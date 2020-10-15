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Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеначо Келечи 1 1
2. Мэддисон Джеймс 1 1
3. Барнс Харви 1 1

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Оливейра Нелсон 1 0
2. Манталос Петрос 1 0
3. Неделчару Ионуц 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Тилеманс Юри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 0 0 0 0 0 0
 Лестер 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК
АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 0:1 Лестер Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм
Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брага Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. АЕК Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
4. Заря Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча АЕК - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2020, осталось 2 дня 18 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    АЕК 7.3% (4)
    X 18.2% (10)
    Лестер 74.5% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АЕК
    Ничья
    Лестер
    4.90
    3.96
    1.77
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.70 3.80 1.75
    4.70 3.90 1.77
    4.90 3.96 1.76
    4.76 3.92 1.71

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.30 1.05 3.55 1.30 2.75 1.45 1.92 1.94 1.72 2.20 1.51 2.65 1.33 3.30 1.15 5.50 1.11 6.00 1.02 10.50
    11.25 1.04 9.30 1.06 3.52 1.31 2.69 1.48 1.93 1.97 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.40 1.03 12.25
    3.74 1.27 2.87 1.43 2.24 1.66 1.93 1.91 1.70 2.17 1.50 2.63 1.33 3.33 1.11 6.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.93 1.87 1.42 2.85 1.13 5.90
    3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.20
    3.05 1.39 2.51 1.54 1.96 1.87 1.58 2.40 1.42 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.42 1.69 2.08 1.28 3.40
    3.85 1.26 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.68 1.19 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.99
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.30
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    Прогнозы на матч АЕК - Лестер

    Исход игры
    АЕК
    7.3% (4)
    Ничья
    18.2% (10)
    Лестер
    74.5% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.62% (31)
    Меньше
    40.38% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    43.6% (24)
    1:1 Ничья
    14.5% (8)
    0:2 Лестер
    10.9% (6)
    0:1 Лестер
    7.3% (4)
    1:3 Лестер
    5.5% (3)
    2:1 АЕК
    3.6% (2)
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