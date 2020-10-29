Глазго Рейнджерс
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Айброкс
Лех
16' Желтая карточкаИсхак Микаэль
47' Желтая карточкаБалогун Леон
51' Желтая карточкаГолдсон Коннор
26
Балогун
Леон
18
Камара
Глен
10
Дэвис
Стивен
37
Арфилд
Скотт
25
Руфе
Кемар
14
Кент
Райан
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Балогун ЛеонЗащитник
- Защитник
-
18 Камара ГленПолузащитник
-
10 Дэвис СтивенПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
25 Руфе КемарНападающий
-
14 Кент РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Арибо ДжоПолузащитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джеррард Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
16'
47'
51'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руфе Кемар
|1
|0.5
|2.
|Тавернье Джеймс
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|2
|1
|2.
|Червински Алан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макгрегор Аллан
|1
|0
|2.
|Джек Райан
|1
|0
|3.
|Хаджи Янис
|1
|0
|4.
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|2.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|3.
|Мухар Карло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Глазго Рейнджерс
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Лех
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Глазго Рейнджерс Последние 20 матчей: + = -Глазго Рейнджерс 2:0 Ливингстон Стандард 0:2 Глазго Рейнджерс Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Росс Каунти
Глазго Рейнджерс 2:1 Галатасарай Мотеруэлл 1:5 Глазго Рейнджерс Виллем II 0:4 Глазго Рейнджерс Хиберниан 2:2 Глазго Рейнджерс Линкольн 0:5 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 4:0 Данди Юнайтед Гамильтон Академикал 0:2 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Килмарнок Ливингстон 0:0 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Джонстон Глазго Рейнджерс 3:0 Сент-Миррен Байер Л 1:0 Глазго Рейнджерс Абердин 0:1 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс 2:0 Ковентри Глазго Рейнджерс 4:0 Мотеруэлл Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс
Лех Последние 20 матчей: + = -Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Глазго Рейнджерс» – «Лех» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Глазго Рейнджерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лех» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Глазго Рейнджерс» – «Лех», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|4.90
|1.17
|12.00
|1.03
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|3.95
|1.27
|—
|—
|1.28
|3.60
|2.14
|1.73
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.30
|3.60
|1.04
|10.00
|1.08
|6.80
|1.03
|12.00
|
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|—
|—
|4.90
|1.19
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.30
|3.60
|1.23
|4.30
|1.09
|7.60
|—
|—
|
|5.28
|1.17
|3.70
|1.29
|2.44
|1.58
|1.98
|1.88
|1.71
|2.18
|1.46
|2.79
|1.48
|2.71
|1.28
|3.72
|1.57
|2.46
|1.85
|2.01
|1.65
|2.31
|1.10
|7.25
|—
|—
|1.19
|4.79
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 0:0 Лех
Исход игры
Глазго Рейнджерс
91.2% (145)
Ничья
5.7% (9)
Лех
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (73)
Меньше
53.21% (83)
Обе команды забьют
Да
46.15% (72)
Нет
53.85% (84)
Популярный счёт
2:0 Глазго Рейнджерс
36.5% (58)
2:1 Глазго Рейнджерс
25.2% (40)
1:0 Глазго Рейнджерс
11.9% (19)
3:1 Глазго Рейнджерс
11.3% (18)
3:0 Глазго Рейнджерс
4.4% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:2 Лех
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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