28
Уиллок
Джо
34
Джака
Гранит
24
Нелсон
Райс
30
Нкетиа
Эдди
19
Пепе
Николя
44
Бойл
Энди
21
Клири
Дэниел
16
Мюррей
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бойл ЭндиЗащитник
-
21 Клири ДэниелЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мюррей ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лихи ДаррахЗащитник
-
17 Одуа НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Келли ДэниэлНападающий
-
Главный тренер: Джованьоли Филиппо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|1
|2.
|Луис Давид
|1
|1
|3.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|4.
|Пепе Николя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюррей Шон
|1
|1
|2.
|Маунтни Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Лено Бернд
|1
|0
|3.
|Парти Томас
|1
|0
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Дандолк
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Дандолк Последние 20 матчей: + = -Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс
Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Дандолк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дандолк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Дандолк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|6.60
|1.09
|5.70
|1.12
|3.20
|1.35
|2.55
|1.51
|—
|—
|1.95
|1.91
|1.77
|2.12
|1.58
|2.48
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.21
|4.50
|1.16
|4.90
|1.06
|8.10
|1.07
|7.40
|
|7.20
|1.10
|6.15
|1.13
|3.26
|1.35
|2.60
|1.51
|—
|—
|2.02
|1.97
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.07
|8.80
|—
|—
|
|7.19
|1.10
|—
|—
|3.32
|1.34
|2.66
|1.50
|2.21
|1.69
|1.95
|1.89
|1.76
|2.11
|1.56
|2.47
|1.54
|2.54
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арсенал - Дандолк
Исход игры
Арсенал
98.7% (157)
Ничья
0.6% (1)
Дандолк
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.81% (102)
Меньше
34.19% (53)
Обе команды забьют
Да
12.9% (20)
Нет
87.1% (135)
Популярный счёт
3:0 Арсенал
37.7% (60)
2:0 Арсенал
31.4% (50)
4:0 Арсенал
10.1% (16)
3:1 Арсенал
5% (8)
5:0 Арсенал
4.4% (7)
2:1 Арсенал
4.4% (7)
1:0 Арсенал
1.3% (2)
4:1 Арсенал
1.3% (2)
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