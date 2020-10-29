1:0
2' ГолФилипович Петар
10' Желтая карточкаМоци Козмин
2:0
12' ГолГрубер Андреас
2:1
15' ГолМану Элвис
17' Желтая карточкаВизингер Филип
27' Желтая карточкаГргич Лукас
3:1
35' ГолРагуц Марко
43' Желтая карточкаТекпетей Бернард
45' Желтая карточкаБаджи Стефан
48' Желтая карточкаМихорль Петер
4:1
56' ГолБалик Гусейн
4:2
62' ГолМану Элвис
73' Вторая желтая карточкаГргич Лукас
4:3
74' ПенальтиМану Элвис
31
Гргич
Лукас
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
23
Илиев
Пламен
30
Моци
Козмин
25
Баджи
Стефан
12
Абель
Анисе
10
Ману
Элвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Плоер ПатрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
30 Моци КозминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абель АнисеНападающий
-
10 Ману ЭлвисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 КаулиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибота МависПолузащитник
-
Главный тренер: Генчев Станислав
Ход матча
2'
1:0
10'
12'
2:0
15'
2:1
17'
27'
35'
3:1
43'
45'
48'
53'
56'
4:1
62'
4:2
73'
74'
4:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипович Петар
|1
|0.5
|2.
|Грубер Андреас
|1
|0.5
|3.
|Балик Гусейн
|1
|0.5
|4.
|Рагуц Марко
|1
|0.5
|5.
|Михорль Петер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ману Элвис
|3 (1)
|1.5
|2.
|Марин Игинио
|1
|0.5
|3.
|Сантана Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гргич Лукас
|1
|1
|2.
|Михорль Петер
|2
|0
|3.
|Визингер Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моци Козмин
|1
|0
|2.
|Баджи Стефан
|1
|0
|3.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|4.
|Текпетей Бернард
|1
|0
|5.
|Вердон Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лудогорец
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 4:0 Санкт-Пёльтен Тоттенхэм 3:0 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вёргль Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК
Лудогорец Последние 20 матчей: + = -Монтана 1:3 Лудогорец Лудогорец 1:2 Антверпен Лудогорец 1:1 Царско Село Динамо-Брест 0:2 Лудогорец
Лудогорец 2:0 Берое ЦСКА София 2:2 Лудогорец Лудогорец 2:1 Локомотив Горна Лудогорец 3:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 4:0 Созопол Этар 0:2 Лудогорец Лудогорец 0:1 Митьюлланд Черно Море 1:4 Лудогорец Будучность 1:3 Лудогорец Лудогорец 3:0 Славия София Ботев Враца 3:1 Лудогорец Лудогорец 0:1 Локомотив Пловдив Лудогорец 0:0 Монтана Славия София 3:1 Лудогорец Лудогорец 3:0 Левски София ЦСКА София 1:1 Лудогорец
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЛАСК» – «Лудогорец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЛАСК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лудогорец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЛАСК» – «Лудогорец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|8.5
|8.5
|
|14.00
|1.01
|11.00
|1.02
|4.44
|1.20
|3.55
|1.29
|—
|—
|2.20
|1.66
|2.04
|1.83
|1.79
|2.10
|—
|—
|9.20
|1.05
|—
|—
|1.25
|4.00
|—
|—
|6.10
|1.12
|—
|—
|1.06
|7.70
|—
|—
|2.22
|1.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.53
|2.50
|1.05
|9.50
|
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.55
|1.21
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.80
|2.03
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.21
|4.55
|—
|—
|1.08
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.71
|1.21
|—
|—
|2.76
|1.48
|4.13
|1.24
|2.04
|1.84
|1.77
|2.11
|2.45
|1.57
|2.08
|1.79
|1.85
|2.01
|1.61
|2.37
|1.48
|2.70
|5.47
|1.16
|2.66
|1.50
|3.92
|1.26
|2.57
|1.53
|2.07
|1.80
|1.79
|2.08
|1.51
|2.62
|1.57
|2.46
|2.75
|1.47
|2.26
|1.67
|1.76
|2.12
|1.48
|2.72
|1.35
|3.30
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5.5
|5.5
|
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.23
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.45
|—
|—
|1.19
|4.70
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.02
|13.00
|
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.34
|1.34
|2.89
|1.44
|2.27
|1.67
|1.76
|2.14
|3.04
|1.40
|2.50
|1.55
|1.96
|1.90
|1.58
|2.43
|1.42
|2.95
|1.26
|3.89
|1.82
|2.05
|1.50
|2.63
|1.20
|4.69
|1.14
|5.81
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ЛАСК 4:3 Лудогорец
Исход игры
ЛАСК
62.7% (96)
Ничья
28.1% (43)
Лудогорец
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (75)
Меньше
50.33% (76)
Обе команды забьют
Да
70.86% (107)
Нет
29.14% (44)
Популярный счёт
2:1 ЛАСК
32.7% (50)
1:1 Ничья
22.2% (34)
2:0 ЛАСК
14.4% (22)
1:0 ЛАСК
9.8% (15)
1:2 Лудогорец
6.5% (10)
2:2 Ничья
3.9% (6)
3:1 ЛАСК
3.3% (5)
0:1 Лудогорец
2% (3)
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