Гент
1:4
Конец матча
Стадион: Геламко
Хоффенхайм
0:0
14' Не забитый пенальтиЯремчук Роман
35' Желтая карточкаНгадеу Майкл
0:1
36' ПенальтиБельфодиль Исхак
51' Желтая карточкаРуди Себастьян
0:2
52' ГолГриллич Флориан
72' Желтая карточкаФогт Кевин
0:3
73' ГолГачинович Мийат
1:3
90' ГолКляйндинст Тим
1:4
90' ГолДаббур Мунас
33
Руф
Дави
30
Дорш
Никлас
24
Кумс
Свен
20
Букари
Осман
29
Сков
Роберт
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
9
Бебу
Ила
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Борре РенеВратарь
-
26 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Сков РобертЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
Ход матча
14'
0:0
35'
36'
0:1
51'
52'
0:2
72'
73'
0:3
90'
1:3
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 15
-
4 Угловые 10
-
6 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|1
|0.5
|2.
|Ботака Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Даббур Мунас
|2
|1
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.5
|3.
|Гачинович Мийат
|1
|0.5
|4.
|Гриллич Флориан
|1
|0.5
|5.
|Бельфодиль Исхак
|1 (1)
|0.5
|6.
|Руди Себастьян
|0
|0
|7.
|Бебу Ила
|0
|0
|8.
|Самассеку Диади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марре Сулейман
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|4.
|Яремчук Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руди Себастьян
|1
|0
|2.
|Фогт Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Хоффенхайм
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: + = -Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк
Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Группа L
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Црвена Звезда
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|3.
|Слован Либерец
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|4.
|Гент
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|10.00
|1.04
|12.00
|1.01
|5.30
|1.15
|—
|—
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.00
|1.38
|2.18
|1.73
|2.11
|1.75
|1.85
|2.02
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.07
|8.40
|1.12
|5.80
|1.03
|12.00
|1.02
|10.50
|1.02
|13.00
|
|15.50
|1.02
|12.50
|1.00
|5.50
|1.14
|—
|—
|4.55
|1.20
|—
|—
|2.74
|1.51
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.65
|2.18
|—
|—
|1.35
|2.98
|1.25
|3.48
|1.07
|5.80
|1.07
|6.40
|1.00
|11.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.78
|1.19
|2.78
|1.46
|3.39
|1.33
|2.35
|1.62
|2.57
|1.53
|2.12
|1.76
|1.67
|2.26
|1.44
|2.86
|1.32
|3.45
|1.51
|2.66
|—
|—
|1.11
|6.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Гент 1:4 Хоффенхайм
Исход игры
Гент
9.6% (15)
Ничья
27.4% (43)
Хоффенхайм
63.1% (99)
Тотал 2.5
Больше
62.99% (97)
Меньше
37.01% (57)
Обе команды забьют
Да
87.66% (135)
Нет
12.34% (19)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
43.9% (69)
1:1 Ничья
24.2% (38)
0:1 Хоффенхайм
6.4% (10)
2:1 Гент
5.7% (9)
1:3 Хоффенхайм
5.1% (8)
0:2 Хоффенхайм
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:3 Хоффенхайм
2.5% (4)
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