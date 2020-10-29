1:0
29' ГолГомес Хорди
1:1
40' ГолМален Дониэлл
47' Желтая карточкаТомас Райян
69' Желтая карточкаТезе Джордан
78' Желтая карточкаГомес Хорди
85' Желтая карточкаФайн Адриан
86' Желтая карточкаАсанте Эрнест
1:2
90' ГолМален Дониэлл
22
Ланг
Адам
17
Лекьякс
Ян
16
Гомес
Хорди
11
Ботеак
Эрик
18
Дюриш
Михал
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
30
Томас
Райян
23
Мадуэке
Нони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
11 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
29'
1:0
40'
1:1
47'
69'
78'
85'
86'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0.5
|2.
|Ботеак Эрик
|1
|0.5
|3.
|Лекьякс Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мален Дониэлл
|2
|1
|2.
|Гётце Марио
|1
|0.5
|3.
|Томас Райян
|0
|0
|4.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
|5.
|Мадуэке Нони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Хорди
|1
|0
|2.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|3.
|Папулис Фотис
|1
|0
|4.
|Ботеак Эрик
|1
|0
|5.
|Ланг Адам
|1
|0
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Райян
|1
|0
|2.
|Файн Адриан
|1
|0
|3.
|Жуниор Мауро
|1
|0
|4.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|ПСВ
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: + = -Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол
Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония Этникос Ахна 0:2 Омония Омония 8:1 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония
ПСВ Последние 20 матчей: + = -Витесс 2:1 ПСВ ПСВ 1:2 Гранада ПЕК Зволле 0:3 ПСВ ПСВ 2:0 Фортуна Ситтард
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «ПСВ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСВ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «ПСВ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|6.50
|1.11
|6.90
|1.11
|—
|—
|4.90
|1.17
|—
|—
|2.21
|1.72
|1.85
|2.01
|1.62
|2.27
|1.73
|2.18
|1.31
|3.45
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.07
|7.30
|1.04
|10.00
|1.01
|14.00
|1.03
|12.00
|
|8.60
|1.07
|6.95
|1.11
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.08
|8.30
|1.06
|9.20
|1.01
|18.25
|—
|—
|
|6.32
|1.13
|—
|—
|2.92
|1.42
|4.31
|1.23
|1.99
|1.88
|2.98
|1.41
|2.14
|1.75
|1.42
|2.93
|1.24
|4.14
|1.46
|2.78
|1.32
|3.45
|1.24
|4.11
|1.43
|2.90
|—
|—
|1.15
|5.56
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Омония 1:2 ПСВ
Исход игры
Омония
0.6% (1)
Ничья
14.6% (23)
ПСВ
84.8% (134)
Тотал 2.5
Больше
62.34% (96)
Меньше
37.66% (58)
Обе команды забьют
Да
68.18% (105)
Нет
31.82% (49)
Популярный счёт
1:2 ПСВ
43.7% (69)
0:1 ПСВ
14.6% (23)
0:2 ПСВ
10.1% (16)
1:1 Ничья
10.1% (16)
1:3 ПСВ
8.9% (14)
0:3 ПСВ
4.4% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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