Славия Прага
1:0
Конец матча
Стадион: Синобо
Байер Л
22' Красная карточкаБеллараби Карим
59' Желтая карточкаПровод Лукас
0:0
64' Не забитый пенальтиСтанчу Николае
68' Желтая карточкаОлайинка Питер
71' Желтая карточкаМуса Петар
76' Желтая карточкаШевчик Петр
1:0
80' ГолОлайинка Питер
90' Желтая карточкаКоларж Ондржей
18
Боржил
Ян
23
Шевчик
Петр
17
Провод
Лукас
19
Дорли
Оскар
16
Едвай
Тин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Стейскал ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Сима АбдаллаНападающий
-
16 Кухта ЯнНападающий
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
Ход матча
22'
59'
64'
0:0
68'
71'
76'
80'
1:0
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олайинка Питер
|1
|0.5
|2.
|Провод Лукас
|1
|0.5
|3.
|Станчу Николае
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беллараби Карим
|2
|1
|2.
|Диаби Мусса
|1
|0.5
|3.
|Аларио Лукас
|1
|0.5
|4.
|Амири Надим
|1
|0.5
|5.
|Вирц Флориан
|1
|0.5
|6.
|Бэйли Леон
|0
|0
|7.
|Баумгартлингер Юлиан
|0
|0
|8.
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Станчу Николае
|1
|0
|2.
|Коларж Ондржей
|1
|0
|3.
|Шевчик Петр
|1
|0
|4.
|Олайинка Питер
|1
|0
|5.
|Муса Петар
|1
|0
|6.
|Провод Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллараби Карим
|0
|1
|2.
|Бендер Ларс
|1
|0
|3.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|4.
|Венделл Боргес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Славия Прага
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Байер Л
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Славия Прага Последние 20 матчей: + = -Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко
Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец Виктория Пльзень-2 2:1 Славия Прага
Байер Л Последние 20 матчей: + = -Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|2.
|Хапоэль Беэр-Шева
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Славия Прага
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|1.48
|2.63
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.04
|10.00
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.89
|1.97
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.08
|7.77
|1.20
|4.50
|1.15
|5.10
|1.06
|8.90
|1.05
|9.50
|
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|—
|—
|4.55
|1.22
|—
|—
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.22
|1.81
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.26
|3.94
|1.17
|5.20
|1.07
|8.50
|—
|—
|
|2.03
|1.81
|—
|—
|1.77
|2.08
|1.43
|2.84
|2.15
|1.74
|1.81
|2.05
|1.59
|2.42
|1.46
|2.79
|1.85
|2.01
|1.62
|2.36
|1.49
|2.68
|1.14
|5.82
|—
|—
|1.14
|5.86
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Байер Л
Исход игры
Славия Прага
1.9% (3)
Ничья
13.9% (22)
Байер Л
84.2% (133)
Тотал 2.5
Больше
76.62% (118)
Меньше
23.38% (36)
Обе команды забьют
Да
87.01% (134)
Нет
12.99% (20)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
55.7% (88)
1:1 Ничья
10.8% (17)
1:3 Байер Л
8.2% (13)
0:2 Байер Л
5.7% (9)
0:1 Байер Л
5.1% (8)
1:4 Байер Л
3.8% (6)
2:3 Байер Л
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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