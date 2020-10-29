  1. Футбол
  2. Матчи
Карабах
 
Позже

Стадион:
Вильярреал
1
Магомедалиев
Шахрудин
30
Гусейнов
Аббас
4
Мамедов
Рахиль
81
Медина
Кевин
77
Гуррье
Вильд-Дональд
2
Гараев
Гара
6
Андраде
Патрик
19
Озобич
Филип
9
Хайме
Ромеро
7
Квабена
Овусу
10
Зубир
Абделла
13
Рульи
Херонимо
20
Пенья
Рубен
8
Фойт
Хуан
4
Торрес
Пау
II
21
Коста
Хауме
24
Педраса
Альфонсо
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
11
Чуквезе
Саму
9
Бакка
Карлос
16
Кубо
Такефуса
Карабах
4-2-1-3
Вильярреал
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 2 2
2. Кубо Такефуса 1 1
3. Фойт Хуан 1 1
4. Бакка Карлос 1 1
5. Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Карабах
# Игрок      
1. Озобич Филип 1 0
2. Гуррье Вильд-Дональд 1 0
3. Андраде Патрик 1 0
4. Медина Кевин 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 1 0
2. Коклен Франсис 1 0
3. Фойт Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Карабах 0 0 0 0 0 0
 Вильярреал 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Карабах Последние 20 матчей: + = -
Зира 0:0 Карабах Маккаби Тель-Авив 1:0 Карабах Карабах 3:0 Габала Легия 0:3 Карабах
Сумгаит 2:2 Карабах Карабах 1:2 Нефтчи Карабах 0:0 Мольде Кешля 0:0 Карабах Карабах 2:1 Шериф Карабах 2:0 ФК Сабах Карабах 4:0 Силекс Кешля 0:2 Карабах Карабах 0:0 ФК Сабах Карабах 1:0 Сумгаит Зира 0:6 Карабах Карабах 0:0 Нефтчи Сабаил 0:1 Карабах Карабах 1:1 Дюделанж Карабах 2:2 Кешля ФК Сабах 0:1 Карабах
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия Вильярреал 2:0 Ориуэла
Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Вильярреалом".  Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 153
Карабах 2.6% (4)
X 3.3% (5)
Вильярреал 94.1% (144)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Вильярреал
6.61
4.40
1.57
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.70 4.30 1.57
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.30 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 4.40 1.55
  6.61 4.36 1.52

Самый высокий коэффициент на матч «Карабах» – «Вильярреал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Карабах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вильярреал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Карабах» – «Вильярреал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.00 1.06 3.40 1.31 2.70 1.51 2.15 1.75 1.88 1.98 1.74 2.17 1.45 2.75 1.31 3.40 1.13 5.90 1.10 6.30 1.02 11.50 1.03 9.70
11.25 1.04 9.50 1.06 3.52 1.31 2.69 1.48 1.92 1.98 1.47 2.72 1.32 3.45 1.15 5.75 1.12 6.80 1.03 13.25
3.96 1.26 2.98 1.42 2.27 1.67 1.93 1.93 1.73 2.17 1.53 2.58 1.47 2.71 1.37 3.21 1.14 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.93 1.87 1.41 2.85 1.13 6.10
3.04 1.38 1.98 1.83 1.43 2.83 1.14 5.90 1.09 7.20
3.10 1.40 2.54 1.55 1.98 1.89 1.60 2.42 1.43 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.76
Букмекер Да Нет
5.40 1.15
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Карабах - Вильярреал онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Карабах - Вильярреал

Исход игры
Карабах
2.6% (4)
Ничья
3.3% (5)
Вильярреал
94.1% (144)
Тотал 2.5
Больше
50% (75)
Меньше
50% (75)
Обе команды забьют
Да
48.67% (73)
Нет
51.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
34% (52)
0:2 Вильярреал
27.5% (42)
0:1 Вильярреал
18.3% (28)
1:3 Вильярреал
9.2% (14)
0:3 Вильярреал
2.6% (4)
2:1 Карабах
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный