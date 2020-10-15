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Стадион:
Дандолк

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 1
2. Луис Давид 1 1
3. Бельерин Эктор 0 0
4. Пепе Николя 0 0
Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюррей Шон 1 1
2. Маунтни Джон 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Ляказетт Александр 1 0
2. Лено Бернд 1 0
3. Парти Томас 1 0
4. Нкетиа Эдди 1 0
Дандолк
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 0 0 0 0 100% (2) 0
 Дандолк 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Дандолк Последние 20 матчей: + = -
Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс
Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Дандолк Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Рапид Вена Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Дандолк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Арсенал 98.2% (54)
    X 1.8% (1)
    Дандолк 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Дандолк
    1.09
    16.00
    51.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.07 15.00 30.00
    1.06 14.00 50.00
    1.09 16.00 51.00
    1.06 14.01 41.73

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    7.20 1.08 6.30 1.10 3.45 1.31 2.80 1.44 2.06 1.81 1.87 2.00 1.67 2.28 1.45 2.75 1.25 4.00 1.18 4.50 1.07 7.20 1.08 7.00
    7.90 1.09 6.90 1.11 3.60 1.30 2.83 1.44 2.13 1.87 1.68 2.21 1.47 2.72 1.28 3.75 1.22 4.40 1.09 7.70
    3.62 1.28 2.35 1.59 2.04 1.78 1.85 1.97 1.65 2.25 1.52 2.52 1.44 2.77 1.17 4.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.55 1.29 1.96 1.84 1.47 2.70
    5.00 1.17 3.64 1.28 1.92 1.88 1.44 2.77 1.28 3.68
    3.11 1.27 2.33 1.55 1.96 1.84 1.68 2.14 1.35 2.80
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.41 1.53 1.80 1.95 1.45 2.60
    5.70 1.15 2.50 1.53 1.88 1.92 1.52 2.53 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.44
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.11
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.18
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    Прогнозы на матч Арсенал - Дандолк

    Исход игры
    Арсенал
    98.2% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Дандолк
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    15.38% (8)
    Нет
    84.62% (44)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    36.4% (20)
    3:0 Арсенал
    32.7% (18)
    2:1 Арсенал
    5.5% (3)
    4:0 Арсенал
    5.5% (3)
    5:0 Арсенал
    3.6% (2)
    3:1 Арсенал
    3.6% (2)
    4:1 Арсенал
    3.6% (2)
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