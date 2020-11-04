Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Лацио
14
Кузяев
Далер
18
Жирков
Юрий
22
Дзюба
Артём
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
58 Пика МарциоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|0.5
|2.
|Корреа Хоакин
|1
|0.5
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0.5
|4.
|Марусич Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|1
|0
|2.
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|3.
|Кузяев Далер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик
|1
|0
|2.
|Альберто Луис
|1
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|4.
|Стракоша Томас
|1
|0
|5.
|Худт Уэсли
|1
|0
|6.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|7.
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Лацио
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге
Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург
Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д
Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.02
|7.80
|1.04
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.14
|1.72
|1.86
|1.97
|1.73
|2.18
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.13
|5.90
|1.10
|6.40
|1.04
|9.70
|1.03
|10.00
|
|8.50
|1.03
|7.70
|1.06
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.77
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.33
|3.02
|1.14
|5.05
|1.09
|5.60
|1.01
|9.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.77
|1.30
|3.32
|1.34
|2.88
|1.47
|2.26
|1.70
|1.95
|1.95
|1.74
|2.20
|1.53
|2.66
|1.43
|2.90
|1.36
|3.35
|—
|—
|1.13
|7.04
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Зенит - Лацио
Исход игры
Зенит
38.4% (68)
Ничья
26% (46)
Лацио
35.6% (63)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (105)
Меньше
38.24% (65)
Обе команды забьют
Да
85.88% (146)
Нет
14.12% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
28.2% (50)
2:1 Зенит
24.9% (44)
1:1 Ничья
23.7% (42)
1:0 Зенит
5.6% (10)
2:0 Зенит
4% (7)
0:2 Лацио
2.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (4)
1:3 Лацио
1.7% (3)
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