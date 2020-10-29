Мольде
1:0
Конец матча
Стадион: Акер
Рапид Вена
39' Желтая карточкаУинго Генри
1:0
65' ГолОмойджуфано Охи
73' Желтая карточкаЭллингсен Мартин
76' Желтая карточкаЛюбичич Деян
79' Желтая карточкаГраймль Лео
85' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
20
Уинго
Генри
19
Хестад
Эйрик
30
Граймль
Лео
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
32
Китагава
Коя
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
32 Китагава КояПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
39'
65'
73'
76'
79'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.5
|3.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|4.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.5
|2.
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|2.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|3.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|4.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рицмайер Марсель
|1
|0
|2.
|Граховац Срджан
|1
|0
|3.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|4.
|Любичич Деян
|1
|0
|5.
|Граймль Лео
|1
|0
|6.
|Кара Эркан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|Рапид Вена
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде
Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рапид Вена» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Рапид Вена», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|2.90
|1.40
|—
|—
|12.00
|1.01
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|4.30
|1.22
|2.18
|1.73
|1.12
|6.10
|2.18
|1.73
|2.01
|1.86
|1.78
|2.11
|1.01
|15.00
|1.33
|3.30
|1.03
|12.00
|1.10
|6.30
|1.08
|6.90
|1.02
|11.50
|
|15.50
|1.02
|—
|—
|14.00
|1.02
|—
|—
|5.20
|1.17
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.54
|1.58
|—
|—
|1.98
|1.85
|—
|—
|1.62
|2.33
|1.34
|3.32
|1.26
|3.94
|1.11
|6.80
|—
|—
|—
|—
|
|2.78
|1.46
|2.32
|1.64
|1.85
|2.01
|1.55
|2.51
|1.71
|2.20
|1.43
|2.89
|1.16
|5.46
|1.55
|2.52
|1.33
|3.42
|1.67
|2.26
|1.47
|2.75
|1.75
|2.14
|1.14
|5.90
|—
|—
|1.22
|4.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Мольде 1:0 Рапид Вена
Исход игры
Мольде
34% (53)
Ничья
45.5% (71)
Рапид Вена
20.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
79.35% (123)
Нет
20.65% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (59)
2:1 Мольде
19.9% (31)
1:2 Рапид Вена
12.2% (19)
1:0 Мольде
11.5% (18)
2:2 Ничья
6.4% (10)
0:1 Рапид Вена
4.5% (7)
0:2 Рапид Вена
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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