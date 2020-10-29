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Омония
1:2
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
29' Гол
Гомес Хорди
1:1
40' Гол
Мален Дониэлл
47' Желтая карточка
Томас Райян
69' Желтая карточка
Тезе Джордан
78' Желтая карточка
Гомес Хорди
85' Желтая карточка
Файн Адриан
86' Желтая карточка
Асанте Эрнест
1:2
90' Гол
Мален Дониэлл
90'+4
40
Фабиано
Фрейтас
15
Губочан
Томаш
6
Люфтнер
Михаэл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
13
Папулис
Фотис
8
Гомеш
Витор
21
Ционис
Маринос
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
38
Мвого
Ивон
8
Хендрикс
Йоррит
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
30
Томас
Райян
10
Ихаттарен
Мохаммед
9
Мален
Дониэлл
23
Мадуэке
Нони
Омония
4-1-4-1
ПСВ
4-3-3

Ход матча

29'
Гомес Хорди
1:0
40'
1:1
Мален Дониэлл
(Мадуэке Нони)
47'
 
Томас Райян
69'
 
Тезе Джордан
78'
Гомес Хорди
 
80'
Асанте Эрнест
Папулис Фотис
 
80'
Какулис Андроникос
Дюриш Михал
 
83'
 
Файн Адриан
Мадуэке Нони
85'
 
Файн Адриан
86'
Асанте Эрнест
 
90'
1:2
Мален Дониэлл
(Томас Райян)
90'
Кусулос Янис
Ботеак Эрик
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Хорди 1 0.5
2. Ботеак Эрик 1 0.5
3. Лекьякс Ян 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мален Дониэлл 2 1
2. Гётце Марио 1 0.5
3. Томас Райян 0 0
4. Дюмфрис Дензел 0 0
5. Мадуэке Нони 0 0

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Гомес Хорди 1 0
2. Асанте Эрнест 1 0
3. Папулис Фотис 1 0
4. Ботеак Эрик 1 0
5. Ланг Адам 1 0
6. Ционис Маринос 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Томас Райян 1 0
2. Файн Адриан 1 0
3. Жуниор Мауро 1 0
4. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 0 100% (2) 0 0 0 0
 ПСВ 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: + = -
Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард
Русенборг 0:2 ПСВ Хераклес 1:1 ПСВ Мура 1:5 ПСВ ПСВ 2:1 Эммен Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гранада Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ПСВ Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3. ПАОК Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Омония Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Мален Дониэлл бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Гомес Хорди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Омония 0.6% (1)
X 14.6% (23)
ПСВ 84.8% (134)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.75 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.53 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.45 2.01
  7.48 1.36 5.33

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 6.90 1.11 4.90 1.17 2.21 1.72 1.85 2.01 1.62 2.27 1.73 2.18 1.31 3.45 1.07 8.40 1.07 7.30 1.04 10.00 1.01 14.00 1.03 12.00
8.60 1.07 6.95 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.34 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.30 1.06 9.20 1.01 18.25
6.32 1.13 2.92 1.42 4.31 1.23 1.99 1.88 2.98 1.41 2.14 1.75 1.42 2.93 1.24 4.14 1.46 2.78 1.32 3.45 1.24 4.11 1.43 2.90 1.15 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.73 2.10 1.13 3.05 1.09 7.20 1.02 13.00
2.65 1.48 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.00
1.77 2.10 1.48 2.72 1.18 4.94 1.13 6.09 1.17 5.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.50 2.46 1.17 4.60
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
Где смотреть матч Омония 1:2 ПСВ онлайн

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Прогнозы на матч Омония 1:2 ПСВ

Исход игры
Омония
0.6% (1)
Ничья
14.6% (23)
ПСВ
84.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
62.34% (96)
Меньше
37.66% (58)
Обе команды забьют
Да
68.18% (105)
Нет
31.82% (49)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
43.7% (69)
0:1 ПСВ
14.6% (23)
0:2 ПСВ
10.1% (16)
1:1 Ничья
10.1% (16)
1:3 ПСВ
8.9% (14)
0:3 ПСВ
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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