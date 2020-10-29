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Славия Прага
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Байер Л
0'
22' Красная карточка
Беллараби Карим
52'
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
26
Малинский
Томас
3
Голеш
Томаш
23
Шевчик
Петр
17
Провод
Лукас
19
Дорли
Оскар
32
Лингр
Ондржей
1
Градецки
Лукаш
16
Едвай
Тин
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
18
Венделл
Боргес
15
Баумгартлингер
Юлиан
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
Славия Прага
4-5-1
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Беллараби Карим
46'
Муса Петар
Лингр Ондржей
 
46'
 
Бэйли Леон
Аларио Лукас

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 1 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Провод Лукас 1 0.5
2. Станчу Николае 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беллараби Карим 2 1
2. Диаби Мусса 1 0.5
3. Аларио Лукас 1 0.5
4. Амири Надим 1 0.5
5. Вирц Флориан 1 0.5
6. Бэйли Леон 0 0
7. Баумгартлингер Юлиан 0 0
8. Паласиос Эксекиэль 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Станчу Николае 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Беллараби Карим 0 1
2. Бендер Ларс 1 0
3. Баумгартлингер Юлиан 1 0
4. Венделл Боргес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 0 0 0 0 100% (1) 0
 Байер Л 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: + = -
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко
Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец Виктория Пльзень-2 2:1 Славия Прага
Байер Л Последние 20 матчей: + = -
Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Беллараби Карим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Славия Прага 1.9% (3)
X 13.9% (22)
Байер Л 84.2% (133)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Славия Прага
Ничья
Байер Л
3.75
3.75
4.89
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.80 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.40 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.75 2.11
  2.37 2.35 4.89

Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.35 1.31 2.22 1.65 1.53 2.50 1.19 4.60 1.13 5.80 1.89 1.97 1.02 13.00 1.08 7.77 1.20 4.50 1.15 5.10 1.06 8.90 1.05 9.50
13.25 1.03 11.75 1.04 4.55 1.22 3.52 1.31 2.22 1.81 1.68 2.21 1.49 2.66 1.26 3.94 1.17 5.20 1.07 8.50
6.53 1.12 1.77 2.08 1.82 2.03 2.15 1.74 1.81 2.05 1.59 2.42 1.46 2.79 1.85 2.01 1.62 2.36 1.49 2.68 1.14 5.82 1.14 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.17 5.10
3.52 1.30 2.22 1.66 1.53 2.43 1.18 4.80 1.13 6.05
1.16 5.21 1.51 2.60 1.21 4.58 1.15 5.67 1.46 2.78 1.30 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.35 3.05 1.23 4.05
4.75 1.19 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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Прогнозы на матч Славия Прага 0:0 Байер Л

Исход игры
Славия Прага
1.9% (3)
Ничья
13.9% (22)
Байер Л
84.2% (133)
Тотал 2.5
Больше
76.62% (118)
Меньше
23.38% (36)
Обе команды забьют
Да
87.01% (134)
Нет
12.99% (20)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
55.7% (88)
1:1 Ничья
10.8% (17)
1:3 Байер Л
8.2% (13)
0:2 Байер Л
5.7% (9)
0:1 Байер Л
5.1% (8)
1:4 Байер Л
3.8% (6)
2:3 Байер Л
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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