  1. Футбол
  2. Матчи
Гранада
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
ПАОК
0'
25' Желтая карточка
Алвес Родриго
45' Желтая карточка
Эррера Янгель
52'
1
Силва
Руи
20
Вальехо
Хесус
6
Санчес
Герман
21
Эррера
Янгель
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
10
Пуэртас
Антонио
24
Кенеди
Роберт
7
Суарес
Луис
III
88
Живкович
Живко
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
2
Алвес
Родриго
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
23
Яннулис
Димитрис
14
Живкович
Андрия
25
Колак
Антонио-Мирко
10
Мург
Томас
Гранада
4-2-3-1
ПАОК
3-4-3

Ход матча

25'
 
Алвес Родриго
45'
Эррера Янгель
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 1 0.5
2. Мачис Дарвин 1 0.5
3. Пуэртас Антонио 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мург Томас 1 0.5
2. Шваб Штефан 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 1 0
2. Видаль Молина 1 0
3. Силва Руи 1 0
4. Милья Луис 1 0
5. Эррера Янгель 1 0
6. Суарес Луис III 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 1 0
2. Яннулис Димитрис 1 0
3. Алвес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 ПАОК 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада
Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар
Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Омония 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. ПАОК 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. ПСВ 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Гранада 80.9% (127)
X 17.2% (27)
ПАОК 1.9% (3)
Все прогнозы
3.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
ПАОК
2.52
3.35
5.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.80 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.28 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.35 5.30
  2.52 2.25 4.88

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.00 1.38 6.50 1.11 1.44 2.75 2.17 1.74 1.83 2.04 1.10 6.80 1.72 2.20 1.30 3.50 1.01 15.00 1.07 7.50 1.01 15.00 1.01 15.00
8.10 1.08 6.45 1.12 2.83 1.44 2.12 1.74 1.65 2.38 1.30 3.60 1.22 4.40 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 18.50
3.13 1.38 2.59 1.52 2.05 1.81 1.65 2.30 1.46 2.79 1.40 3.03 1.46 2.77 1.77 2.10 1.14 5.88 1.48 2.76 1.45 2.80 1.22 4.36 1.10 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.68 2.18 1.01 15.00 1.08 7.70
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.16 5.34 1.40 3.00 1.14 5.88 1.10 7.15 1.30 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Где смотреть матч Гранада 0:0 ПАОК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Гранада 0:0 ПАОК

Исход игры
Гранада
80.9% (127)
Ничья
17.2% (27)
ПАОК
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.12% (51)
Меньше
66.88% (103)
Обе команды забьют
Да
46.1% (71)
Нет
53.9% (83)
Популярный счёт
1:0 Гранада
32.5% (51)
2:1 Гранада
26.8% (42)
2:0 Гранада
15.9% (25)
1:1 Ничья
13.4% (21)
3:1 Гранада
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:2 ПАОК
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный