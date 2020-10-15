АЕК
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Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеначо Келечи
|1
|1
|2.
|Мэддисон Джеймс
|1
|1
|3.
|Барнс Харви
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|2.
|Манталос Петрос
|1
|0
|3.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тилеманс Юри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лестер
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: + = -ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК
Лестер Последние 20 матчей: + = -Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм
Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|3.55
|1.30
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.92
|1.94
|1.72
|2.20
|1.51
|2.65
|1.33
|3.30
|1.15
|5.50
|1.11
|6.00
|1.02
|10.50
|11.25
|1.04
|9.30
|1.06
|3.52
|1.31
|2.69
|1.48
|—
|—
|1.93
|1.97
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.35
|3.26
|1.15
|5.60
|1.12
|6.40
|1.03
|12.25
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.27
|2.87
|1.43
|2.24
|1.66
|1.93
|1.91
|1.70
|2.17
|1.50
|2.63
|1.33
|3.33
|—
|—
|1.11
|6.63
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч АЕК - Лестер
Исход игры
АЕК
7.3% (4)
Ничья
18.2% (10)
Лестер
74.5% (41)
Тотал 2.5
Больше
59.62% (31)
Меньше
40.38% (21)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
1:2 Лестер
43.6% (24)
1:1 Ничья
14.5% (8)
0:2 Лестер
10.9% (6)
0:1 Лестер
7.3% (4)
1:3 Лестер
5.5% (3)
2:1 АЕК
3.6% (2)
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