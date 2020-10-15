Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|1
|2.
|Луис Давид
|1
|1
|3.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|4.
|Пепе Николя
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюррей Шон
|1
|1
|2.
|Маунтни Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|2.
|Лено Бернд
|1
|0
|3.
|Парти Томас
|1
|0
|4.
|Нкетиа Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|Дандолк
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Арсенал 0:1 Лестер Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал
Дандолк Последние 20 матчей: + = -Уотерфорд Юнайтед 1:0 Дандолк Дандолк 1:2 Мольде Дерри Сити 1:2 Дандолк Дандолк 0:0 Богемианс
Корк Сити 0:2 Дандолк Дандолк 0:0 Финн Харпс Дандолк 3:1 Клаксвик Дандолк 0:4 Шемрок Роверс Шериф 1:1 Дандолк Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.20
|1.08
|6.30
|1.10
|3.45
|1.31
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.06
|1.81
|1.87
|2.00
|1.67
|2.28
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.25
|4.00
|1.18
|4.50
|1.07
|7.20
|1.08
|7.00
|7.90
|1.09
|6.90
|1.11
|3.60
|1.30
|2.83
|1.44
|—
|—
|2.13
|1.87
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.09
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.62
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.59
|2.04
|1.78
|1.85
|1.97
|1.65
|2.25
|1.52
|2.52
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.17
|4.84
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Арсенал - Дандолк
Исход игры
Арсенал
98.2% (54)
Ничья
1.8% (1)
Дандолк
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.69% (30)
Меньше
42.31% (22)
Обе команды забьют
Да
15.38% (8)
Нет
84.62% (44)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
36.4% (20)
3:0 Арсенал
32.7% (18)
2:1 Арсенал
5.5% (3)
4:0 Арсенал
5.5% (3)
5:0 Арсенал
3.6% (2)
3:1 Арсенал
3.6% (2)
4:1 Арсенал
3.6% (2)
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