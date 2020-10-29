  1. Футбол
  2. Матчи
АЕК
 
Позже

Стадион:
Лестер
1
Цидотас
Панайотис
2
Бакакис
Михалис
24
Сварнас
Эфстратиос
5
Неделчару
Ионуц
22
Инсуа
Эмануэль
28
Шахов
Евгений
6
Крстичич
Ненад
10
Ливайя
Марко
20
Манталос
Петрос
3
Лопеш
Элдер
11
Ансарифард
Карим
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
5
Морган
Уэс
28
Фухс
Кристиан
11
Олбрайтон
Марк
20
Чодури
Хамза
8
Тилеманс
Юри
2
Джастин
Джеймс
19
Юндер
Дженгиз
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
АЕК
4-2-3-1
Лестер
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеначо Келечи 1 1
2. Мэддисон Джеймс 1 1
3. Барнс Харви 1 1

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Оливейра Нелсон 1 0
2. Манталос Петрос 1 0
3. Неделчару Ионуц 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 0 0 0 0 0 0
 Лестер 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК
АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм
Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брага Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. АЕК Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2020, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 152
    АЕК 4.6% (7)
    X 15.1% (23)
    Лестер 80.3% (122)
    Все прогнозы
    1.52 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЕК
    Ничья
    Лестер
    5.65
    4.10
    1.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.00 4.00 1.68
    Бонус: 5 000 ₽ 5.60 3.85 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 5.55 4.10 1.67
      5.65 3.88 1.66

    Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 7.90 1.07 3.40 1.32 2.65 1.51 2.14 1.76 1.86 2.00 1.76 2.14 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 5.90 1.09 6.40 1.01 11.50
    10.50 1.05 8.90 1.07 3.38 1.33 2.62 1.50 1.90 2.00 1.44 2.82 1.32 3.45 1.14 6.00 1.11 6.80 1.03 13.25
    3.66 1.30 2.76 1.48 2.16 1.74 1.87 2.00 1.67 2.28 1.47 2.78 1.32 3.48 1.11 7.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.88 1.92 1.39 2.90 1.11 6.10
    2.88 1.42 1.93 1.87 1.42 2.88 1.13 5.95 1.09 7.40
    2.98 1.42 2.45 1.59 1.91 1.96 1.56 2.51 1.40 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.50 1.65 2.18 1.23 3.70
    3.68 1.28 2.56 1.51 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.28
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч АЕК - Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч АЕК - Лестер

    Исход игры
    АЕК
    4.6% (7)
    Ничья
    15.1% (23)
    Лестер
    80.3% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.38% (84)
    Меньше
    43.62% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (98)
    Нет
    34.23% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    40.8% (62)
    0:1 Лестер
    15.1% (23)
    0:2 Лестер
    12.5% (19)
    1:1 Ничья
    11.8% (18)
    1:3 Лестер
    6.6% (10)
    2:1 АЕК
    3.3% (5)
    0:3 Лестер
    2.6% (4)
    0:0 Ничья
    2% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный