Лилль
2:2
Второй тайм: 86'
Стадион: Пьер Моруа
Селтик
22' Желтая карточкаНтчам Оливье
0:1
28' ГолЭльюнусси Мохамед
0:2
33' ГолКристи Райан
0:2
41' Не забитый пенальтиДэвид Джонатан
41' Желтая карточкаАндре Бенжамин
52' Желтая карточкаБэйн Скотт
64' Желтая карточкаАйети Альбиан
1:2
67' ГолЧелик Зеки
73' Желтая карточкаЛашальт Диего
2:2
75' ГолИконе Жонатан
84' Желтая карточкаЭльюнусси Мохамед
16
Меньян
Майк
12
Язиджи
Юсуф
29
Бэйн
Скотт
17
Кристи
Райан
21
Нтчам
Оливье
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Основной состав
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кристи РайанПолузащитник
-
21 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
Ход матча
22'
28'
33'
0:2
41'
0:2
41'
52'
64'
67'
1:2
73'
75'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
10 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Язиджи Юсуф
|3
|1.5
|2.
|Иконе Жонатан
|2
|1
|3.
|Челик Зеки
|1
|0.5
|4.
|Сумаоро Адама
|0
|0
|5.
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|6.
|Брадариц Домагой
|0
|0
|7.
|Ботман Свен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эльюнусси Мохамед
|2
|1
|2.
|Кристи Райан
|1
|0.5
|3.
|Айети Альбиан
|0
|0
|4.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|2.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|3.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|4.
|Брадариц Домагой
|1
|0
|5.
|Ботман Свен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лашальт Диего
|2
|0
|2.
|Бэйн Скотт
|1
|0
|3.
|Кристи Райан
|1
|0
|4.
|Айети Альбиан
|1
|0
|5.
|Нтчам Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Селтик
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: + = -Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль
Селтик Последние 20 матчей: + = -Абердин 3:3 Селтик Селтик 1:3 Милан Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик
Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик Селтик 6:0 КР Рейкьявик Килмарнок 1:1 Селтик Селтик 5:1 Гамильтон Академикал Селтик 3:1 Хиберниан Селтик 2:0 Росс Каунти ПСЖ 4:0 Селтик Лион 2:1 Селтик
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Селтик» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Селтик» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Селтик», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|6.50
|1.11
|7.80
|1.06
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|2.60
|1.53
|2.11
|1.78
|2.55
|1.50
|1.73
|2.20
|1.44
|2.80
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.13
|6.00
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.02
|11.50
|1.05
|9.50
|1.01
|15.00
|
|8.80
|1.03
|7.80
|1.05
|—
|—
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.91
|2.09
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.29
|3.46
|—
|—
|1.11
|5.85
|—
|—
|1.07
|6.40
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|
|6.17
|1.13
|—
|—
|2.90
|1.43
|2.29
|1.65
|1.98
|1.88
|1.65
|2.31
|1.47
|2.75
|4.21
|1.23
|3.54
|1.31
|2.85
|1.44
|2.05
|1.81
|2.40
|1.60
|1.96
|1.90
|1.49
|2.68
|1.32
|3.47
|1.23
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лилль 2:2 Селтик
Исход игры
Лилль
77.9% (120)
Ничья
16.2% (25)
Селтик
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (76)
Меньше
50% (76)
Обе команды забьют
Да
63.16% (96)
Нет
36.84% (56)
Популярный счёт
2:1 Лилль
39% (60)
2:0 Лилль
16.9% (26)
1:0 Лилль
16.2% (25)
1:1 Ничья
13% (20)
3:1 Лилль
5.2% (8)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Селтик
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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