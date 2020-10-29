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ЛАСК
4:3
Второй тайм: 87'

Стадион:
Лудогорец
0'
1:0
2' Гол
Филипович Петар
10' Желтая карточка
Моци Козмин
2:0
12' Гол
Грубер Андреас
2:1
15' Гол
Ману Элвис
17' Желтая карточка
Визингер Филип
27' Желтая карточка
Гргич Лукас
3:1
35' Гол
Рагуц Марко
43' Желтая карточка
Текпетей Бернард
45' Желтая карточка
Баджи Стефан
48' Желтая карточка
Михорль Петер
4:1
56' Гол
Балик Гусейн
4:2
62' Гол
Ману Элвис
73' Вторая желтая карточка
Гргич Лукас
4:3
74' Пенальти
Ману Элвис
87'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
31
Гргич
Лукас
10
Михорль
Петер
30
Андраде
Андреас
17
Грубер
Андреас
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
23
Илиев
Пламен
4
Сисиньо
Неусиано
30
Моци
Козмин
24
Вердон
Оливье
3
Недялков
Антон
25
Баджи
Стефан
7
Сантана
Алекс
64
Янков
Доминик
12
Абель
Анисе
10
Ману
Элвис
37
Текпетей
Бернард
ЛАСК
3-4-3
Лудогорец
4-3-3

Ход матча

2'
Филипович Петар
1:0
10'
 
Моци Козмин
12'
Грубер Андреас
(Михорль Петер)
2:0
15'
2:1
Ману Элвис
(Сантана Алекс)
17'
Визингер Филип
 
27'
Гргич Лукас
 
35'
Рагуц Марко
3:1
43'
 
Текпетей Бернард
45'
 
Баджи Стефан
48'
Михорль Петер
 
53'
 
Каули
Баджи Стефан
56'
Балик Гусейн
4:1
62'
Эггештайн Йоханнес
Балик Гусейн
 
62'
Гойгингер Томас
Грубер Андреас
 
62'
4:2
Ману Элвис
(Сантана Алекс)
73'
Гргич Лукас
 
74'
4:3
Ману Элвис
80'
 
Чибота Мавис
Янков Доминик

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипович Петар 1 0.5
2. Грубер Андреас 1 0.5
3. Балик Гусейн 1 0.5
4. Рагуц Марко 1 0.5
5. Михорль Петер 0 0
Лудогорец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ману Элвис 3 (1) 1.5
2. Марин Игинио 1 0.5
3. Сантана Алекс 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Гргич Лукас 1 1
2. Михорль Петер 2 0
3. Визингер Филип 1 0
Лудогорец
# Игрок      
1. Моци Козмин 1 0
2. Баджи Стефан 1 0
3. Сисиньо Неусиано 1 0
4. Текпетей Бернард 1 0
5. Вердон Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 0 0 0 0 0 0
 Лудогорец 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -
Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец
Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Тоттенхэм 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 1 3
3. ЛАСК 4:3 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
4. Лудогорец 3:4 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Linzer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
ЛАСК 62.7% (96)
X 28.1% (43)
Лудогорец 9.2% (14)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Лудогорец
1.56
6.54
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 20.00 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 5.50 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.60 6.00
  1.20 6.54 16.03

Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Лудогорец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лудогорец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Лудогорец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8.5 8.5
14.00 1.01 11.00 1.02 4.44 1.20 3.55 1.29 2.20 1.66 2.04 1.83 1.79 2.10 9.20 1.05 1.25 4.00 6.10 1.12 1.06 7.70 2.22 1.65 1.38 3.00 1.53 2.50 1.05 9.50
14.50 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.34 1.67 1.80 2.03 1.52 2.57 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.30
4.71 1.21 2.76 1.48 4.13 1.24 2.04 1.84 1.77 2.11 2.45 1.57 2.08 1.79 1.85 2.01 1.61 2.37 1.48 2.70 5.47 1.16 2.66 1.50 3.92 1.26 2.57 1.53 2.07 1.80 1.79 2.08 1.51 2.62 1.57 2.46 2.75 1.47 2.26 1.67 1.76 2.12 1.48 2.72 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5.5 5.5
3.50 1.30 2.23 1.66 1.53 2.45 1.19 4.70 1.13 5.80 2.04 1.77 1.27 3.70 1.02 13.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.34 1.34 2.89 1.44 2.27 1.67 1.76 2.14 3.04 1.40 2.50 1.55 1.96 1.90 1.58 2.43 1.42 2.95 1.26 3.89 1.82 2.05 1.50 2.63 1.20 4.69 1.14 5.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.90 1.84 1.45 2.65
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 2.01
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч ЛАСК 4:3 Лудогорец онлайн

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Прогнозы на матч ЛАСК 4:3 Лудогорец

Исход игры
ЛАСК
62.7% (96)
Ничья
28.1% (43)
Лудогорец
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (75)
Меньше
50.33% (76)
Обе команды забьют
Да
70.86% (107)
Нет
29.14% (44)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
32.7% (50)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:0 ЛАСК
14.4% (22)
1:0 ЛАСК
9.8% (15)
1:2 Лудогорец
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.9% (6)
3:1 ЛАСК
3.3% (5)
0:1 Лудогорец
2% (3)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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