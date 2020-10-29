  1. Футбол
  2. Матчи
Ницца
1:0
Второй тайм: 50'

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
0'
1:0
23' Гол
Гуйри Амин
36' Желтая карточка
Барейро Лукас
50'
40
Бенитес
Вальтер
3
Бамбу
Робсон
4
Данте
Бонфим
2
Нсоки
Стенли
20
Аталь
Юсеф
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
13
Камара
Ассан
10
Клод-Морис
Алексис
9
Дольберг
Каспер
11
Гуйри
Амин
21
Левита
Оад
30
Дадья
Ор
4
Витор
Мигел
8
Кабха
Маруан
20
Таа
Лоай
13
Гольдберг
Шон
16
Саллаллих
Синтаеху
35
Барейро
Лукас
10
Жозуэ
Филипе
15
Йосефи
Томер
7
Аколатсе
Элтон
Ницца
3-4-3
Хапоэль Беэр-Шева
5-4-1

Ход матча

23'
Гуйри Амин
(Аталь Юсеф)
1:0
36'
 
Барейро Лукас

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 1
2. Клод-Морис Алексис 1 0.5
3. Аталь Юсеф 0 0
4. Нсоки Стенли 0 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аколатсе Элтон 2 1
2. Агудело Джонатан 1 0.5
3. Жозуэ Филипе 0 0
4. Дадья Ор 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Нсоки Стенли 1 0
2. Гуйри Амин 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
# Игрок      
1. Барейро Лукас 2 0
2. Витор Мигел 1 0
3. Варанн Гаэтен 1 0
4. Жозуэ Филипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Хапоэль Беэр-Шева 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант
Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако
Хапоэль Беэр-Шева Последние 20 матчей: + = -
Маккаби Тель-Авив 0:0 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Виктория Пльзень Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Мотеруэлл
Лачи 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 3:2 Маккаби Нетания Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Динамо Батуми Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Петах-Тиква Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Хайфа Хапоэль Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 2:2 Бейтар Трамп Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Бней-Иегуда Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:1 Хапоэль Беэр-Шева
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Барейро Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Гуйри Амин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Ницца 85.5% (136)
X 11.9% (19)
Хапоэль Беэр-Шева 2.5% (4)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
1.55
7.80
6.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.70 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 7.00 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.65 6.45
  1.17 6.48 25.99

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хапоэль Беэр-Шева» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Хапоэль Беэр-Шева», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.93 1.93 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.05 8.40 1.04 9.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.36 1.33 2.20 1.75 1.70 2.18 1.46 2.76 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
4.21 1.23 3.53 1.31 2.83 1.45 2.04 1.83 1.71 2.19 1.50 2.67 1.45 2.81 1.55 2.54 1.18 4.93 1.16 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.70 1.45 2.70 1.06 8.80 1.04 10.00
3.32 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
2.00 1.86 1.65 2.31 1.29 3.69 1.20 4.64 1.26 3.96 1.13 6.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.37 2.95
4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева

Исход игры
Ницца
85.5% (136)
Ничья
11.9% (19)
Хапоэль Беэр-Шева
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.35% (61)
Меньше
60.65% (94)
Обе команды забьют
Да
49.03% (76)
Нет
50.97% (79)
Популярный счёт
2:0 Ницца
34% (54)
2:1 Ницца
28.9% (46)
1:0 Ницца
14.5% (23)
1:1 Ничья
10.7% (17)
3:1 Ницца
3.8% (6)
3:0 Ницца
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный