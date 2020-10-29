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Реал Сосьедад
0:1
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
45' Желтая карточка
Лосано Ирвин
0:1
56' Гол
Политано Маттео
72' Желтая карточка
Ле Норман Робен
81' Желтая карточка
Осимхен Виктор
90' Вторая желтая карточка
Осимхен Виктор
90'+5
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
15
Модибо
Саньян
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
8
Мерино
Микель
16
Гевара
Андер
21
Сильва
Давид
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
10
Оярсабаль
Микель
25
Оспина
Давид
23
Хюсай
Эльсейд
19
Максимович
Никола
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
5
Бакайоко
Тьемуа
4
Демме
Диего
68
Лоботка
Станислав
21
Политано
Маттео
37
Петанья
Андреа
24
Инсинье
Лоренцо
Реал Сосьедад
4-3-3
Наполи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баутиста Хон 1 0.5
2. Мерино Микель 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 1 0.5
2. Бакайоко Тьемуа 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 1 0
2. Ле Норман Робен 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 1 1
2. Кулибали Калиду 1 0
3. Лосано Ирвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0 100% (1)
 Наполи 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Реал Сосьедад 4:1 Уэска Риека 0:1 Реал Сосьедад Бетис 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:0 Хетафе
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Эльче 0:3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Реал Сосьедад 2:2 Алавес Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Уэска Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:0 Севилья Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи
Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Реал Сосьедад Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Наполи Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Риека Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Лосано Ирвин получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Инсинье Лоренцо уходит с поля. Лосано Ирвин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Реал Сосьедад 18.2% (29)
X 48.4% (77)
Наполи 33.3% (53)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.45 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.10 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.42 3.36 3.40
  25.52 4.15 1.30

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Сосьедад» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Сосьедад» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Сосьедад» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.50 1.30 2.40 1.57 1.85 1.95 1.24 4.00 2.15 1.75 1.13 5.80 1.12 6.10 1.09 7.20 1.14 5.90 1.11 6.40 1.02 11.00
8.80 1.03 7.80 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.97 2.02 1.48 2.65 1.30 3.26 1.11 5.60 1.08 6.00 1.01 10.75
3.43 1.32 2.90 1.43 2.35 1.62 1.85 2.01 1.69 2.22 1.41 2.99 1.13 6.27 1.38 3.10 1.27 3.81 1.66 2.29 1.46 2.82 1.14 5.79 1.10 7.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.13 6.40
2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.13 5.85 1.09 7.20
1.20 4.62 1.10 7.35 1.22 4.46 1.15 5.54 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.40 1.57 1.58 2.35 1.28 3.55
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Где смотреть матч Реал Сосьедад 0:1 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:1 Наполи

Исход игры
Реал Сосьедад
18.2% (29)
Ничья
48.4% (77)
Наполи
33.3% (53)
Тотал 2.5
Больше
49.68% (77)
Меньше
50.32% (78)
Обе команды забьют
Да
90.32% (140)
Нет
9.68% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (64)
1:2 Наполи
20.8% (33)
2:1 Реал Сосьедад
12.6% (20)
2:2 Ничья
7.5% (12)
1:3 Наполи
4.4% (7)
1:0 Реал Сосьедад
3.8% (6)
0:1 Наполи
3.1% (5)
0:2 Наполи
1.3% (2)
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