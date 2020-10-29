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Мольде
1:0
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
39' Желтая карточка
Уинго Генри
1:0
65' Гол
Омойджуфано Охи
73' Желтая карточка
Эллингсен Мартин
76' Желтая карточка
Любичич Деян
79' Желтая карточка
Граймль Лео
85' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
90'+6
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
11
Эллингсен
Мартин
19
Хестад
Эйрик
99
Омойджуфано
Охи
22
Брюнхильдсен
Ола
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
14
Граховац
Срджан
13
Шик
Торстен
32
Китагава
Коя
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
Мольде
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

Ход матча

39'
Уинго Генри
 
46'
 
Аразе Кельвин
Шик Торстен
59'
 
Кнасмюлльнер Кристоф
Китагава Коя
65'
Омойджуфано Охи
(Хёуген Кристоффер)
1:0
68'
Болли Матис
Хестад Эйрик
 
73'
Эллингсен Мартин
 
76'
 
Любичич Деян
77'
Хуссейн Эцаз
Брюнхильдсен Ола
 
77'
 
Ибрахимоглу Мелих
Граховац Срджан
79'
 
Граймль Лео
84'
Джеймс Леке
Эйкрем Магнус
 
85'
Эурснес Фредрик
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 2 (1) 1
2. Хуссейн Эцаз 1 0.5
3. Хёуген Кристоффер 0 0
4. Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 1 0.5
2. Кара Эркан 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Эурснес Фредрик 1 0
2. Эллингсен Мартин 1 0
3. Грегерсен Стиан 1 0
4. Уинго Генри 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Рицмайер Марсель 1 0
2. Граховац Срджан 1 0
3. Аразе Кельвин 1 0
4. Любичич Деян 1 0
5. Граймль Лео 1 0
6. Кара Эркан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 0 0 0 0 100% (3) 0
 Рапид Вена 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде
Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Мольде Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Рапид Вена Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
4. Дандолк Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Уинго Генри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Мольде 34% (53)
X 45.5% (71)
Рапид Вена 20.5% (32)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.55 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.30 41.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.82 3.22
  2.51 2.16 5.43

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.90 1.40 12.00 1.01 1.82 1.97 4.30 1.22 2.18 1.73 1.12 6.10 2.18 1.73 2.01 1.86 1.78 2.11 1.01 15.00 1.33 3.30 1.03 12.00 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 11.50
15.50 1.02 14.00 1.02 5.20 1.17 4.30 1.23 2.54 1.58 1.98 1.85 1.62 2.33 1.34 3.32 1.26 3.94 1.11 6.80
2.78 1.46 2.32 1.64 1.85 2.01 1.55 2.51 1.71 2.20 1.43 2.89 1.16 5.46 1.55 2.52 1.33 3.42 1.67 2.26 1.47 2.75 1.75 2.14 1.14 5.90 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 2.37 1.62 1.04 10.00 1.23 4.50 1.05 9.50
3.64 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
1.27 3.83 1.14 5.88 1.37 3.14 1.25 3.99 1.19 4.82 1.37 3.16 1.19 4.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.69 1.55 2.33 1.35 3.10
5.25 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.55 1.51
Где смотреть матч Мольде 1:0 Рапид Вена онлайн

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Прогнозы на матч Мольде 1:0 Рапид Вена

Исход игры
Мольде
34% (53)
Ничья
45.5% (71)
Рапид Вена
20.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (59)
2:1 Мольде
19.9% (31)
1:2 Рапид Вена
12.2% (19)
1:0 Мольде
11.5% (18)
2:2 Ничья
6.4% (10)
0:1 Рапид Вена
4.5% (7)
0:2 Рапид Вена
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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