  1. Футбол
  2. Матчи
Омония
1:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
29' Гол
Гомес Хорди
1:1
40' Гол
Мален Дониэлл
47' Желтая карточка
Томас Райян
54'
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
13
Папулис
Фотис
8
Гомеш
Витор
21
Ционис
Маринос
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
38
Мвого
Ивон
8
Хендрикс
Йоррит
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
30
Томас
Райян
10
Ихаттарен
Мохаммед
9
Мален
Дониэлл
23
Мадуэке
Нони
Омония
4-1-4-1
ПСВ
4-3-3

Ход матча

29'
Гомес Хорди
1:0
40'
1:1
Мален Дониэлл
(Мадуэке Нони)
47'
 
Томас Райян

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 1 0.5
2. Ботеак Эрик 1 0.5
3. Лекьякс Ян 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гётце Марио 1 0.5
2. Мален Дониэлл 1 0.5
3. Дюмфрис Дензел 0 0
4. Мадуэке Нони 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Папулис Фотис 1 0
2. Ботеак Эрик 1 0
3. Ланг Адам 1 0
4. Ционис Маринос 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 100% (1) 0 0 0 0
 ПСВ 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: + = -
Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард
Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Омония 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. ПАОК 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. ПСВ 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Томас Райян получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мален Дониэлл бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Гомес Хорди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Омония 0.6% (1)
X 14.6% (23)
ПСВ 84.8% (134)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
ПСВ
4.61
3.45
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.75 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 2.55 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.45 2.01
  4.61 2.35 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 6.90 1.11 4.90 1.17 2.21 1.72 1.85 2.01 3.70 1.27 1.73 2.18 1.31 3.45 1.62 2.27 1.07 7.30 1.16 5.10 1.01 14.00 1.03 12.00
8.60 1.07 6.95 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.34 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.25
6.32 1.13 2.92 1.42 4.31 1.23 1.99 1.88 2.98 1.41 2.14 1.75 3.49 1.31 2.95 1.41 2.41 1.59 1.88 1.98 1.63 2.33 1.43 2.90 1.15 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.73 2.10 1.13 3.05 1.09 7.20 1.02 13.00
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.00
1.77 2.10 1.48 2.72 1.18 4.94 1.13 6.09 1.17 5.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.50 2.46 1.17 4.60
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
Где смотреть матч Омония 1:1 ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Омония 1:1 ПСВ

Исход игры
Омония
0.6% (1)
Ничья
14.6% (23)
ПСВ
84.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
62.34% (96)
Меньше
37.66% (58)
Обе команды забьют
Да
68.18% (105)
Нет
31.82% (49)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
43.7% (69)
0:1 ПСВ
14.6% (23)
1:1 Ничья
10.1% (16)
0:2 ПСВ
10.1% (16)
1:3 ПСВ
8.9% (14)
0:3 ПСВ
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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