АЕК
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Лестер
10
Ливайя
Марко
20
Чодури
Хамза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Хнид НассимЗащитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Митай МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиНападающий
- Нападающий
-
17 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеначо Келечи
|1
|1
|2.
|Мэддисон Джеймс
|1
|1
|3.
|Барнс Харви
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|2.
|Манталос Петрос
|1
|0
|3.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лестер
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: + = -ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК
Лестер Последние 20 матчей: + = -Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм
Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.50
|1.03
|7.90
|1.07
|3.40
|1.32
|2.65
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.00
|1.76
|2.14
|1.45
|2.75
|1.31
|3.45
|1.13
|5.90
|1.09
|6.40
|1.01
|11.50
|
|10.50
|1.05
|8.90
|1.07
|3.38
|1.33
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.90
|2.00
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.32
|3.45
|1.14
|6.00
|1.11
|6.80
|1.03
|13.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.66
|1.30
|2.76
|1.48
|2.16
|1.74
|1.87
|2.00
|1.67
|2.28
|1.47
|2.78
|1.32
|3.48
|—
|—
|1.11
|7.09
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч АЕК - Лестер
Исход игры
АЕК
4.6% (7)
Ничья
15.1% (23)
Лестер
80.3% (122)
Тотал 2.5
Больше
56.38% (84)
Меньше
43.62% (65)
Обе команды забьют
Да
65.77% (98)
Нет
34.23% (51)
Популярный счёт
1:2 Лестер
40.8% (62)
0:1 Лестер
15.1% (23)
0:2 Лестер
12.5% (19)
1:1 Ничья
11.8% (18)
1:3 Лестер
6.6% (10)
2:1 АЕК
3.3% (5)
0:3 Лестер
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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