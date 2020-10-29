  1. Футбол
  2. Матчи
Мольде
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Рапид Вена
0'
39' Желтая карточка
Уинго Генри
52'
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
11
Эллингсен
Мартин
19
Хестад
Эйрик
99
Омойджуфано
Охи
22
Брюнхильдсен
Ола
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
14
Граховац
Срджан
13
Шик
Торстен
32
Китагава
Коя
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
Мольде
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

Ход матча

39'
Уинго Генри
 
46'
 
Аразе Кельвин
Шик Торстен

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуссейн Эцаз 1 0.5
2. Омойджуфано Охи 1 (1) 0.5
3. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 1 0.5
2. Кара Эркан 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Грегерсен Стиан 1 0
2. Уинго Генри 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Рицмайер Марсель 1 0
2. Граховац Срджан 1 0
3. Аразе Кельвин 1 0
4. Кара Эркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 0 0 0 0 100% (2) 0
 Рапид Вена 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде
Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Рапид Вена 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Дандолк 0:3 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Уинго Генри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Мольде 34% (53)
X 45.5% (71)
Рапид Вена 20.5% (32)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Рапид Вена
2.21
3.82
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.55 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 2.60 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.82 3.22
  2.17 2.78 4.43

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.22 12.00 1.01 1.85 1.95 4.30 1.22 2.18 1.73 1.25 3.90 2.18 1.73 2.01 1.86 1.78 2.11 1.06 8.80 1.33 3.30 1.03 12.00 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 11.50
15.50 1.02 14.00 1.02 5.20 1.17 4.30 1.23 2.54 1.58 1.98 1.85 1.62 2.33 1.34 3.32 1.26 3.94 1.11 6.80
4.80 1.19 3.47 1.32 2.43 1.58 2.00 1.86 1.76 2.12 1.51 2.62 1.55 2.52 1.33 3.42 1.67 2.26 1.47 2.75 1.75 2.14 1.14 5.90 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 2.37 1.62 1.04 10.00 1.23 4.50 1.05 9.50
3.64 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
1.27 3.83 1.14 5.88 1.37 3.14 1.25 3.99 1.19 4.82 1.37 3.16 1.19 4.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.69 1.55 2.33 1.35 3.10
5.25 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.55 1.51
Где смотреть матч Мольде 0:0 Рапид Вена онлайн

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Прогнозы на матч Мольде 0:0 Рапид Вена

Исход игры
Мольде
34% (53)
Ничья
45.5% (71)
Рапид Вена
20.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (59)
2:1 Мольде
19.9% (31)
1:2 Рапид Вена
12.2% (19)
1:0 Мольде
11.5% (18)
2:2 Ничья
6.4% (10)
0:1 Рапид Вена
4.5% (7)
0:2 Рапид Вена
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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