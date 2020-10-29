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Глазго Рейнджерс
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Лех
0'
16' Желтая карточка
Исхак Микаэль
47' Желтая карточка
Балогун Леон
51' Желтая карточка
Голдсон Коннор
54'
1
Макгрегор
Аллан
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Балогун
Леон
31
Баришич
Борна
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
7
Хаджи
Янис
25
Руфе
Кемар
14
Кент
Райан
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
3
Кравец
Василий
21
Скурась
Михал
15
Модер
Якуб
11
Мархвиньски
Филип
27
Пухач
Тымотеуш
10
Рамирес
Даниэль
9
Исхак
Микаэль
Глазго Рейнджерс
4-3-3
Лех
4-4-1-1

Ход матча

16'
 
Исхак Микаэль
47'
Балогун Леон
 
51'
Голдсон Коннор
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Глазго Рейнджерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руфе Кемар 1 0.5
2. Тавернье Джеймс 1 (1) 0.5
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 2 1
2. Червински Алан 0 0

Карточки

Глазго Рейнджерс
# Игрок      
1. Макгрегор Аллан 1 0
2. Джек Райан 1 0
3. Хаджи Янис 1 0
4. Угелумба Кэлвин 1 0
Лех
# Игрок      
1. Исхак Микаэль 1 0
2. Црномаркович Джордже 1 0
3. Мухар Карло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Глазго Рейнджерс 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Лех 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -
Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти
Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри Глазго Рейнджерс 4:0 Мотеруэлл Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс
Лех Последние 20 матчей: + = -
Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех
Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Исхак Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Глазго Рейнджерс 91.2% (145)
X 5.7% (9)
Лех 3.1% (5)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Глазго Рейнджерс
Ничья
Лех
1.62
5.75
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 5.30 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 3.25 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.75 10.25
  1.62 3.26 7.94

Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.90 1.17 12.00 1.03 1.95 1.85 3.95 1.27 1.28 3.60 2.14 1.73 1.91 1.95 1.07 8.40 1.30 3.60 1.04 10.00 1.08 6.80 1.03 12.00
15.50 1.02 14.00 1.02 4.90 1.19 3.94 1.26 2.45 1.61 1.89 1.93 1.56 2.46 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.60
5.28 1.17 3.70 1.29 2.44 1.58 1.98 1.88 1.71 2.18 1.46 2.79 1.48 2.71 1.28 3.72 1.57 2.46 1.85 2.01 1.65 2.31 1.10 7.25 1.19 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.65 2.46 1.55 1.04 10.00 1.23 4.20 1.05 9.50
3.68 1.28 2.48 1.54 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.25
1.22 4.35 1.11 6.86 1.35 3.26 1.24 4.13 1.57 2.47 1.38 3.11 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.28 1.96 1.78 1.47 2.75 1.28 3.40
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
Где смотреть матч Глазго Рейнджерс 0:0 Лех онлайн

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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Лех

Исход игры
Глазго Рейнджерс
91.2% (145)
Ничья
5.7% (9)
Лех
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (73)
Меньше
53.21% (83)
Обе команды забьют
Да
46.15% (72)
Нет
53.85% (84)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
36.5% (58)
2:1 Глазго Рейнджерс
25.2% (40)
1:0 Глазго Рейнджерс
11.9% (19)
3:1 Глазго Рейнджерс
11.3% (18)
3:0 Глазго Рейнджерс
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:2 Лех
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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