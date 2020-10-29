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Славия Прага
1:0
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
22' Красная карточка
Беллараби Карим
59' Желтая карточка
Провод Лукас
0:0
64' Не забитый пенальти
Станчу Николае
68' Желтая карточка
Олайинка Питер
71' Желтая карточка
Муса Петар
76' Желтая карточка
Шевчик Петр
1:0
80' Гол
Олайинка Питер
90' Желтая карточка
Коларж Ондржей
90'+5
1
Коларж
Ондржей
28
Масопуст
Лукаш
15
Кудела
Ондрей
6
Зима
Давид
18
Боржил
Ян
26
Малинский
Томас
3
Голеш
Томаш
23
Шевчик
Петр
17
Провод
Лукас
19
Дорли
Оскар
32
Лингр
Ондржей
1
Градецки
Лукаш
16
Едвай
Тин
4
Та
Джонатан
6
Драгович
Александр
18
Венделл
Боргес
15
Баумгартлингер
Юлиан
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
13
Аларио
Лукас
Славия Прага
4-5-1
Байер Л
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Беллараби Карим
46'
Муса Петар
Лингр Ондржей
 
46'
 
Бэйли Леон
Аларио Лукас
59'
Провод Лукас
 
61'
Олайинка Питер
Дорли Оскар
 
61'
Станчу Николае
Голеш Томаш
 
64'
Станчу Николае
0:0
67'
 
Амири Надим
Вирц Флориан
68'
Олайинка Питер
 
71'
Муса Петар
 
71'
Сима Абдалла
Малинский Томас
 
76'
Шевчик Петр
 
76'
Траоре Ибрагим
Провод Лукас
 
80'
Олайинка Питер
(Станчу Николае)
1:0
90'
Коларж Ондржей
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олайинка Питер 1 0.5
2. Провод Лукас 1 0.5
3. Станчу Николае 0 0
Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беллараби Карим 2 1
2. Диаби Мусса 1 0.5
3. Аларио Лукас 1 0.5
4. Амири Надим 1 0.5
5. Вирц Флориан 1 0.5
6. Бэйли Леон 0 0
7. Баумгартлингер Юлиан 0 0
8. Паласиос Эксекиэль 0 0

Карточки

Славия Прага
# Игрок      
1. Станчу Николае 1 0
2. Коларж Ондржей 1 0
3. Шевчик Петр 1 0
4. Олайинка Питер 1 0
5. Муса Петар 1 0
6. Провод Лукас 1 0
Байер Л
# Игрок      
1. Беллараби Карим 0 1
2. Бендер Ларс 1 0
3. Баумгартлингер Юлиан 1 0
4. Венделл Боргес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Славия Прага 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Байер Л 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Славия Прага Последние 20 матчей: + = -
Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Славия Прага Баник Острава 0:1 Славия Прага Митьюлланд 4:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Словацко
Славия Прага 0:0 Митьюлланд Славия Прага 5:1 Теплице Пардубице 1:1 Славия Прага Славия Прага 3:0 Пршибрам Ческе-Будеевице 0:6 Славия Прага Славия Прага 2:0 Яблонец B Славия Прага 2:1 Нюрнберг-2 Славия Прага 3:1 Фехервар Славия Прага 5:0 Санкт-Пёльтен Либерец B 2:3 Славия Прага Славия Прага 1:0 Градец Кралове Б Вельвари 2:3 Славия Прага Славия Прага 0:0 Спарта Прага Слован Либерец 1:3 Славия Прага Славия Прага 4:0 Яблонец Виктория Пльзень-2 2:1 Славия Прага
Байер Л Последние 20 матчей: + = -
Байер Л 3:1 Аугсбург Байер Л 6:2 Ницца Майнц 0:1 Байер Л Штуттгарт 1:1 Байер Л
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Байер Л Айнтрахт Нордерштедт 0:7 Байер Л Байер Л 1:1 Андерлехт Интер Милан 2:1 Байер Л Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Байер Л 2:4 Бавария Байер Л 1:0 Майнц Герта 2:0 Байер Л Байер Л 3:1 Кёльн Шальке 04 1:1 Байер Л Саарбрюккен 0:3 Байер Л Байер Л 2:4 Бавария Фрайбург 0:1 Байер Л Байер Л 1:4 Вольфсбург Боруссия М 1:3 Байер Л
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Беллараби Карим увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sinobo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Славия Прага 1.9% (3)
X 13.9% (22)
Байер Л 84.2% (133)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 3.80 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.42 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.75 2.11
  3.02 1.78 6.26

Самый высокий коэффициент на матч «Славия Прага» – «Байер Л» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Славия Прага» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Байер Л» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Славия Прага» – «Байер Л», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.89 1.97 1.02 13.00 1.08 7.77 1.20 4.50 1.15 5.10 1.06 8.90 1.05 9.50
13.25 1.03 11.75 1.04 4.55 1.22 3.52 1.31 2.22 1.81 1.68 2.21 1.49 2.66 1.26 3.94 1.17 5.20 1.07 8.50
2.03 1.81 1.77 2.08 1.43 2.84 2.15 1.74 1.81 2.05 1.59 2.42 1.46 2.79 1.85 2.01 1.62 2.36 1.49 2.68 1.14 5.82 1.14 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.17 5.10
3.52 1.30 2.22 1.66 1.53 2.43 1.18 4.80 1.13 6.05
1.16 5.21 1.51 2.60 1.21 4.58 1.15 5.67 1.46 2.78 1.30 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.35 3.05 1.23 4.05
4.75 1.19 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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Прогнозы на матч Славия Прага 1:0 Байер Л

Исход игры
Славия Прага
1.9% (3)
Ничья
13.9% (22)
Байер Л
84.2% (133)
Тотал 2.5
Больше
76.62% (118)
Меньше
23.38% (36)
Обе команды забьют
Да
87.01% (134)
Нет
12.99% (20)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
55.7% (88)
1:1 Ничья
10.8% (17)
1:3 Байер Л
8.2% (13)
0:2 Байер Л
5.7% (9)
0:1 Байер Л
5.1% (8)
1:4 Байер Л
3.8% (6)
2:3 Байер Л
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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