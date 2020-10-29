Мольде
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Акер
Рапид Вена
39' Желтая карточкаУинго Генри
20
Уинго
Генри
19
Хестад
Эйрик
30
Граймль
Лео
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
32
Китагава
Коя
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.5
|2.
|Омойджуфано Охи
|1 (1)
|0.5
|3.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.5
|2.
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|2.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|2.
|Граховац Срджан
|1
|0
|3.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|4.
|Кара Эркан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде
Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|4.20
|1.22
|12.00
|1.01
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|4.30
|1.22
|2.18
|1.73
|1.25
|3.90
|2.18
|1.73
|2.01
|1.86
|1.78
|2.11
|1.06
|8.80
|1.33
|3.30
|1.03
|12.00
|1.10
|6.30
|1.08
|6.90
|1.02
|11.50
|
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|—
|—
|5.20
|1.17
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.54
|1.58
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.62
|2.33
|1.34
|3.32
|1.26
|3.94
|1.11
|6.80
|—
|—
|—
|—
|
|4.80
|1.19
|3.47
|1.32
|2.43
|1.58
|2.00
|1.86
|1.76
|2.12
|1.51
|2.62
|1.55
|2.52
|1.33
|3.42
|1.67
|2.26
|1.47
|2.75
|1.75
|2.14
|1.14
|5.90
|—
|—
|1.22
|4.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Мольде 0:0 Рапид Вена
Исход игры
Мольде
34% (53)
Ничья
45.5% (71)
Рапид Вена
20.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (59)
2:1 Мольде
19.9% (31)
1:2 Рапид Вена
12.2% (19)
1:0 Мольде
11.5% (18)
2:2 Ничья
6.4% (10)
0:1 Рапид Вена
4.5% (7)
0:2 Рапид Вена
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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