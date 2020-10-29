Гранада
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
ПАОК
25' Желтая карточкаАлвес Родриго
45' Желтая карточкаЭррера Янгель
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мург ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ваге МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
25'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|1
|0.5
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.5
|3.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мург Томас
|1
|0.5
|2.
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|1
|0
|2.
|Видаль Молина
|1
|0
|3.
|Силва Руи
|1
|0
|4.
|Милья Луис
|1
|0
|5.
|Эррера Янгель
|1
|0
|6.
|Суарес Луис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|2.
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|3.
|Алвес Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|ПАОК
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада
Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар
ПАОК Последние 20 матчей: + = -ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.00
|1.38
|—
|—
|6.50
|1.11
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.83
|2.04
|1.10
|6.80
|1.72
|2.20
|1.30
|3.50
|1.01
|15.00
|1.07
|7.50
|1.01
|15.00
|1.01
|15.00
|
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.45
|1.12
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.12
|1.74
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.22
|4.40
|1.08
|8.40
|1.06
|9.30
|1.01
|18.50
|
|3.13
|1.38
|2.59
|1.52
|2.05
|1.81
|1.65
|2.30
|1.46
|2.79
|1.40
|3.03
|1.46
|2.77
|1.77
|2.10
|1.14
|5.88
|1.48
|2.76
|1.45
|2.80
|1.22
|4.36
|—
|—
|1.10
|6.99
|—
|—
Прогнозы на матч Гранада 0:0 ПАОК
Исход игры
Гранада
80.9% (127)
Ничья
17.2% (27)
ПАОК
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.12% (51)
Меньше
66.88% (103)
Обе команды забьют
Да
46.1% (71)
Нет
53.9% (83)
Популярный счёт
1:0 Гранада
32.5% (51)
2:1 Гранада
26.8% (42)
2:0 Гранада
15.9% (25)
1:1 Ничья
13.4% (21)
3:1 Гранада
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:2 ПАОК
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!