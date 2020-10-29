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Гент
1:4
Конец матча

Стадион:
Хоффенхайм
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Яремчук Роман
35' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
0:1
36' Пенальти
Бельфодиль Исхак
51' Желтая карточка
Руди Себастьян
0:2
52' Гол
Гриллич Флориан
72' Желтая карточка
Фогт Кевин
0:3
73' Гол
Гачинович Мийат
1:3
90' Гол
Кляйндинст Тим
1:4
90' Гол
Даббур Мунас
90'+5
33
Руф
Дави
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
25
Фортуна
Нуриу
14
Кастро-Монтес
Алессио
30
Дорш
Никлас
9
Безус
Роман
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
20
Букари
Осман
7
Яремчук
Роман
1
Бауманн
Оливер
29
Сков
Роберт
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
17
Сесеньон
Райан
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
11
Гриллич
Флориан
9
Бебу
Ила
19
Бельфодиль
Исхак
Гент
3-5-1-1
Хоффенхайм
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 1 0.5
2. Ботака Жордан 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Даббур Мунас 2 1
2. Баумгартнер Кристоф 1 0.5
3. Гачинович Мийат 1 0.5
4. Гриллич Флориан 1 0.5
5. Бельфодиль Исхак 1 (1) 0.5
6. Руди Себастьян 0 0
7. Бебу Ила 0 0
8. Самассеку Диади 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Марре Сулейман 1 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 1 0
3. Нгадеу Майкл 1 0
4. Яремчук Роман 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Руди Себастьян 1 0
2. Фогт Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 0 0 0 0 0 100% (1)
 Хоффенхайм 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:2 Генк Слован Либерец 1:0 Гент Серкль Брюгге 5:2 Гент Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк
Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -
Вердер 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:0 Црвена Звезда Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Нгадеу Майкл получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Яремчук Роман пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Гент 9.6% (15)
X 27.4% (43)
Хоффенхайм 63.1% (99)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 58.00 16.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 17.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 4.20 1.90
  12.57 5.39 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.04 12.00 1.01 5.30 1.15 4.60 1.19 3.00 1.38 2.18 1.73 2.11 1.75 1.85 2.02 1.62 2.27 1.38 3.05 1.07 8.40 1.12 5.80 1.03 12.00 1.02 10.50 1.02 13.00
15.50 1.02 12.50 1.00 5.50 1.14 4.55 1.20 2.74 1.51 2.09 1.74 1.65 2.18 1.35 2.98 1.25 3.48 1.07 5.80 1.07 6.40 1.00 11.00
4.78 1.19 2.78 1.46 3.39 1.33 2.35 1.62 2.57 1.53 2.12 1.76 1.67 2.26 1.44 2.86 1.32 3.45 1.51 2.66 1.11 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 2.55 1.51 1.30 3.50 1.27 3.90 1.01 15.00
3.95 1.25 2.79 1.44 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
1.82 2.04 1.51 2.62 1.20 4.62 1.15 5.71 1.46 2.79 1.29 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.15 1.65 1.60 2.25 1.35 3.05
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.55 2.45 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.55 1.51
Где смотреть матч Гент 1:4 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Гент 1:4 Хоффенхайм

Исход игры
Гент
9.6% (15)
Ничья
27.4% (43)
Хоффенхайм
63.1% (99)
Тотал 2.5
Больше
62.99% (97)
Меньше
37.01% (57)
Обе команды забьют
Да
87.66% (135)
Нет
12.34% (19)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
43.9% (69)
1:1 Ничья
24.2% (38)
0:1 Хоффенхайм
6.4% (10)
2:1 Гент
5.7% (9)
1:3 Хоффенхайм
5.1% (8)
0:2 Хоффенхайм
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:3 Хоффенхайм
2.5% (4)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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