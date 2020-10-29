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Лилль
2:2
Конец матча

Стадион:
Селтик
0'
22' Желтая карточка
Нтчам Оливье
0:1
28' Гол
Эльюнусси Мохамед
0:2
33' Гол
Эльюнусси Мохамед
0:2
41' Не забитый пенальти
Дэвид Джонатан
41' Желтая карточка
Андре Бенжамин
52' Желтая карточка
Бэйн Скотт
64' Желтая карточка
Айети Альбиан
1:2
67' Гол
Челик Зеки
73' Желтая карточка
Лашальт Диего
2:2
75' Гол
Иконе Жонатан
84' Желтая карточка
Эльюнусси Мохамед
90'+6
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
25
Сумаоро
Адама
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
9
Дэвид
Джонатан
29
Бэйн
Скотт
30
Фримпонг
Жереми
4
Даффи
Шейн
35
Айер
Кристоффер
93
Лашальт
Диего
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
17
Кристи
Райан
21
Нтчам
Оливье
27
Эльюнусси
Мохамед
10
Айети
Альбиан
Лилль
4-4-2
Селтик
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Язиджи Юсуф 3 1.5
2. Иконе Жонатан 2 1
3. Челик Зеки 1 0.5
4. Сумаоро Адама 0 0
5. Сумаре Бубакари 0 0
6. Брадариц Домагой 0 0
7. Ботман Свен 0 0
Селтик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эльюнусси Мохамед 3 1.5
2. Кристи Райан 0 0
3. Айети Альбиан 0 0
4. Фримпонг Жереми 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 1 0
2. Бамба Джонатан 1 0
3. Саншеш Ренату 1 0
4. Брадариц Домагой 1 0
5. Ботман Свен 1 0
Селтик
# Игрок      
1. Лашальт Диего 2 0
2. Эльюнусси Мохамед 1 0
3. Бэйн Скотт 1 0
4. Кристи Райан 1 0
5. Айети Альбиан 1 0
6. Нтчам Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4) 0
 Селтик 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Ницца 1:1 Лилль Спарта Прага 1:4 Лилль Лилль 4:0 Ланс Страсбург 0:3 Лилль
Лилль 2:0 Нант Марсель 1:1 Лилль Лилль 1:0 Метц Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль
Селтик Последние 20 матчей: + = -
Абердин 3:3 Селтик Селтик 1:3 Милан Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Сент-Джонстон 0:2 Селтик
Сараево 0:1 Селтик Селтик 3:0 Хиберниан Рига 0:1 Селтик Селтик 3:2 Ливингстон Сент-Миррен 1:2 Селтик Росс Каунти 0:5 Селтик Селтик 3:0 Мотеруэлл Селтик 1:2 Ференцварош Данди Юнайтед 0:1 Селтик Селтик 6:0 КР Рейкьявик Килмарнок 1:1 Селтик Селтик 5:1 Гамильтон Академикал Селтик 3:1 Хиберниан Селтик 2:0 Росс Каунти ПСЖ 4:0 Селтик Лион 2:1 Селтик

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Лилль Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Селтик Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
4. Спарта Прага Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Лилль 77.9% (120)
X 16.2% (25)
Селтик 5.8% (9)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 28.00 10.00 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.42 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.60 4.25
  6.09 1.22 12.19

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Селтик» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Селтик» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Селтик», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
6.50 1.11 7.80 1.06 2.40 1.57 2.60 1.53 2.11 1.78 2.55 1.50 1.73 2.20 1.44 2.80 1.85 1.95 1.13 6.00 1.45 2.70 1.02 11.50 1.05 9.50 1.01 15.00
8.80 1.03 7.80 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.91 2.09 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 11.25
6.17 1.13 2.90 1.43 2.29 1.65 1.98 1.88 1.65 2.31 1.47 2.75 4.21 1.23 3.54 1.31 2.85 1.44 2.05 1.81 2.40 1.60 1.96 1.90 1.49 2.68 1.32 3.47 1.24 4.11 1.12 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.82 1.97 1.86 1.93 1.11 6.50 1.12 6.30 1.24 4.00
2.88 1.42 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.50
1.61 2.37 1.36 3.20 1.12 6.57 1.41 2.96 1.30 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.47 1.62 2.17 1.27 3.65
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
Где смотреть матч Лилль 2:2 Селтик онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 2:2 Селтик

Исход игры
Лилль
77.9% (120)
Ничья
16.2% (25)
Селтик
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
50% (76)
Меньше
50% (76)
Обе команды забьют
Да
63.16% (96)
Нет
36.84% (56)
Популярный счёт
2:1 Лилль
39% (60)
2:0 Лилль
16.9% (26)
1:0 Лилль
16.2% (25)
1:1 Ничья
13% (20)
3:1 Лилль
5.2% (8)
0:1 Селтик
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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