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Зенит
 
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Стадион:
Лацио
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вилмар
21
Ерохин
Александр
27
Оздоев
Магомед
14
Кузяев
Далер
18
Жирков
Юрий
22
Дзюба
Артём
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
77
Марусич
Адам
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
16
Пароло
Марко
21
Милинкович-Савич
Сергей
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
94
Мурики
Ведат
Зенит
4-1-4-1
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 1 0.5
2. Корреа Хоакин 1 0.5
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0.5
4. Марусич Адам 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 1 0
2. Караваев Вячеслав 1 0
3. Кузяев Далер 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Патрик 1 0
2. Альберто Луис 1 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
4. Стракоша Томас 1 0
5. Худт Уэсли 1 0
6. Фарес Мохамед 1 0
7. Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 0 0 0 0 0 0
 Лацио 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге
Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург
Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д
Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Брюгге Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Зенит Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • До матча
  • Мнения сотрудников сетевых изданий LiveResult.Ru и Евро-футбол.ру перед этим матчем различаются. Самым оптимистичным из нас является Вячеслав Козырев, который уверено в победе "Зенита". Ваш покорный слуга верит в петербургскую команду, хотя и сомневается. А вот Алексей Антоненко ставит на нашего соперника.
  • Но и у "Лацио" достаточно кадровых потерь перед матчем в Санкт-Петербурге - по разным причинам римлянам сегодня не смогут помочь Стракоша, Раду, Лейва, Лулич, Луис Альберто и Иммобиле.
  • Думаю, Вы уже успели ознакомиться со стартовыми составами команд на игру. Как видим, в атаке "Зенита" сегодня только Дзюба. Не успел восстановиться после травмы Азмун, который пока что работает по индивидуальной программе. В лазарете команды остаются также Дриусси, Малком и Мусаев.
  • "Зенит" загнал себя в сложнейшую ситуацию двумя поражениями на старте групповой стадии. Дальше отступать петербургской команде некуда - нужно выкладываться на поле без остатка. Даже ничья в этом матче никак не устроит "сине-бело-голубых" - нужно играть только на победу, чтобы сохранять нормальные шансы на еврокубковую весну.
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором российский "Зенит" сыграет дома с итальянским "Лацио".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 175
Зенит 38.3% (67)
X 26.3% (46)
Лацио 35.4% (62)
0
выиграет Зенит
И тут мини-сенсация - Зенит победит
Олег Чижиков #
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Лацио
2.50
3.60
3.30
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.60 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.30 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.34 3.25
  2.33 3.45 3.30

Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 7.80 1.04 3.40 1.30 2.65 1.44 2.14 1.72 1.86 1.97 1.73 2.18 1.45 2.70 1.31 3.30 1.13 5.90 1.10 6.40 1.04 9.70 1.03 10.00
8.50 1.03 7.70 1.06 3.40 1.30 2.77 1.45 1.96 1.94 1.49 2.62 1.33 3.02 1.14 5.05 1.09 5.60 1.01 9.80
3.77 1.30 3.32 1.34 2.88 1.47 2.26 1.70 1.95 1.95 1.74 2.20 1.53 2.66 1.43 2.90 1.36 3.35 1.13 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.93 1.44 2.75 1.14 6.20
2.79 1.44 1.92 1.88 1.44 2.79 1.14 5.65 1.10 6.95
3.04 1.43 2.50 1.59 1.96 1.94 1.60 2.47 1.44 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
3.85 1.26 2.72 1.46 1.74 2.09 1.35 3.20 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.06
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
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Прогнозы на матч Зенит - Лацио

Исход игры
Зенит
38.4% (68)
Ничья
26% (46)
Лацио
35.6% (63)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (105)
Меньше
38.24% (65)
Обе команды забьют
Да
85.88% (146)
Нет
14.12% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
28.2% (50)
2:1 Зенит
24.9% (44)
1:1 Ничья
23.7% (42)
1:0 Зенит
5.6% (10)
2:0 Зенит
4% (7)
0:2 Лацио
2.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (4)
1:3 Лацио
1.7% (3)
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