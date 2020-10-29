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Арсенал
 
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Стадион:
Дандолк
13
Рунарссон
Рунар
17
Седрик
Соареш
20
Мустафи
Шкодран
31
Колашинац
Сеад
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
28
Уиллок
Джо
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
24
Нелсон
Райс
30
Нкетиа
Эдди
19
Пепе
Николя
1
Роджерс
Гэри
3
Гартлэнд
Брайан
44
Бойл
Энди
21
Клири
Дэниел
8
Маунтни
Джон
16
Мюррей
Шон
5
Шилдс
Крис
11
Макэлени
Патрик
23
Даммигэн
Кэмерон
9
Хобан
Патрик
7
Даффи
Майкл
Арсенал
4-3-3
Дандолк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 1
2. Луис Давид 1 1
3. Бельерин Эктор 0 0
4. Пепе Николя 0 0
Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюррей Шон 1 1
2. Маунтни Джон 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Парти Томас 1 0
4. Нкетиа Эдди 1 0
Дандолк
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 0 0 100% (2) 0
 Дандолк 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Дандолк Последние 20 матчей: + = -
Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс
Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Дандолк Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Дандолк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2020, осталось 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 158
    Арсенал 98.7% (156)
    X 0.6% (1)
    Дандолк 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.61 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Дандолк
    1.12
    14.00
    35.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.08 14.00 25.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.10 11.00 26.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.12 12.50 35.00
      1.10 11.01 26.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Дандолк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дандолк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Дандолк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.60 1.09 5.70 1.12 3.20 1.35 2.55 1.51 1.95 1.91 1.77 2.12 1.58 2.48 1.40 2.95 1.21 4.50 1.16 4.90 1.06 8.10 1.07 7.40
    7.20 1.10 6.15 1.13 3.26 1.35 2.60 1.51 2.02 1.97 1.58 2.41 1.42 2.91 1.22 4.40 1.17 5.15 1.07 8.80
    7.19 1.10 3.32 1.34 2.66 1.50 2.21 1.69 1.95 1.89 1.76 2.11 1.56 2.47 1.54 2.54 1.39 3.05 1.15 5.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.33 1.90 1.90 1.42 2.85 1.31 3.45
    4.70 1.19 3.26 1.34 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.54 1.31 2.37 1.61 1.93 1.92 1.67 2.26 1.41 3.01
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.30 1.58 1.71 2.07 1.41 2.75
    5.05 1.17 2.38 1.58 1.79 2.02 1.46 2.72 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.53
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
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    Прогнозы на матч Арсенал - Дандолк

    Исход игры
    Арсенал
    98.7% (157)
    Ничья
    0.6% (1)
    Дандолк
    0.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.81% (102)
    Меньше
    34.19% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    12.9% (20)
    Нет
    87.1% (135)
    Популярный счёт
    3:0 Арсенал
    37.7% (60)
    2:0 Арсенал
    31.4% (50)
    4:0 Арсенал
    10.1% (16)
    3:1 Арсенал
    5% (8)
    5:0 Арсенал
    4.4% (7)
    2:1 Арсенал
    4.4% (7)
    1:0 Арсенал
    1.3% (2)
    4:1 Арсенал
    1.3% (2)
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