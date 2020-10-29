Гранада
0:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
ПАОК
25' Желтая карточкаАлвес Родриго
45' Желтая карточкаЭррера Янгель
64' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
68' Желтая карточкаВальехо Хесус
74' Желтая карточкаЖивкович Андрия
90' Желтая карточкаДуглас Гомес
15
Нева
Карлос
11
Мачис
Дарвин
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мург ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ваге МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
25'
45'
64'
68'
74'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Видаль Молина
|1
|0.5
|2.
|Мачис Дарвин
|1
|0.5
|3.
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мург Томас
|1
|0.5
|2.
|Шваб Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Монторо Анхель
|1
|0
|2.
|Видаль Молина
|1
|0
|3.
|Силва Руи
|1
|0
|4.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|5.
|Милья Луис
|1
|0
|6.
|Эррера Янгель
|1
|0
|7.
|Суарес Луис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|3.
|Живкович Андрия
|1
|0
|4.
|Дуглас Гомес
|1
|0
|5.
|Алвес Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|ПАОК
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада
Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар
ПАОК Последние 20 матчей: + = -ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.57
|2.40
|—
|—
|6.50
|1.11
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.83
|2.04
|1.04
|10.00
|1.72
|2.20
|1.30
|3.50
|1.01
|15.00
|1.07
|7.50
|1.01
|15.00
|1.01
|15.00
|
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.45
|1.12
|—
|—
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.12
|1.74
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.22
|4.40
|1.08
|8.40
|1.06
|9.30
|1.01
|18.50
|
|1.35
|3.24
|1.19
|4.78
|1.35
|3.25
|1.65
|2.30
|1.18
|4.93
|1.40
|3.03
|1.46
|2.77
|1.77
|2.10
|1.14
|5.88
|1.48
|2.76
|1.45
|2.80
|1.22
|4.36
|—
|—
|1.10
|6.99
|—
|—
Прогнозы на матч Гранада 0:0 ПАОК
Исход игры
Гранада
80.9% (127)
Ничья
17.2% (27)
ПАОК
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.12% (51)
Меньше
66.88% (103)
Обе команды забьют
Да
46.1% (71)
Нет
53.9% (83)
Популярный счёт
1:0 Гранада
32.5% (51)
2:1 Гранада
26.8% (42)
2:0 Гранада
15.9% (25)
1:1 Ничья
13.4% (21)
3:1 Гранада
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:2 ПАОК
1.3% (2)
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