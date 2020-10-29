  1. Футбол
  2. Матчи
Гранада
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
25' Желтая карточка
Алвес Родриго
45' Желтая карточка
Эррера Янгель
64' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
68' Желтая карточка
Вальехо Хесус
74' Желтая карточка
Живкович Андрия
90' Желтая карточка
Дуглас Гомес
90'+4
1
Силва
Руи
20
Вальехо
Хесус
6
Санчес
Герман
21
Эррера
Янгель
15
Нева
Карлос
4
Гоналон
Максим
5
Милья
Луис
11
Мачис
Дарвин
10
Пуэртас
Антонио
24
Кенеди
Роберт
7
Суарес
Луис
III
88
Живкович
Живко
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
2
Алвес
Родриго
22
Шваб
Штефан
33
Дуглас
Гомес
23
Яннулис
Димитрис
14
Живкович
Андрия
25
Колак
Антонио-Мирко
10
Мург
Томас
Гранада
4-2-3-1
ПАОК
3-4-3

Ход матча

25'
 
Алвес Родриго
45'
Эррера Янгель
 
59'
Видаль Молина
Эррера Янгель
 
64'
 
Яннулис Димитрис
68'
Вальехо Хесус
 
69'
 
Свидерски Кароль
Колак Антонио-Мирко
69'
 
Эль-Каддури Омар
Мург Томас
73'
Монторо Анхель
Суарес Луис III
 
73'
Соро Альберто
Кенеди Роберт
 
74'
 
Живкович Андрия
74'
 
Ваге Мусса
Алвес Родриго
90'
Этеки Ян
Гоналон Максим
 
90'
Дуарте Домингуш
Мачис Дарвин
 
90'
 
Дуглас Гомес

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Видаль Молина 1 0.5
2. Мачис Дарвин 1 0.5
3. Пуэртас Антонио 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мург Томас 1 0.5
2. Шваб Штефан 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Монторо Анхель 1 0
2. Видаль Молина 1 0
3. Силва Руи 1 0
4. Вальехо Хесус 1 0
5. Милья Луис 1 0
6. Эррера Янгель 1 0
7. Суарес Луис III 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Яннулис Димитрис 2 0
2. Ингасон Сверрир 1 0
3. Живкович Андрия 1 0
4. Дуглас Гомес 1 0
5. Алвес Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 ПАОК 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: + = -
Хетафе 0:1 Гранада ПСВ 1:2 Гранада Гранада 1:0 Севилья Кадис 1:1 Гранада
Мальмё 1:3 Гранада Атлетико М 6:1 Гранада Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Гранада 2:1 Алавес Теута 0:4 Гранада Гранада 2:0 Атлетик Б Бетис 3:2 Гранада Малага 0:0 Гранада Гранада 0:3 Вальядолид Гранада 4:0 Атлетик Б Мальорка 1:2 Гранада Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар
Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПСВ Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ПАОК Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Омония Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Гранада 80.9% (127)
X 17.2% (27)
ПАОК 1.9% (3)
Все прогнозы
3.5 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.80 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.48 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.35 5.30
  5.59 1.31 8.40

Самый высокий коэффициент на матч «Гранада» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гранада» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гранада» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.57 2.40 6.50 1.11 1.07 8.40 2.17 1.74 1.83 2.04 1.04 10.00 1.72 2.20 1.30 3.50 1.01 15.00 1.07 7.50 1.01 15.00 1.01 15.00
8.10 1.08 6.45 1.12 2.83 1.44 2.12 1.74 1.65 2.38 1.30 3.60 1.22 4.40 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 18.50
1.35 3.24 1.19 4.78 1.35 3.25 1.65 2.30 1.18 4.93 1.40 3.03 1.46 2.77 1.77 2.10 1.14 5.88 1.48 2.76 1.45 2.80 1.22 4.36 1.10 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.30 3.50 1.68 2.18 1.01 15.00 1.08 7.70
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.16 5.34 1.40 3.00 1.14 5.88 1.10 7.15 1.30 3.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Где смотреть матч Гранада 0:0 ПАОК онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 ПАОК

Исход игры
Гранада
80.9% (127)
Ничья
17.2% (27)
ПАОК
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.12% (51)
Меньше
66.88% (103)
Обе команды забьют
Да
46.1% (71)
Нет
53.9% (83)
Популярный счёт
1:0 Гранада
32.5% (51)
2:1 Гранада
26.8% (42)
2:0 Гранада
15.9% (25)
1:1 Ничья
13.4% (21)
3:1 Гранада
3.2% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:2 ПАОК
1.3% (2)
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