.03
|9.70
|
|11.25
|1.04
|9.50
|1.06
|3.52
|1.31
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.92
|1.98
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.15
|5.75
|1.12
|6.80
|1.03
|13.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.96
|1.26
|2.98
|1.42
|2.27
|1.67
|1.93
|1.93
|1.73
|2.17
|1.53
|2.58
|1.47
|2.71
|1.37
|3.21
|—
|—
|1.14
|6.14
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Карабах - Вильярреал
Исход игры
Карабах
2.6% (4)
Ничья
3.3% (5)
Вильярреал
94.1% (144)
Тотал 2.5
Больше
50% (75)
Меньше
50% (75)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
34% (52)
0:2 Вильярреал
27.5% (42)
0:1 Вильярреал
18.3% (28)
1:3 Вильярреал
9.2% (14)
0:3 Вильярреал
2.6% (4)
2:1 Карабах
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
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