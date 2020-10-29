Реал Сосьедад
0:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Reale Seguros Stadium
Наполи
45' Желтая карточкаЛосано Ирвин
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
34 Айеса ГайзкаВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Ход матча
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баутиста Хон
|1
|0.5
|2.
|Мерино Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кулибали Калиду
|1
|0
|2.
|Лосано Ирвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Наполи Последние 20 матчей: + = -Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.58
|2.35
|—
|—
|1.22
|4.20
|2.15
|1.75
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|1.14
|5.90
|1.11
|6.40
|1.02
|11.00
|
|8.80
|1.03
|—
|—
|7.80
|1.05
|—
|—
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.97
|2.02
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.30
|3.26
|1.11
|5.60
|1.08
|6.00
|1.01
|10.75
|
|3.43
|1.32
|2.90
|1.43
|2.35
|1.62
|1.85
|2.01
|1.61
|2.38
|1.41
|2.96
|1.36
|3.22
|1.58
|2.43
|1.15
|5.63
|1.66
|2.29
|1.46
|2.82
|1.14
|5.79
|—
|—
|1.10
|7.40
|—
|—
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Наполи
Исход игры
Реал Сосьедад
18.2% (29)
Ничья
48.4% (77)
Наполи
33.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (77)
Меньше
50.32% (78)
Обе команды забьют
Да
90.32% (140)
Нет
9.68% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (64)
1:2 Наполи
20.8% (33)
2:1 Реал Сосьедад
12.6% (20)
2:2 Ничья
7.5% (12)
1:3 Наполи
4.4% (7)
1:0 Реал Сосьедад
3.8% (6)
0:1 Наполи
3.1% (5)
0:2 Наполи
1.3% (2)
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